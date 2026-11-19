Răzvan Fodor a vorbit deschis despre una dintre cele mai importante experiențe din viața sa: pierderea tatălui în copilărie și felul în care acest lucru i-a influențat propriul parcurs ca părinte. Actorul a mărturisit că a citit și s-a documentat pentru a înțelege mai bine nevoile unui copil și pentru a-i oferi fiicei sale, Diana, prezența și sprijinul de care el nu a avut parte. Totodată, a dezvăluit care sunt principiile care stau la baza căsniciei sale cu Irina, după mai bine de 16 ani de relație.

Puțini știu ce dramă a trăit Răzvan Fodor în copilărie. Foto: yt/instagram

Răzvan Fodor și Irina formează unul dintre cuplurile longevive din showbizul românesc. În spatele relației lor se află nu doar iubire, ci și respect reciproc, echilibru și dorința de a păstra o viață de familie liniștită. Cei doi au construit împreună un cămin în care familia ocupă un loc esențial, iar fiica lor, Diana, reprezintă una dintre cele mai importante bucurii ale vieții lor.

Într-un interviu pentru Viva!, actorul a vorbit despre relația cu soția sa, despre provocările meseriei de actor, dar și despre felul în care și-a asumat rolul de tată. Răzvan Fodor a făcut și o mărturisire emoționantă despre copilăria sa: și-a pierdut tatăl de mic, iar această experiență l-a determinat să acorde o atenție deosebită modului în care își crește fiica.

Răzvan Fodor, despre rolul din „Băieți buni: Pe viață”. Ce provocare a întâmpinat la filmări

Răzvan Fodor face parte din distribuția serialului „Băieți buni: Pe viață”, continuarea producției care a cucerit publicul în urmă cu peste două decenii. Actorul îl interpretează pe Gino, un personaj cu accente comice, dar implicat și în situații tensionate.

Despre experiența de pe platourile de filmare, acesta spune că proiectul are un ritm alert și o abordare cinematografică aparte.

„După 20 de ani se întorc băieții buni, iar eu sunt un mic golănel în acest proiect, un infractor, nici foarte deștept, dar nici foarte prost, nici suficient de alunecos. E așa o struțo-cămilă, dar cu mici tonuri de umor. Este un proiect care trebuie urmărit. Este foarte colorat, dinamic și chiar arată a film polițist, cum am văzut doar afară. Nu am apucat să văd primul episod, dar din ce am văzut, din câteva montaje mi-a plăcut teribil cum arată”, a povestit actorul.

Chiar dacă rolul nu i-a pus probleme majore de interpretare, filmările au venit și cu provocări fizice. O secvență de bătaie, care urma să dureze aproximativ 30 de secunde pe ecran, a necesitat ore întregi de pregătire alături de cascadori.

„Neavând un mare personaj de jucat – a fost o chestie la prima mână – nu mi s-a părut nimic greu. Dar am avut la un moment dat o zi și mă bucur că se întâmplă întâlnirea aceasta cu cascadorii aici… Am avut nevoie de o bătaie, care pe televizor se vedea undeva la vreo 30 de secunde. Iar pentru acele 30 de secunde mi-am luat și un cuțit în mine. Adică o întreagă nebunie, a trebuit să repet împreună cu cascadorii undeva la vreo trei ore”, a explicat Răzvan Fodor.

Actorul a subliniat că asemenea scene presupun multă atenție la detalii și o coordonare foarte bună între cei implicați, pentru ca rezultatul să fie cât mai convingător.

Răzvan Fodor, despre experiența din televiziune și showbizul românesc: „Ai greșit țara, băiatul meu”

De-a lungul carierei, Răzvan Fodor a experimentat mai multe domenii artistice. A început cu muzica, a continuat cu televiziunea și a ajuns să fie apreciat și pentru rolurile sale de actor. Întrebat care dintre aceste experiențe îl reprezintă cel mai bine, acesta a indicat televiziunea și lumea divertismentului.

Pentru el, succesul în showbiz vine la pachet cu o condiție importantă: păstrarea realismului și a unei perspective echilibrate asupra propriei cariere.

