 Andreea Popescu, dezvăluiri despre divorț, cei trei copii și neîmplinirea din căsnicie: „Nu sunt genul de femeie care ar putea să trăiască până la sfârșitul vieții neiubită”
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Andreea Popescu, dezvăluiri despre divorț, cei trei copii și neîmplinirea din căsnicie: „Nu sunt genul de femeie care ar putea să trăiască până la sfârșitul vieții neiubită”

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Andreea Popescu a vorbit deschis despre divorț, schimbările din viața personală și provocările pe care le întâmpină în rolul de mamă a trei copii. Invitată în podcastul Fresh by Unica, aceasta a dezvăluit că ruptura din căsnicie s-a produs treptat, în timp ce nevoia de a se simți iubită, apreciată și înțeleasă a devenit tot mai greu de ignorat. Vedeta a vorbit și despre felul în care ea și fostul soț gestionează separarea în relația cu cei mici.

Andreea Popescu
Andreea Popescu Foto: Instagram

Andreea Popescu traversează o perioadă de schimbări importante, după o căsnicie de aproximativ 15 ani și o despărțire care a presupus adaptarea la o nouă viață. Într-un interviu acordat în cadrul podcastului Fresh by Unica, aceasta a făcut dezvăluiri despre motivele care au dus la separare, despre compromisurile pe care le-a făcut de-a lungul timpului și despre eforturile de a le oferi copiilor stabilitate emoțională.

La 42 de ani, mama a trei copii vorbește sincer despre momentele de cumpănă, întrebările care o încearcă și lecțiile pe care le-a învățat din experiențele trăite.

Nu sunt genul de femeie care ar putea să trăiască până la sfârșitul vieții neiubită”, a mărturisit Andreea Popescu, explicând cât de importantă este iubirea în viața sa.

Andreea Popescu, despre divorț: „Ruptura a venit în timp, în ani”

Separarea nu a fost o decizie luată peste noapte. Andreea Popescu a explicat că distanțarea emoțională s-a produs treptat, pe fondul unor dorințe și nevoi care nu au fost împlinite de-a lungul anilor.

Ruptura a venit în timp, în ani. N-a venit așa de pe o zi pe alta, o lună pe alta”, a povestit ea în podcastul Fresh by Unica.

Vedeta a mărturisit că, în timpul căsniciei, a ajuns să accepte o situație în care nu se mai simțea împlinită sufletește și să meargă mai departe, chiar dacă anumite lucruri îi lipseau.

A venit în ani prin neîmplinirea mea sufletească vizavi de ce însemna căsnicia și dorințele care nu au fost ascultate ani de zile”, a explicat Andreea Popescu.

În acea perioadă, încerca să accepte situația și să continue viața de familie, chiar dacă nu se simțea pe deplin fericită.

„Cumva eram așa: «Măi, asta este, mi-am luat crucea căsătoriei, merg mai departe, asta e viața mea»”, a spus aceasta.

Andreea Popescu a subliniat că banii pot oferi confort, însă nu pot înlocui apropierea emoțională și iubirea de care are nevoie o persoană într-o relație.

Cel puțin pentru mine, banii nu aduc fericirea. Da, îți aduc un confort, dar nu suplinesc dragostea aia de care eu simțeam nevoie în permanență”, a declarat ea.

„Simțeam nevoia să fiu văzută”

andreea popescu instagram jpg
Foto: instagram

Una dintre cele mai importante mărturisiri ale Andreei Popescu a fost legată de nevoia de a se simți văzută, apreciată, iubită și ascultată în relația de cuplu.

Simțeam nevoia să fiu văzută ca orice femeie, de altfel”, a spus ea.

Vedeta a explicat că, atunci când aceste nevoi rămân neîmplinite ani la rând, apare treptat o schimbare în felul în care o persoană se raportează la relație.

Și atunci când se întâmplă lucrurile astea ani, ani de zile, cumva nu mai ajungi să mai reproșezi nimic. Taci, ții acolo și te detașezi ușor-ușor și, dacă există loc, ajungi să pleci”, a mărturisit Andreea Popescu.

Andreea Popescu recunoaște că a făcut multe compromisuri în relații

În cadrul discuției de la Fresh by Unica, Andreea Popescu a vorbit și despre tendința sa de a pune liniștea celor din jur înaintea propriilor dorințe.

Eu sunt genul de persoană care face foarte multe compromisuri. De la relație până la căsnicie, până la prietenie, până în relația cu copiii, până în relația cu familia”, a declarat ea.

Vedeta a explicat că, de multe ori, preferă să renunțe la ceea ce își dorește pentru a evita conflictele și pentru a păstra armonia în relațiile importante din viața sa.

Dau foarte mult de la mine, îmi reprim eu toate dorințele mele sau majoritatea dorințelor, numai ca să fie liniște”, a recunoscut aceasta.

Întrebată dacă ar proceda la fel și dacă ar putea schimba anumite lucruri din trecut, Andreea Popescu a mărturisit că îi este greu să se desprindă de felul său de a fi, deși uneori și-ar dori să fie mai atentă la propriile nevoi.

Pe de o parte vreau să fiu așa. Pe de o parte mi-aș dori să fiu mai egoistă. Am și eu egoismul meu. Nu-ți imagina că nu sunt altruista supremă. Sfânta, nu. Dar înțeleg foarte mult”, a spus ea.

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