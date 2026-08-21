 Sarmaua perfectă, în viziunea celor trei chefi! Sorin Bontea, Scărlătescu și Florin Dumitrescu au păreri diferite: „Cum să-ți placă numărul 5? Eu înțeleg că ești bătrân...”
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VideoSarmaua perfectă, în viziunea celor trei chefi! Sorin Bontea, Scărlătescu și Florin Dumitrescu au păreri diferite: „Cum să-ți placă numărul 5? Eu înțeleg că ești bătrân...”

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Discuția despre „cum trebuie să fie sarmaua corect coaptă” a pornit în glumă pentru un Tiktok, dar s-a transformat rapid într-un schimb de replici între cei trei bucătari de la MasterChef: Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu.

Cum preferă Chefii sarmalele/sursă foto: colaj Click!
Cum preferă Chefii sarmalele/sursă foto: colaj Click!

Cum ar trebui gătite sarmalele

Fiecăruia dintre cei trei chefi i-a fost arătată aceeași fotografie, cu 5 categorii de sarmale gătite, fiecare în stadii diferite. Prima imagine arăta o sarma doar fiartă, iar în ultima se putea vedea o sarma arsă, amară și de evitat. Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu și-au spus punctul de vedere separat, iar reacțiile au iscat discuții pe Tiktok.

Chef Cătălin Scărlătescu, Chef Florin Dumitrescu și Chef Sorin Bontea au avut fiecare propria viziune despre sarmaua perfectă. 

Cel care a deschis discuția a fost Sorin Bontea, el spunând că îi plac sarmalele rumenite. De asemenea, el a adăugat că mănâncă de obicei 5 sarmale. „Partea de sus, cea arsă, apare când bagi sarmalele la cuptor, la 4 e mai puțin arsă și la 5 este complet. Deci ultimele două prefer, cu puțină zeamă”.

Când a venit rândul lui Cătălin Scărlătescu, acesta a spus că preferă sarmalele ușor rumenite, așa cum erau prezentate în imaginea 2 și de cele mai multe ori mănâncă o porție cu 12.

Ultimul a fost chef Florin Dumitrescu, care a rămas uimit când a aflat că lui Sorin Bontea îi plac sarmalele cât mai rumenite, chiar arse. „Cum să-ți placă numărul 5? Eu înțeleg că ești bătrân...Numărul patru e cea mai bună, puțin arsă pe deasupra”, a spus Florin Dumitrescu.

În joc a intrat și prezentatoarea Gina Pistol. Ea a spus că preferă sarmalele rumenite, cu o culoare aurie, combinate cu numărul patru, preferate de Florin Dumitrescu. Gina a mai adăugat că îi plac sarmalele puțin arse pe margini.

Rețetă de sarmalele muntenești, coapte la cuptor

Pentru sarmalele muntenești, calitatea cărnii și textura verzei sunt esențiale. Dacă foile de varză acră sunt prea cotoroase sau au nervuri groase care îngreunează împachetarea, gospodinele folosesc un truc simplu: le presează ușor cu un făcăleț înainte de a pune umplutura. De asemenea, dacă varza rămâne prea sărată sau acră chiar și după spălare, se va reduce cantitatea de sare adăugată în amestecul de carne pentru a păstra un echilibru perfect de arome.

Faza inițială a pregătirii presupune crearea bazei aromatice. Într-o tigaie cu ulei încins se călesc două cepe medii tocate mărunt, peste care se adaugă 400 g de orez spălat și scurs, cimbru, sare și piper.

Amestecul se ține pe foc până când bobul de orez începe să se umfle, moment în care se încorporează două linguri de bulion diluate în jumătate de cană de apă, lăsând apoi compoziția să se răcească.

Secretul sarmalelor muntenești

Arta sarmalelor muntenești se reflectă în felul în care acestea sunt așezate în vasul de gătit. Resturile și frunzele de varză rămase se toacă mărunt și se presară pe fundul unei cratițe largi, cu fundul gros. Peste acest pat de varză se așază felii subțiri de șunculiță țărănească afumată, care va lăsa o aromă deosebită în timpul fierberii.

Sarmalele se aranjează în straturi concentrice. Fiecare rând de sarmale este stropit din abundență cu suc de roșii și îmbogățit cu crenguțe de mărar uscat și frunze de dafin. Procesul se repetă până la umplerea vasului, care se închide cu un ultim strat de varză tocată.

Deasupra se toarnă un amestec de suc de roșii și apă, suficient cât să acopere aproape complet preparatul. Cratița se pune mai întâi pe aragaz până dă în clocot, după care se mută în cuptorul încins.

După o oră de coacere lentă, sarmalele se testează cu furculița: dacă învelișul se rupe ușor, iar interiorul este cremos este gata de pus pe masă.

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