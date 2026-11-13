 Cum a fost pentru Cosmina Păsărin revenirea în „Băieți buni”, după mai bine de 20 de ani: „A fost un an greu”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare

Cum a fost pentru Cosmina Păsărin revenirea în „Băieți buni”, după mai bine de 20 de ani: „A fost un an greu”

#Exclusiv Click!
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Revenirea în distribuția serialului „Băieți buni” a venit într-un moment în care Cosmina Păsărin (43 de ani) avea nevoie de o bucurie. 

banner cosmina pasarin jpg
1/6
banner cosmina pasarin jpg Foto: click.ro

Vedeta spune, într-un interviu pentru Click!, că filmările au ajutat-o să treacă peste o perioadă dificilă și că iubitul, mama și prietenii apropiați sunt cei la care apelează când are nevoie de sprijin. În noul sezon, pe care publicul îl va putea urmări la PRO TV și pe VOYO, personajul ei s-a schimbat mult și joacă după propriile reguli.

Click!: Cum a fost să revii în „Băieți buni” după mai bine de 20 de ani?

Cosmina Păsărin: Am avut parte de o experiență foarte plăcută pe platourile de filmare și, sincer, abia aștept să văd și eu cum arată noul sezon. Sunt la fel de nerăbdătoare ca voi.

Ce ne poți spune despre personajul tău? Cum îl regăsim în noul sezon?

Se află într-o nouă etapă a vieții. S-a schimbat foarte mult. Dacă în trecut juca și după regulile altora, acum joacă după propriile reguli, ceea ce face ca totul să fie și mai palpitant. E mult mai frumos să descoperiți voi noile personaje și etapele în care se află cele din primul sezon care revin acum.

Și tu te ghidezi după propriile reguli în viața de zi cu zi?

Da, și în viața reală încerc să mă ghidez foarte mult după propriile reguli. Mi se pare interesant și chiar indicat.

Cu cine interacționezi cel mai mult în serial? De partea cui ești?

Interacționez cu foarte multe personaje. “Băieții buni” clar sunt Dragoș Bucur, Cabral, apar și alți băieți la fel de buni, însă eu sunt de cealaltă parte a baricadei.

Apropo de băieții buni, sunt greu de găsit în viața reală?

Unii ar spune că da, dar merită să nu-ți pierzi speranța. Mai există, da.

 „A fost un an greu, dificil din punct de vedere emoțional"

Unde te mai putem vedea în perioada următoare?

Prezint evenimente în continuare și deocamdată mă concentrez pe serial. Va începe în curând difuzarea la PRO TV și pe VOYO și sunt nerăbdătoare. Vă invit să urmăriți „Băieți buni”.

Cum a fost anul acesta pentru tine?

A fost un an greu, dificil din punct de vedere emoțional. Am avut niște perioade nu chiar plăcute. Dar am avut și parte de momente foarte frumoase. Faptul că am revenit în distribuția unui astfel de proiect m-a bucurat foarte tare și m-a ajutat mult să depășesc momentele dificile prin care am trecut anul acesta. Sunt momente despre care nu vreau să vorbesc.

Cine îți este alături când ai nevoie de sprijin?

Iubitul meu, mama, prietenii mei. Am prieteni apropiați, la care țin foarte mult. Unele dintre aceste prietenii au peste 15 ani, altele peste 20, și mă bucur din plin de ele.

Mama ta te susține în tot ceea ce faci?

Da. Avem o relație specială.

Cum te menții în formă în sezonul rece? Ai vreun truc de frumusețe anume?

Nu am un truc de beauty, nu pot spune că fac ceva în mod deosebit. Sunt, bineînțeles, atentă la alimentație, dar am și momente când îmi fac de cap. Fac și mișcare, dar nu atât de multă pe cât mi-aș dori.

Ce îți mai dorești pentru tine?

Deocamdată cred că sunt unde trebuie. În general, nu prea îmi fac planuri. Viața mi-a arătat că, de multe ori, lucrurile care se întâmplă depășesc planurile pe care mi le fac. Și e mult mai interesant așa.

Ești liniștită, ești fericită?

Sunt liniștită, sunt și fericită, da. Am avut o perioadă destul de ciudată în prima parte a anului, dar am depășit-o.

