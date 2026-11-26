Primarul din Baia Mare ar fi fost sechestrat, amenințat cu violul și șantajat de trei indivizi mascați. În acest caz, polițiștii și procurorii DIICOT au declanșat joi dimineață o amplă operațiune, vizând un grup infracțional organizat format din oameni de afaceri locali.

Primarul din Baia Mare ar fi fost drogat cu forța și amenințat cu violul Foto: facebook

Potrivit anchetatorilor, totul ar fi pornit în cursul anului 2026, după ce firmele deținute de cei doi bărbați au primit amenzi și au avut activitatea suspendată temporar de angajați ai primăriei, suspecții considerând că deciziile au fost generate de acțiunile edilului.

Cum a fost atras primarul Ioan-Doru Dăncuș în apartamentul din București

Conform comunicatului DIICOT, în septembrie 2026, bărbatul de 32 de ani i-ar fi cerut femeii implicate să abordeze victima și să o atragă în locuința sa din București.

În noaptea de 28 spre 29 septembrie, odată ajuns la adresă, primarul a fost imobilizat de cei doi bărbați purtând cagule, sub amenințarea unui cuțit și a unui aparat cu electroșocuri, fiindu-i introdus în gură un obiect de tip căluș pentru a nu putea striga după ajutor.

Anchetatorii precizează că agresorii i-ar fi secționat parțial hainele și ar fi încercat să o agreseze sexual pentru a o umili, fiind opriți doar de niște zgomote auzite la ușa apartamentului.

În același timp, două dintre persoanele cercetate au forțat victima să prizeze cocaină cumpărată special de femeie și au filmat întreaga scenă pentru a o șantaja ulterior. Prin aceste presiuni, suspecții l-ar fi constrâns pe edil să faciliteze înscrierea bărbatului de 34 de ani într-un partid politic și să îi ceară unui jurnalist să șteargă de pe rețelele sociale mai multe înregistrări care le discreditau familia și afacerile, cerințe pe care victima le-a îndeplinit în perioada următoare.

În urma celor șapte percheziții efectuate pe 24 noiembrie (două în București și cinci în Baia Mare), polițiștii au găsit și ridicat chiar călușul folosit la imobilizare, un aparat cu electroșocuri și o cheie de cătușe, iar pe 25 noiembrie suspecții au fost reținuți și ulterior arestați preventiv.

Cine sunt cele trei persoane arestate preventiv

Potrivit informațiilor obținute de Adevărul, cei trei inculpați arestați preventiv sunt frații Raul-Iosif Kis și Răzvan-George Kis, alături de Anca-Alexandra Vigh, femeia care l-ar fi atras pe primar în apartamentul din Capitală.

Presa locală a relatat recent că frații Raul și Răzvan Kiș fuseseră ridicați de polițiștii Direcției de Investigații Criminale împreună cu o femeie care s-ar fi prezentat drept agent al Serviciului de Informații Externe (SIE), folosind o legitimație falsă și recomandându-se drept „Doamna Romanov”, inclusiv în București, pentru a obține diverse avantaje.

Aceeași sursă menționează că femeia fusese depistată la sediul unei firme din cartierul Firiza din Baia Mare, în timp ce încerca să plece cu telefoanele mobile ale persoanelor prezente, iar frații Kiș ar fi încercat și în trecut să evite controalele autorităților folosind alte identități sau persoane care pretindeau că sunt oameni ai legii.