Pere cu sos caramel, un desert simplu și irezistibil

Perele cu sos caramel sunt un desert simplu și savuros. Se pregătesc ușor și sunt ideale atunci când vrei ceva dulce fără o rețetă complicată.

Perele cu sos caramel Foto: Shutterstock

Ingrediente

4 pere ferme

80 g zahăr brun

40 g unt

100 ml smântână pentru frișcă

40 g fulgi de migdale

2 linguri miere

2 stele de anason

½ linguriță scorțișoară

1 linguriță extract de vanilie

1 lingură zeamă de lămâie

1 praf de sare

Mod de preparare

Speli perele, le tai jumătăți și le îndepărtezi cotorul. Le stropești cu zeama de lămâie, apoi le așezi într-o tigaie cu partea tăiată în jos.

Adaugi untul, 40 g zahăr brun, mierea, anasonul stelat și scorțișoara. Gătești perele la foc mediu 8-10 minute, întorcându-le cu grijă, până se înmoaie ușor și capătă o suprafață caramelizată.

Scoți perele din tigaie și le păstrezi la cald. Adaugi în tigaie zahărul rămas și îl lași să se topească ușor.

Torni, treptat, smântâna pentru frișcă, adaugi vanilia și praful de sare și amesteci continuu. Fierbi sosul 2-3 minute, până devine fin și cremos.

Rumenești fulgii de migdale într-o tigaie uscată timp de 2-3 minute, până capătă o culoare ușor aurie.

Așezi perele pe farfurii, torni deasupra sosul cald de caramel și presari fulgii de migdale. Decorezi cu stelele de anason și servești imediat.



