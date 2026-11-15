Răzvan Fodor revine în „Băieți buni”. Cum se descurcă acasă când Irina pleacă la filmări: „Deja am antrenament”

La 51 de ani, Răzvan Fodor face parte din distribuția noului sezon „Băieți buni: Pe viață”, la două decenii de la prima serie.

1/10 Răzvan Fodor revine în „Băieți buni” Foto: click.ro

Într-un interviu pentru Click!, povestește ce rol are în serial, de ce își dorește proiecte care să-i lase mai mult timp pentru familie și cum se descurcă atunci când Irina pleacă la filmări. Vorbește cu umor despre relația cu fiica lor, Diana, și spune răspicat că a închis definitiv capitolul muzicii.

Click! Răzvan, revii în „Băieți buni” după 20 de ani. Ce ne poți spune despre rolul tău?

Răzvan Fodor: Revine „Băieți buni: Pe viață”. Răzvan doar joacă un personaj în acest nou sezon, un personaj mic, care cumva face legătura golănească între gașca Cosminei și un nou personaj, Neamțu. Despre el n-o să povestesc mai multe, pentru că trebuie să vedeți serialul. E foarte dinamic, foarte colorat și aduce personaje noi.

Cu cine interacționezi cel mai mult în serial?

Cu această gașcă de infractori, cu Cosmin și Cosmina. Gașca e mișto, cu Dragoș Bucur, cu Cabral. Sunt personaje noi, și protagoniști, și antagoniști, și alți golani, și alte golance. Are și mici note umoristice, dar e foarte bine făcut, e dinamic și chiar arată ca un film polițist de pe afară.

Răzvan Fodor: „Am avut noroc și am avut decența de a fura frumos de la actorii mișto”

Dintre toate rolurile pe care le-ai jucat, de care te-ai atașat cel mai mult?

Cam de toate m-am atașat. Actoria e o meserie pe care am îmbrățișat-o, pentru că eu, la bază, nu sunt actor. Am avut noroc și am avut decența de a fura frumos de la actorii mișto. Chiar m-am bucurat de orice rol pe care l-am făcut. Am fost mare norocos.

Te mai gândești la o revenire în muzică?

Nu există, muzica e închisă.

Definitiv?

Da.

„Are un umor ușor cam agresiv pentru vârsta ei”

Diana a prins perioada în care cântai? Are și ea înclinații artistice?

Nu, perioada cu muzica n-a prins-o. Are laturi artistice, da. E acum la un cerc de cinematografie și teatru la liceu. Cântă și la pian, dar de joacă. Nu face nimic la nivel profesionist, ca să zic așa.

Cum e relația ta cu ea acum, când se apropie de 16 ani?

Foarte bună. E o atracție karmică între noi doi, se pare. A furat destul de multe chestii de la mine de care nu sunt foarte mândru, ca să zic așa. Are un umor ușor cam agresiv pentru vârsta ei și e destul de ironică și cinică. Dar e pe drumul cel bun. E un adolescent frumos.

Irina te mai filmează când te apuci de treburi prin gospodărie!

Da, mici glume. Nevasta mea are prostul obicei să înregistreze toate actele mele de chinuială. Le montează foarte drăguț și mă pune într-o postură ușor umoristică. Dar eu în momentul ăla chiar trăiesc o mare dramă când fac lucruri pe lângă casă! La noi acasă e distracție mare.

De ce te ocupi toamna prin curte și prin casă?

De mai tot ce înseamnă treabă pe lângă casă. Chiar și în 150 de metri de grădină trebuie să te ocupi de frunze, să tai iarba, să aerisești și să închizi aspersoarele. Mai e de repornit centrala, de schimbat filtrele. Și zacuștile, și treburile astea sunt ale mele. Gătesc pentru mine destul de bine.

Cum se descurcă atunci când Irina filmează în Asia

Cum vă descurcați acasă când Irina pleacă la filmări pentru „Asia Express”?

Deja am antrenament. Suntem în anul patru sau cinci. Și nu e vorba doar de Asia. Are și două sezoane de „Chefi la cuțite”, care sunt solicitante. Vine la două noaptea, nu e ca și cum o văd. Doar că nu e plecată din țară, atât tot. Am antrenament, adică pot.

Când programul vă ține departe unul de celălalt, cum vă faceți timp doar pentru voi doi?

Vacanțele de sărbători și vacanțele de vară vor exista toată viața. Alea rămân în continuare ale noastre.

Ce fel de proiecte îți dorești de acum înainte?

Îmi doresc proiecte în care să fiu mult mai liber. Tocmai de asta proiectul ăsta mi-a picat mănușă. S-a filmat în mijlocul verii și am avut vreo 20 și ceva de zile de filmare, ceea ce a fost bine. Diana a terminat clasa a VIII-a, s-a pregătit pentru liceu, a avut examene. Irina nu era acasă. Pentru mine e important să și muncesc, dar să și stau acasă și să pot să ajut.

Cum a fost anul ăsta pentru tine?

Pentru mine, toți anii sunt buni. Nu trebuie să ne raportăm la bani, la ce am făcut în carieră sau la ce proiecte am avut. Dacă toată lumea e bine în jurul tău, ăla e un an bun.