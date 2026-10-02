Panna cotta cu prune, un desert elegant și ușor de pregătit

Cremoasă și delicată, panna cotta se potrivește de minune cu gustul dulce-acrișor al jeleului de prune. Un desert aromat și ideal pentru a pune în valoare prunele de sezon.

Panna cotta cu prune, Foto: Shutterstock

Ingrediente

250 ml lapte de cocos

1 linguriță agar-agar pudră

2 linguri miere

1 pliculeț zahăr vanilat

½ linguriță coajă de portocală

Pentru jeleu

200 g piure de prune

½ linguriță agar-agar

50 ml apă

1 lingură miere

Mod de preparare

Dizolvi praful de agar-agar în două-trei lingurițe de lapte. Încălzești ușor laptele rămas, adaugi două linguri de miere, amesteci, torni agaragarul dizolvat, amesteci și dai de pe foc, apoi încorporezi vanilia și coaja de portocală.

Torni compoziția în trei-patru pahare sau castronele uscate și le dai la rece.

Între timp prepari jeleul. Așezi pe foc o crăticioară cu apa și cu agaragarul, aduci amestecul la punctul de fierbere și dai vasul deoparte. Lași la răcit, apoi torni piureul de prune și mierea și amesteci.

Scoți panna cotta de la frigider și torni peste ele jeleu, apoi le dai din nou la frigider. Le poți servi după 30-35 de minute.