 Mihaela Rădulescu, despre viața pe care și-a construit-o în Monaco. Cine i-a fost alături vedetei
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Mihaela Rădulescu, despre viața pe care și-a construit-o în Monaco. Cine i-a fost alături vedetei

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Mihaela Rădulescu a vorbit recent despre o etapă importantă din viața sa, și anume mutarea într-o țară străină. În urmă cu 17 ani, vedeta a plecat din România și s-a stabilit în Monaco, acolo unde și-a construit o nouă viață alături de fiul său. Viața sa s-a schimbat după moartea partenerului ei, Felix Baumgartner, însă prietenii apropiați i-au rămas alături.

Mihaela Rădulescu.
Mihaela Rădulescu. Foto: Instagram

Mihaela Rădulescu, despre provocările mutării într-o țară străină

Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, diva de la Monaco a mărturisit că nu i-a fost deloc ușor să se mute într-o țară străină, unde nu era familiarizată cu limba și nu avea familia și prietenii aproape. Cu timpul, însă, a reușit să-și construiască propria comunitate și să lege relații de prietenie bazate pe respect reciproc.

Vedeta s-a implicat activ în diverse activități comunitare și acțiuni caritabile, prin care și-a arătat respectul față de țara pe care a ales-o drept a doua casă.

„Să te muți într-o altă țară, să trăiești într-o altă limbă, să nu-ți ai familia și prietenii aproape și, la început, să fii invizibil pentru toată lumea reprezintă o provocare pentru… oricine.

M-am mutat din România în Monaco în urmă cu 17 ani. Mi-am construit aici o viață pentru mine și fiul meu, dar, cel mai important, mi-am creat propria comunitate. Am participat mai puțin la evenimentele mondene și mai mult la activități comunitare, acțiuni caritabile și tot ceea ce reprezenta felul meu de a fi, de a trăi și de a-mi arăta respectul față de noul loc pe care îl numesc Acasă, față de țara în care am ales să trăiesc”, a scris Mihaela Rădulescu pe Instagram. 

Ce spune Mihaela Rădulescu despre prieteniile pe care le-a legat în Monaco

Mihaela Rădulescu a vorbit și despre relațiile de prietenie pe care le-a construit de-a lungul anilor. Vedeta a subliniat că nu a încercat să forțeze nicio apropiere, ci a lăsat lucrurile să se întâmple firesc, punând preț pe respectul reciproc și pe implicarea în comunitatea din care face parte.

„Nu am forțat nicio prietenie și nicio legătură. Le-am construit în mod firesc, atunci când respectul era reciproc. Sunt mândră că astăzi fac parte dintr-o comunitate foarte activă, formată din prieteni din întreaga lume, alături de care încercăm să facem această lume un loc mai bun. Poate că unora li se pare… siropos, dar am învățat de mult timp să ignor zgomotul celor care nu fac nimic și… să-mi continui drumul în direcția potrivită.

Morala poveștii: prețuiește-ți prietenii adevărați, arată respect și dragoste față de comunitatea ta, implică-te activ în viața ei, ține capul sus și bucură-te de călătorie!”

Mihaela Rădulescu, despre pierderea iubitului și a mamei sale

Felix Baumgartner și-a pierdut viața pe 17 iulie 2025, la vârsta de 56 de ani, în Porto Sant’Elpidio, Italia. Celebrul sportiv a suferit un accident în timp ce pilota un aparat de zbor cu parapantă motorizată. În timpul zborului, acesta ar fi pierdut controlul aparatului, care s-a prăbușit în incinta unui complex turistic.

La doar câteva luni după moartea partenerului său, Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu a trecut printr-o nouă pierdere dureroasă: mama sa, Marilena Țiganu, s-a stins din viață. Vedeta a vorbit deschis despre suferința prin care a trecut în această perioadă dificilă și despre lucrurile care au ajutat-o să meargă mai departe.

Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, Mihaela Rădulescu a descris durerea pierderii printr-o metaforă emoționantă, comparând-o cu marea, ale cărei valuri și furtuni reflectă schimbările prin care trece sufletul. Vedeta a mărturisit că, în ciuda încercărilor, a ales să rămână activă, să se apropie de oamenii dragi și să găsească puterea de a continua.

Mihaela Rădulescu și-a pierdut iubitul și mama.
Mihaela Rădulescu și-a pierdut iubitul și mama. Foto: Arhiva Click!

„Durerea pierderii e precum marea, cu valuri, culori diferite, furtuni, agitată sau cu o suprafață liniștită și calmă, caldă sau rece… Te poți îneca în ea sau poți înota, poți pluti pe ea sau o poți privi de la distanță.

Marea mea de sentimente mi-a arătat întregul spectru în ultimul an și, într-un fel, sunt recunoscătoare pentru toată durerea.

Am simțit totul. Am luptat cu toate. Am ales să mă ridic, să fiu prezentă, să muncesc, să scriu, să învăț, să călăresc, să petrec timp cu prieteni cu adevărat buni, cu familia, cu mine însămi”, a scris Mihaela Rădulescu pe rețelele de socializare.

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