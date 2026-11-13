Cum a fost pentru Cosmina Păsărin revenirea în „Băieți buni”, după mai bine de 20 de ani: „A fost un an greu”

Revenirea în distribuția serialului „Băieți buni” a venit într-un moment în care Cosmina Păsărin (43 de ani) avea nevoie de o bucurie.

1/6 banner cosmina pasarin jpg Foto: click.ro

Vedeta spune, într-un interviu pentru Click!, că filmările au ajutat-o să treacă peste o perioadă dificilă și că iubitul, mama și prietenii apropiați sunt cei la care apelează când are nevoie de sprijin. În noul sezon, pe care publicul îl va putea urmări la PRO TV și pe VOYO, personajul ei s-a schimbat mult și joacă după propriile reguli.

Click!: Cum a fost să revii în „Băieți buni” după mai bine de 20 de ani?

Cosmina Păsărin: Am avut parte de o experiență foarte plăcută pe platourile de filmare și, sincer, abia aștept să văd și eu cum arată noul sezon. Sunt la fel de nerăbdătoare ca voi.

Ce ne poți spune despre personajul tău? Cum îl regăsim în noul sezon?

Se află într-o nouă etapă a vieții. S-a schimbat foarte mult. Dacă în trecut juca și după regulile altora, acum joacă după propriile reguli, ceea ce face ca totul să fie și mai palpitant. E mult mai frumos să descoperiți voi noile personaje și etapele în care se află cele din primul sezon care revin acum.

Și tu te ghidezi după propriile reguli în viața de zi cu zi?

Da, și în viața reală încerc să mă ghidez foarte mult după propriile reguli. Mi se pare interesant și chiar indicat.

Cu cine interacționezi cel mai mult în serial? De partea cui ești?

Interacționez cu foarte multe personaje. “Băieții buni” clar sunt Dragoș Bucur, Cabral, apar și alți băieți la fel de buni, însă eu sunt de cealaltă parte a baricadei.

Apropo de băieții buni, sunt greu de găsit în viața reală?

Unii ar spune că da, dar merită să nu-ți pierzi speranța. Mai există, da.

„A fost un an greu, dificil din punct de vedere emoțional"

Unde te mai putem vedea în perioada următoare?

Prezint evenimente în continuare și deocamdată mă concentrez pe serial. Va începe în curând difuzarea la PRO TV și pe VOYO și sunt nerăbdătoare. Vă invit să urmăriți „Băieți buni”.

Cum a fost anul acesta pentru tine?

A fost un an greu, dificil din punct de vedere emoțional. Am avut niște perioade nu chiar plăcute. Dar am avut și parte de momente foarte frumoase. Faptul că am revenit în distribuția unui astfel de proiect m-a bucurat foarte tare și m-a ajutat mult să depășesc momentele dificile prin care am trecut anul acesta. Sunt momente despre care nu vreau să vorbesc.

Cine îți este alături când ai nevoie de sprijin?

Iubitul meu, mama, prietenii mei. Am prieteni apropiați, la care țin foarte mult. Unele dintre aceste prietenii au peste 15 ani, altele peste 20, și mă bucur din plin de ele.

Mama ta te susține în tot ceea ce faci?

Da. Avem o relație specială.

Cum te menții în formă în sezonul rece? Ai vreun truc de frumusețe anume?

Nu am un truc de beauty, nu pot spune că fac ceva în mod deosebit. Sunt, bineînțeles, atentă la alimentație, dar am și momente când îmi fac de cap. Fac și mișcare, dar nu atât de multă pe cât mi-aș dori.

Ce îți mai dorești pentru tine?

Deocamdată cred că sunt unde trebuie. În general, nu prea îmi fac planuri. Viața mi-a arătat că, de multe ori, lucrurile care se întâmplă depășesc planurile pe care mi le fac. Și e mult mai interesant așa.

Ești liniștită, ești fericită?

Sunt liniștită, sunt și fericită, da. Am avut o perioadă destul de ciudată în prima parte a anului, dar am depășit-o.