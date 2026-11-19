Elena Udrea încearcă să își reia viața după perioada petrecută în penitenciar și să recupereze timpul pierdut alături de familie, mai ales de fiica sa. Problemele juridice nu îi dau însă pace. Fostul ministru al Turismului este implicat într-un nou litigiu cu Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), care vizează recuperarea unei sume de aproximativ 1,7 milioane de euro. Deși prima hotărâre a instanței a fost în favoarea sa, procesul continuă.

Elena Udrea, într-un nou proces cu ANAF Foto: arhiva Click!

Elena Udrea trebuie să se prezinte din nou în fața judecătorilor, după ce reprezentanții Fiscului au deschis o acțiune prin care încearcă să recupereze bani pe care fostul politician ar trebui să îi primească de la o altă persoană.

Elena Udrea, proces cu ANAF pentru 1,7 milioane de euro

Mai exact, ANAF i-a chemat în judecată atât pe Elena Udrea, cât și pe un bărbat care ar avea o datorie considerabilă față de aceasta. Instituția urmărește executarea silită a sumelor pe care bărbatul i le-ar datora fostului ministru, valoarea totală fiind estimată la aproximativ 1,7 milioane de euro, potrivit Spynews.

Prin această procedură, Fiscul încearcă să recupereze o parte din datoriile pe care Elena Udrea le are către stat, prin intermediul banilor pe care aceasta ar trebui să îi încaseze de la terțul vizat de proces.

Solicitarea autorităților a fost însă respinsă la prima judecată, astfel că Elena Udrea a obținut o decizie favorabilă. Disputa nu s-a încheiat odată cu prima hotărâre. Dosarul a ajuns la Curtea de Apel București, unde judecătorii vor analiza din nou solicitarea formulată de ANAF.

Primul termen din această etapă este stabilit pentru luna decembrie 2026. Atunci, magistrații vor relua examinarea cauzei, iar miza rămâne recuperarea celor 1,7 milioane de euro.

Rămâne de văzut dacă hotărârea inițială va fi păstrată sau dacă reprezentanții Fiscului vor obține câștig de cauză.

Un alt proces

Litigiul cu ANAF nu este singura problemă juridică a fostului ministru. Recent, Biroul de Turism și Tineret (BTT) a deschis un proces împotriva Elenei Udrea și a altor patru persoane, doi bărbați și două femei. Printre acestea se află și o apropiată a fostului politician, care a fost vizată în trecut de acuzații de spălare de bani.

Acțiunea în instanță are ca obiect o „acțiune în constatare” și vizează un teren cu valoare ridicată, aflat în apropierea Lacului Străulești, în Sectorul 1 al Capitalei.

Elena Udrea a cumpărat proprietatea în 2006, cu mai mulți ani înainte de condamnarea în dosarul „Gala Bute”.

În 2015, DNA a instituit sechestru asupra terenului, în cadrul procedurilor de recuperare a prejudiciilor. Mai târziu, o parte din proprietate a fost scoasă la licitație publică de ANAF, pentru recuperarea prejudiciului stabilit în dosarul „Gala Bute”.

Noul demers al BTT readuce în atenție situația terenului și a persoanelor implicate în acest litigiu.

Elena Udrea, despre detenție și perioada în care a stat departe de fiica sa

În timp ce se confruntă cu noi procese, Elena Udrea încearcă să își refacă viața de familie după anii petrecuți în spatele gratiilor.

Fostul ministru al Turismului a fost eliberat condiționat în 2025, după ce Tribunalul Prahova i-a admis cererea. Aceasta fusese condamnată la șase ani de închisoare în dosarul „Gala Bute”. La ieșirea din penitenciar, Elena Udrea a vorbit despre greutățile întâmpinate în detenție și despre suferința provocată de separarea de fiica sa, Eva Maria.

Aceasta a mărturisit că se bucură că „această încercare s-a terminat” și a descris viața din penitenciar drept una extrem de dificilă, „mai ales pentru femei”.

Despărțirea de copil a fost unul dintre cele mai grele momente ale detenției. Fostul ministru a declarat că, dacă ar fi știut că implicarea în politică o va ține departe de fiica sa, ar fi renunțat cu mult timp înainte la viața publică.

În ceea ce privește evenimentul „Gala Bute”, pentru care a fost condamnată, Elena Udrea și-a păstrat poziția și a afirmat că l-a organizat „cu mândrie”.

Deși s-a întors lângă familie, fostul ministru continuă să aibă de înfruntat consecințele juridice și financiare ale dosarelor din trecut. Atât procesul cu ANAF, cât și disputa privind terenul din apropierea Lacului Străulești îi mențin numele în atenția instanțelor.