Răzvan Fodor schimbă tabăra! Soțul Irinei Fodor a plecat de la Antena 1 și a bătut palma cu PRO TV. Ce va face?

Răzvan Fodor face o schimbare importantă în carieră și trece de partea PRO TV. După mai multe proiecte la Antena 1, actorul a acceptat o nouă provocare și va apărea în continuarea celebrului serial „Băieți Buni”, intitulat „Băieți Buni: Pe viață”.

Mutarea este cu atât mai interesantă cu cât soția lui, Irina Fodor, continuă să fie una dintre figurile importante de la Antena 1, unde prezintă „Asia Express” și „Chefi la cuțite”.

Răzvan Fodor a ajuns la PRO TV

Răzvan Fodor a fost implicat de-a lungul timpului în numeroase proiecte de televiziune și entertainment. A prezentat „Burlacul” și „Splash! Vedete la apă” și a participat la „America Express”, pe care l-a câștigat în 2020 alături de Sorin Bontea.

În ultimii ani, actorul a putut fi văzut și în proiecte precum „Bravo, tată” sau „Chefi la cuțite”. Acum însă, Fodor schimbă postul și revine în prim-plan cu un rol în noua producție de la PRO TV. Filmările pentru „Băieți Buni: Pe viață” au început în luna ianuarie și s-au încheiat recent.

„Acum 20 de ani începea o poveste. Astăzi s-a încheiat un nou capitol de pe platourile de filmare. Filmările pentru «Băieți Buni: pe viață» au ajuns la final, dar povestea abia așteaptă să ajungă la voi. Până atunci, câteva momente din culise. În curând, pe VOYO și la PRO TV”, au transmis reprezentanții postului.

Ultimul proiect al lui Fodor la Antena 1

Ultima apariție a lui Răzvan Fodor la Antena 1 a avut loc în toamna lui 2025, când a fost invitat la „Chefi la cuțite”. Actorul a participat în calitate de degustător și a oferit una dintre amuletele puse în joc.

După încheierea colaborării cu postul, Fodor mărturisea că se bucură de o perioadă mai liniștită, în care avea timp pentru familie și pentru proiectele personale.

„Nu lucrez la nimic. Sunt într-o pauză binevenită, ca să zic așa. Am niște chestii domestice: mobilez o casă, am grijă de copil, gătesc… Am ajuns la o medie de patru zile din șapte pe săptămână în care gătesc pentru casă, prieteni, familie. Mobilez un apartament pe care l-am cumpărat acum ceva timp la mare. Dacă pun mâna pe telefon și mă dau disponibil, imediat apare ceva: «Hai, Fodorică, facem asta, mai facem ceva». Practic acum mai am timp și de alte lucruri. Da, trăiesc!

De la o anumită vârstă nu mai trebuie să alergi după lucruri, trebuie să te bucuri. De copil, de toate momentele care se întâmplă.

Odată cu vârsta devii mai înțelept. Eu cost foarte puțin, pentru că mi-am dat seama care sunt nevoile și care sunt lucrurile importante. Adică nu dăm bani pe ceasuri, pe mașini, pe chestii extravagante… Eu vreau să trăiesc, vreau să am vacanțe mișto. Dau bani mulți, în schimb, pe vacanță”, afirma Răzvan Fodor în vara anului 2025.

Cine mai apare în „Băieți Buni: Pe viață”

În noul serial, Cabral și Dragoș Bucur revin în rolurile lui Edi Bălan și Călin Boboc, cei doi polițiști care se întâlnesc din nou după două decenii.

Din distribuție fac parte și Cosmina Păsărin, Oana Cârmaciu, Niko Becker și Monica Bîrlădeanu. Răzvan Fodor și Cosmin Dominte vor avea, la rândul lor, personaje noi.

„Să ne întoarcem în poveste, după fix 20 de ani, este complet neașteptat… dar plin de emoție. A fost un proiect pe care trecerea timpului l-a făcut și mai special, iar acum să revenim în povestea lui Boboc și a lui Bălan după atâția ani face cumva mult mai imersivă implicarea emoțională”, a spus Cabral.

„«Băieți Buni» este cel mai de succes proiect de ficțiune românesc la care am participat și este o bucurie să mă întorc în rolul lui Călin Boboc! Așteptam cu nerăbdare reîntâlnirea cu Cabral și cu universul «băieților buni»”, a adăugat Dragoș Bucur.

Primul sezon din „Băieți Buni” poate fi urmărit pe VOYO, în varianta remasterizată, iar noul sezon „Băieți Buni: Pe viață” va fi difuzat în curând la PRO TV și pe VOYO.