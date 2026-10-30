Cine plătește chiria penthouse-ului în care locuiește Andreea Popescu după divorțul de Rareș Cojoc

Andreea Popescu trăiește o viață nouă și s-a mutat în penthouse după divorțul de Rarel Cojoc. Influencerița și-a luat permisul, mașină nouă și își reamenajează locuința după bunul plac, deci trăiește așa cum îi place. Cu toate acestea, este un detaliu neștiut până acum despre noua casă.

Andreea Popescu. Foto: Instagram

Dacă până acum s-a scris faptul că Andreea Popescu și-a cumpărat penthouse, ei, bine, se pare că fosta parteneră a lui Rareș Cojoc a dezvăluit că nu este așa. Infleuncerița plătește chirie, dar este ajutată. Cine îi dă jumătate din sumă.

Penthouse-ul în care stă Andreea Popescu nu este al ei

Vedeta și-a arătat de mai multe ori pe rețelele de socializare noua locuință. Andreea Popescu a făcut schimbări în casă și a amenajat camera copiilor după bunul lor plac. Aceasta a dat de înțeles până acum că penthouse-ul este cumpărat, însă lucrurile nu stau deloc așa.

Influencerița a dezvăluit recent că stă în chirie, însă nu plătește singură. Fostul soț, Rareș Cojoc, achită jumătate din sumă. În același timp, nu exclude ca în viitor să își cumpere o locuință.

„Nu am spus niciodată, dar este în chirie, nu este cumpărat. S-a speculat că mi-am cumpărat penthouse-ul. Aș vrea la un moment dat să mi-l cumpăr. Există această posibilitate și îmi doresc. E o casă mult mai mare. E greu să menții viața pe care tatăl le-o oferă copiilor. Fac niște eforturi pentru a nu fi acest dezechilibru. Rareș mă ajută cu jumătate de chirie”, a declarat Andreea Popescu pentru Unica.

Adevărul despre divorțul de Rareș Cojoc

Influencerița a dorit să clarifice niște lucruri, printre care și situația financiară de după divorțul de Rareș Cojoc. Deși mulți au crezut că ea a avut beneficii după separare, vedeta a dezvăluit că ea a plecat doar cu bagajul. Andreea Popescu a declarat că, de-a lungul relației, a intrat în energia masculină, așa că era dependentă financiar de mai mulți ani.

„Eu nu am plecat cu nimic și lucrul ăsta vreau cumva să îl lămuresc, că ba s-a speculat că așa, ba s-a speculat. Eu am plecat cu bagajul, atât. Am intrat în energia aia a bărbatului, adică mă simțeam…de aceea, nici ruptura financiară care a venit nu a fost atât de radicală pentru mine și nu m-a speriat, pentru că eu eram de câțiva ani de zile independentă financiar”, a declarat Andreea Popescu pentru aceeași sursă.