Claudia și Valentin Tărtăcuță, doi români care au renunțat la viața confortabilă din Viena pentru a-și îndeplini un vis mai vechi, demonstrează că curajul de a o lua de la zero poate transforma complet o destinație uitată.

Povestea românilor care au lăsat Austria pentru un sat din Arad Foto: Instagram

Fără să aibă vreo experiență anterioară în agricultură, cei doi au descoperit pe Facebook un anunț privind vânzarea unei proprietăți în satul Tauț, județul Arad, au venit din Austria să o vadă și au decis pe loc să își schimbe radical destinul.

Au botezat proiectul „Ferma lui ’escu”, descriindu-se cu autoironie drept „corporatiști evadați din PowerPoint direct în basm”. Începuturile au fost însă departe de confortul occidental: au locuit o perioadă într-o rulotă, fără apă curentă, alături de animalele lor de companie, iar astăzi dezvoltă o afacere în care investiția totală ajunge la aproximativ 200.000 de euro.

De la confortul din Viena la viața într-o rulotă, fără apă curentă

Când au ajuns prima dată pe proprietatea din Tauț, realitatea de la fața locului era cu totul alta decât imaginea idilică a unei gospodării gata puse la punct: cele trei case săsești de pe teren aveau nevoie de renovări capitale, iar plantația de mure, afine și zmeură era năpădită de vegetație.

Pentru a putea lucra zilnic la curățarea terenului și la reabilitarea gospodăriei, Claudia și Valentin s-au instalat într-o rulotă modestă, echipată cu un pat, o masă, o chiuvetă și o toaletă ecologică, alături de câinii Rudi și Buddy și de pisica familiei.

„Am cumpărat ferma într-un moment de curaj, inconștiență și o dorință uriașă de a aduce magia înapoi în lume. (...) Ne acomodăm cu viața de pădure, învățăm să trăim simplu, să dormim pe sunet de greieri și să ne spălăm pe dinți cu frontala-n cap. Și da, deocamdată, visul nostru se trăiește la 12 V și cu rezervorul golit din când în când”, povesteau cei doi pe rețelele de socializare, mărturisind pentru Ziarul Financiar.că primii pași în agricultură i-au făcut cerând sfaturi la telefon de la bunici.

În ce au investit 200.000 de euro și cum arată astăzi „Ferma lui ’escu”

Pe măsură ce au readus plantația la viață, cei doi antreprenori au început să investească treptat în culturi, utilaje și tehnologie. Aproximativ 40.000 de euro au mers către plantațiile de mure, afine și pomi fructiferi, dar și către dotările moderne pentru producție, printre care sisteme automatizate de irigații, pompe și monitorizarea nivelului apei controlate de la distanță. Restul bugetului, până la suma totală de circa 200.000 de euro, a fost direcționat către amplul proces de restaurare a celor trei case săsești de pe proprietate.

Între timp, viața lor s-a îmbogățit și pe plan personal: Claudia și Valentin au devenit părinții unui băiețel, transformând proiectul într-o veritabilă afacere de familie, în ciuda temerilor firesc apărute pe parcurs.

Dulcețuri artizanale în combinații surprinzătoare și punct gastronomic local: cât costă un borcan

Pentru a da valoare adăugată fructelor cultivate în propria gospodărie, cei doi nu s-au limitat la vânzarea producției proaspete, ci au început să prepare dulcețuri și gemuri artizanale, în loturi mici și cu un conținut redus de zahăr. Pe lângă rețetele clasice, au creat combinații inedite precum mure cu portocale, lavandă, trandafiri ori aronia și piersici, gem de dovleac cu scorțișoară sau dulceață de gutui cu rom, anason, cardamom și cuișoare.

Un borcan de dulceață clasică de mure costă aproximativ 25 de lei, în timp ce sortimentele speciale ajung la circa 28 de lei. Mai mult, gospodăria funcționează astăzi și ca punct gastronomic local, unde Claudia și Valentin gătesc atât cu ingrediente din propria fermă, cât și cu produse achiziționate de la alți mici producători din zonă.