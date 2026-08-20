 Cătălin Scărlătescu a dezvăluit ce a făcut pentru a-și cuceri noua iubită: „După femeie poți să alergi cu oala cu sarmale până nu mai poți”
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VideoCătălin Scărlătescu a dezvăluit ce a făcut pentru a-și cuceri noua iubită: „După femeie poți să alergi cu oala cu sarmale până nu mai poți”

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Din 7 septembrie, MasterChef România revine cu un nou sezon, ce va duce lupta pentru marele premiu la un alt nivel. Show-ul culinar a avut parte, miercuri, de un eveniment de lansare. Cătălin Scărlătescu și-a făcut apariția împreună cu iubita Elena Gogean și a acordat un interviu spumos, pentru Click!

Chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu și chef Cătălin Scărlătescu, alături de Gina Pistol, revin într-un nou sezon MasterChef România. Pentru prima dată într-un show culinar din România, 120 de concurenți vor găti simultan, într-una dintre cele mai ample probe realizate vreodată în cadrul show-ului.

Cătălin Scărlătescu a venit cu Elena la lansare foto: Alina Erimia
Cătălin Scărlătescu a venit cu Elena la lansare foto: Alina Erimia

Scărlătescu s-a fălit cu iubita la evenimentul de lansare MasterChef

Înainte de debutul mult-așteptatului show, o parte din chefi și câțiva dintre concurenți și-au dat întâlnire, miercuri dimineață, la evenimentul de lansare, organizat într-un local de fițe din centrul Capitalei. 

Chef Cătălin Scărlătescu a făcut furori căci a venit însoțit de nimeni alta decât iubita lui, Elena.  Scărlătescu traversează cea mai frumoasă perioadă din viața lui: iubește și este iubit. Vestitul chef are o relație cu Elena din vara anului trecut, însă a preferat mereu discreția în ce privește viața privată. Elena este arhitect, are 27 de ani și este profesor la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”. 

Click!: Este Cătălin Scărlătescu cel mai exigent dintre jurați de la MasterChef?

Cătălin Scărlătescu: Nu, nu e drept asta cu cel mai exigent! Eu îi mai iert pe concurenți. E greu să jurizezi, vin atâția oameni la show-ul acesta! Unii sunt foarte buni, alții nu sunt chiar așa. Pot să-ți spun doar că nu e ușor. Atâta tot!

De exemplu uite: vine unul și îți pune în față o mâncare crudă. Pșt, păi du-te acasă, ce să mai jurizăm?! MasterChef este o emisiune pentru amatori. Așa că nu îi tratăm pe concurenți ca niște profesioniști. Noi, ca jurați, acceptăm  și ducem mult.

Adică, eu pot să înțeleg foarte bine mâncarea făcută de un amator. Și îmi plac mai ales cei care sunt deschiși către nou. Îmi plac băieții și fetele care creează. Nu îmi plac însă cei lăudăroși. De ăștia, care vin cu trei rozete, cinci rozete, dar ei vin din Anglia și au rupt tika masala pe genunchi.

Click!: Poți câștiga ca bucătar amator Masterchef?

Cătălin Scărlătescu: Păi chiar avem câțiva! Suntem în sezonul 11 și doar amatorii au câștigat până acum. Adică, în momentul în care te-am depistat că ești o specie de semiprofesionist, ai mai avut colaborări, atunci acasă. Aici au voie doar amatorii. Există oameni care sunt foarte pasionați de bucătărie. Uite, dai de o băbuță care îți face o mâncare, de te dă pe spate.

Click!: Când jurizați de ce țineți cont? De gust, de cum arată farfuria? 

Cătălin Scărlătescu: În primul și primul rând e starea. Eu, când mă duc către concurent, mă uit la el și îl jurizez pe el ca om. Ia să vedem! Ce spune fața lui?! După care îi ascult povestea. La farfurie mă uit ultima dată. După care, cel mai important pentru farfurie e gustul. 

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„Femeia o cucerești doar dacă vrea”

Click!: Trece dragostea prin stomac? Cum cucerești așa femei frumoase? Și acum noua iubită arată trăsnet…

Cătălin Scărlătescu: Nu știu cu ce le cuceresc. Da, sunt frumoase! De ce, trebuie să umblu cu femei urâte?! Eu umblu cu cea cu care mă înțeleg. 

Femeia o cucerești doar dacă vrea. Dacă nu vrea ea, poți să alergi cu oala cu sarmale după ea până nu mai poți că tot nu iese nimic.

Click!: Rămâi burlac, totuși?

Cătălin Scărlătescu: Sper să nu! Nu cred că rămân. N-am timp să rămân burlac. N-am fost niciodată burlac. Singura chestie este că, nu știu, voi ați fabulat presa. Mie nu-mi place să mă laud. Așa că viața privată trebuie să rămână privată. 

Click!: Ce ne poți spune despre acest sezon?

Cătălin Scărlătescu: O să fie 120 de concurenți care o să gătească toți odată. Va fi nebunie! Eu i-am văzut pe toți. Am gustat ce a ieșit din mâna lor. Mi-au făcut capul pătrat cu povești. M-am stricat la stomac. 

Voi aveți impresia că e ușor?! Cum să guști atâtea preparate? Crezi că e ușor să stai pe scaunul ăla și să mănânci din toate? Și chestii bune, dar sunt și o grămadă de nebunii. Așa că stați aproape să vedeți. Acesta este cel mai dureros, dar spectaculos sezon!

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