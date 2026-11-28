Andreea Popescu și-a pus urmăritorii pe gânduri după ce a publicat imagini cu un bărbat misterios. Se pare că influencerița ar fi trecut definitiv peste divorțul de Rareș Cojoc și și-ar fi găsit alinarea în brațele altcuiva, chiar în prag de sărbători.

Andreea Popescu este într-o nouă relație? Foto: Instagram

Vedeta a publicat mai multe imagini care a stârnit curiozitatea urmăritorilor săi. De la divorțul de Rareș Cojoc, Andreea Popescu nu s-a mai declarat oficial într-o relație și nici nu s-a mai afișat cu cineva. Cu toate acestea, recent, a arătat cum este răsfățată de un bărbat misterios.

Andreea Popescu, răsfățată de un bărbat misterios

Andreea Popescu este extrem de rezervată cu viața ei amoroasă. Deși despre divorțul de Rareș Cojoc a mai vorbit în spațiul public, de o nouă iubire nu a pomenit nimic. Cu toate acestea, ea s-a dat de gol pe Instagram.

Influencerița s-a pozat în brațele unui bărbat, a cărui identitate nu este încă dezvăluită. De asemenea, din imaginile postate reiese că presupusul iubit o tratează ca pe o prințesă, preparându-i cafeaua, și nu oricum, ci cu o inimioară făcută din lapte.

De asemenea, ea a lăsat și un mesaj scurt pe una dintre poze. Vedeta a dat de înțeles că s-a îndrăgostit de gestul făcut de acesta. „Auu❤️”, a scris Andreea Popescu, pe Instagram.

1/2 Andreea Popescu, în brațele unui bărbat misterios. Foto: InstaStory Andreea Popescu

Cum și-ar dori influencerița să fie bărbatul de lângă ea

Recent, a a distribuit pe rețelele de socializare o fotografie cu un mesaj referitor la generozitatea unui bărbat și importanța acestui gest într-o relație de cuplu. De-a lungul timpului, Andreea Popescu s-a plâns de faptul că în relația anterioară nu a primit destulă atenție, iar partenerul nu observa și nevoile ei, astfel că vedeta își va alege atent următorul iubit.

„Până când nu te vei întâlni cu un bărbat generos, niciodată nu vei înțelege cât de mult iubesc bărbații adevărați să aibă grijă de femeile lor”, a fost mesajul pe care Andreea Popescu l-a distribuit pe Instagram.