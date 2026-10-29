Fiica lui Cosmin Cernat, în vârstă de 17 ani, ar fi fost agresată de soțul Monicăi Iagăr! S-a emis un ordin de protecție. Reacția Mihaelei Rădulescu

Cosmin Cernat trece printr-o perioadă dificilă după ce fiica sa, Maya, în vârstă de 17 ani, ar fi fost victima unor episoade de violență în familie. Adolescenta, pe care prezentatorul TV o are din căsnicia cu fosta atletă Monica Iagăr, a reclamat situația autorităților și l-a indicat drept agresor pe actualul soț al mamei sale. Cazul a fost sesizat în luna iulie, iar ulterior a ajuns în atenția Judecătoriei Sectorului 5 din București. Tatăl fetei a vorbit public despre cele întâmplate și despre măsurile legale pe care le consideră necesare pentru siguranța fiicei sale.

Fiica de 17 ani a lui Cosmin Cernat, în centrul unui scandal de violență domestică Foto: Instagram

Deși a preferat să își țină viața de familie departe de atenția publică, prezentatorul a decis să facă o excepție și să explice situația prin care trece Maya. Într-o postare pe Instagram, acesta a vorbit despre curajul adolescentei de a reclama presupusele agresiuni, dar și despre efectele pe care asemenea experiențe le pot avea asupra unui copil.

„În ultimii 30 de ani, am ales să vorbesc foarte rar public despre viața familiei mele. Astăzi mă văd nevoit să clarific o situație pe care, sincer, nu mi-aș fi imaginat vreodată că o voi trăi. Fiica mea, Maya, a trecut printr-o experiență extrem de dureroasă, pe care a avut curajul să o reclame autorităților.

A povestit în detaliu ceea ce i s-a întâmplat atât ei, cât și mamei sale și l-a indicat ca agresor pe soțul acesteia.

Sunt mândru că a avut curajul să nu tacă în fața violenței și de puterea pe care a demonstrat-o într-un moment atât de dificil. Dincolo de agresiunea reclamată, ceea ce mă preocupă profund este impactul pe care această experiență îl are asupra fiicei mele. Pentru orice copil este extrem de dureros să nu se simtă în siguranță în propria familie și să nu găsească sprijinul de care are nevoie din partea adulților”.

Ordin de protecție și evacuarea din locuință pentru șase luni

Potrivit celor relatate de Cosmin Cernat, demersurile legale au început în luna iulie, când s-a prezentat la poliție împreună cu fiica sa pentru a reclama presupusele acte de violență domestică. Ulterior, cazul a ajuns în instanță, iar prezentatorul a confirmat că au fost dispuse măsuri pentru protejarea adolescentei.

Situația a devenit și mai îngrijorătoare pentru tatăl fetei după ce a aflat despre demersurile mamei privind posibilitatea revenirii în locuință a persoanei împotriva căreia fusese emis ordinul de protecție. Cosmin Cernat a transmis că familia sa va continua procedurile legale.

„Demersurile mamei privind posibilitatea revenirii la domiciliu a persoanei împotriva căreia a fost emis ordinul de protecție ne-au îngrijorat și mai mult și am decis continuarea procedurilor legale, urmând să ne adresăm instanței. Cred că, într-o asemenea situație, siguranța copilului trebuie să primeze în fața oricăror alte considerente”.

Prezentatorul a subliniat că adulții au datoria de a le oferi copiilor un mediu sigur și de a nu trata violența ca pe o problemă care trebuie ascunsă.

„Cu toții avem responsabilitatea de a transmite copiilor un mesaj foarte clar: violența nu este normală, nu trebuie acceptată și nu trebuie ascunsă. Dincolo de orice, cel mai important pentru mine este ca Maya să fie în siguranță, să își recapete liniștea și să poată merge mai departe fără teamă”.

Cosmin Cernat a confirmat că a apelat la autorități și că a fost emis un ordin de protecție.

„Este adevărat. S-a întâmplat în luna iulie. Am fost la poliție, am ajuns apoi la tribunal. S-a emis un ordin de protecție și evacuarea din domiciliu a agresorului pe o perioadă de 6 luni”, a spus prezentatorul TV.

Mesajul transmis de Maya și reacția Mihaelei Rădulescu

Adolescenta a transmis, prin intermediul tatălui său, un mesaj adresat tinerelor și femeilor care se confruntă cu abuzuri. Maya le-a îndemnat să ceară ajutor și să nu accepte comportamente violente, indiferent dacă acestea sunt fizice sau verbale.

„Alegerile oamenilor mari nu trebuie să ne afecteze pe noi, copiii. Le rog pe fetele care sunt maltratate să aibă încredere în poliție și să meargă acolo dacă li se întâmplă ceva rău, dacă sunt lovite sau agresate. La mine totul a început cu agresiune verbală și iată unde s-a ajuns”.

Mesajul publicat de Cosmin Cernat a atras numeroase reacții, iar printre persoanele publice care au transmis un mesaj de susținere s-a numărat și Mihaela Rădulescu. Aceasta a apreciat curajul adolescentei și a vorbit despre importanța de a lua atitudine împotriva oricărei forme de agresiune.

„Îmi pare tare rău să aud așa o poveste tristă… Curajul Maiei sper să inspire orice femeie care încă are teama aia neagră de a lupta împotriva oricărui tip de agresiune, fie și din vorbe”.

Unde pot cere ajutor victimele violenței domestice

Persoanele care se confruntă cu violență domestică sau care cunosc astfel de situații pot solicita sprijin prin intermediul liniei telefonice gratuite 0800.500.333, pusă la dispoziție de Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați. Serviciul funcționează permanent, 24 de ore din 24, șapte zile din șapte, iar apelurile sunt gratuite din rețelele naționale.

Linia telefonică poate fi apelată atât de victime, cât și de rude, prieteni, vecini, martori sau alte persoane care au cunoștință despre un posibil caz de abuz.

Consilierii oferă informații despre măsurile care pot fi luate pentru ieșirea dintr-o situație de criză, îndrumare către instituțiile competente și consiliere primară juridică și psihologică. În funcție de situația semnalată, persoanele afectate pot primi informații despre serviciile de sprijin disponibile în zona în care locuiesc.

În cazul unui pericol imediat, victimele sau martorii pot apela numărul unic de urgență 112.