„Cred că treaba aceasta cu televiziune. Showbizz-ul în general este mișto, dacă nu ți se ridică la cap, dacă nu ai așteptări, dacă ești cu picioarele pe pământ. Să înțelegi că showbizzul românesc e diferit de ceea ce vedem noi pe afară, te poți bucura de meseria asta. Dacă ai avioane în cap și visezi cai verzi pe pereți, nu. Ai greșit țara, băiatul meu, ca să zic așa”, a declarat el.

Care este secretul căsniciei dintre Răzvan și Irina Fodor, după 16 ani de relație

Dincolo de proiectele profesionale, familia rămâne prioritatea actorului. Răzvan și Irina Fodor au reușit să construiască o relație de lungă durată, iar secretul lor nu ține de reguli complicate sau de rețete universale, ci de respect, compatibilitate și dorința de a avea o viață echilibrată.

Actorul spune că el și soția sa au descoperit că își doresc același tip de viață și că au învățat să respecte nevoile și limitele celuilalt.

„Nu este vorba de niciun secret. Secretul este că 'ne-am brodit' să ne întâlnim doi oameni decenți, pe aceeași stradă. Suntem doi oameni care știm ce să respectăm unul la celălalt, care nu suntem gălăgioși. Și când spun gălăgie, mă refer la propriu. E vorba de o viață curată și liniștită și noi respectăm treaba aceasta, unul la celălalt”, a mărturisit Răzvan Fodor.

Pentru cei doi, liniștea în familie și stabilitatea sunt mai importante decât aparențele sau așteptările celor din jur. Actorul consideră că o relație funcționează atunci când partenerii sunt pe aceeași lungime de undă și își doresc să păstreze echilibrul construit împreună.

„Știm cum să gestionăm lucrurile în așa fel încât să ne păstrăm viața pe care ne-am organizat-o în aceeași cheie. Nu vrei cai verzi pe pereți. Vrem să trăim liniștiți, departe de multe lucruri. Și faza aceasta îți dă o decență la viață; îți dă o cursivitate curată”, a mai spus actorul.

Răzvan Fodor și-a pierdut tatăl când era copil. Cum s-a pregătit pentru rolul de părinte

Una dintre cele mai emoționante mărturisiri ale interviului are legătură cu relația lui Răzvan Fodor cu propriul tată. Actorul a dezvăluit că l-a pierdut în copilărie, iar lipsa acestei figuri importante l-a făcut să privească rolul de părinte cu multă responsabilitate.

Pentru a-i oferi fiicei sale tot sprijinul de care are nevoie, Răzvan nu s-a bazat doar pe instinct. A simțit că trebuie să învețe, să citească și să înțeleagă mai bine ce presupune implicarea unui tată în dezvoltarea unui copil.

„Asta a venit la pachet cu mai multă înțelepciune din partea mea. A trebuit să mă uit și chiar să citesc despre nevoile unui copil și de ceea ce are nevoie un copil de la tată. A fost un pic mai complicat, pentru că eu mi-am pierdut tatăl de mic și am vrut ca 'meseria' aceasta să o fac cu toată inima și totodată să dau ceea ce mie mi-a lipsit”, a dezvăluit Răzvan Fodor.

Întrebat dacă cel mai important lucru este să fie un tată prezent în viața fiicei sale, actorul a răspuns fără ezitare:

„Asta clar. Asta e numărul unu. De la asta se începe.”

Răzvan Fodor, despre anul 2026 și adevărata definiție a fericirii

La finalul discuției, actorul a vorbit și despre felul în care privește anul 2026. Pentru Răzvan Fodor, bilanțul unui an nu se măsoară neapărat în reușite profesionale, proiecte sau câștiguri financiare. Mult mai importante sunt sănătatea și liniștea oamenilor dragi.

„Eu am o vorbă, dacă toți cei din jurul tău sunt bine și nu suferă de ceva, înseamnă că a fost un an bun, nu că el a fost bun, pentru că am avut nu știu ce job. Dacă toată lumea e bine și se termină așa, atunci anul 2026 a fost un an bun pentru mine și pentru ai mei”, a mărturisit Răzvan Fodor.