Ghid de cumpărături

Lidia Buble, foto Instagram jpg
Lidia Buble, mesaj emoționant despre viața amoroasă, după ce s-a zvonit că s-a despărțit de iubit: „Am făcut alegeri” Vedete românești
irina fodor colaj instagram jpg
#Asia Express
Cât a plătit Irina Fodor pentru rochia spectaculoasă din finala „Asia Express” 2026. Ținuta aurie ascunde o legătură cu Valerie Lungu Vedete românești
image
Ninel Peia propune ca România să fie împărțită în 9 județe cu nume inspirate din istorie, de la Apostolul Andrei la Regele Ferdinand adevarul.ro
image
Ovidiu Vanghele vorbește la „Trends” despre conflictul cu șeful statului: Nicușor Dan „face tot ce spunea că nu va face” adevarul.ro

Parteneri

image
CFR Cluj, lovitură de 21 de milioane de euro! Neluțu Varga, profit uriaș www.fanatik.ro
image
Acelaşi apartament, scos la vânzare cu 8 preţuri diferite. Ţeapa cu anunţurile imobiliare observatornews.ro
image
​Un tânăr francez a inventat un sistem prin care încălzeşte locuinţele cu mănuși de protecţie folosite în construcții www.antena3.ro
image
Val de concedieri la STB și în 2027. Administratorul judiciar anunță reducerea personalului la 7.000 de angajați: „Vom înjumătăți numărul directorilor” www.gandul.ro
image
Tensiuni în familia regretatului Gabi Stângău! Mama vrea să-și deshumeze fiul și să-l ducă în locul natal. Văduva violonistului rupe tăcerea: „Nu mi-a fost comunicată nicio solicitare oficială” www.wowbiz.ro
image
Mesajul transmis de Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu după ce o angajată și-a pierdut viața. Daniela avea doar 56 de ani www.kanald.ro
image
Știrea momentului în România www.stirilekanald.ro
image
Teodora Stoica s-a pomenit cu banii în cont, de la Gigi Becali: „Ce e asta? E o greșeală?” Suma era imensă as.ro
image
Vine iarna în România. ANM anunță ninsori, rafale de până la 140 km/h și temperaturi de -10 grade playtech.ro
image
FCSB, amical de gală în pauza competițională! “E deja stabilit” www.fanatik.ro
image
Vlad Bălțățeanu i-a recunoscut medicului psihiatru cum a murit Valentina din Olt, de fapt: 'Am vrut să dau în ea cu coada de mătură, nu să o înțep' www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
S-a aflat! Cine este, de fapt, tatăl lui Valerie Lungu de la Asia Express: „E sângele meu și ce?”. Wow, ce declarații!! www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Camera 44, secretul întunecat al unui hotel de lux din București! Aici s-a pus la cale uciderea unui rege al României okmagazine.ro
image
Două prințese și o regină au murit năpraznic, în accidente auto! Trei destine regale frânte mult prea devreme. Erau adorate okmagazine.ro
image
#Muzee
Cum a ajuns bustul reginei Nefertiti în Germania? Istoria unei dispute de peste un secol historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
De ce romanul „Călătoriile lui Gulliver” este greșit înțeles, la 300 de ani de la publicare? historia.ro
„Nu îmi place să-mi expun familia și viața mea privată pe internet”, ne spune Ernest
#Exclusiv Click!
Ernest, dezvăluiri despre viața de familie și lecția pe care a învățat-o de la fiul său: „Timpul trece cumplit de repede”. Ce latură „ascunsă” are? Interviurile Click!
banner daniel pavel png
#Exclusiv Click!
VideoDaniel Pavel, în așteptarea unui nou proiect la Pro TV! În ce emisiune îl vom vedea în curând? „Se discută o nouă direcție” Interviurile Click!
image jpeg
#Exclusiv Click!
VideoPovestea lui Florian Munteanu, românul care a reușit la Hollywood, spusă chiar de mama sa! Cum a aflat din ziare ca face box: „Îl voiam avocat” Interviurile Click!
Banner alexandru ciucu
#Exclusiv Click!
VideoAlexandru Ciucu și-ar dori să petreacă mai mult timp cu fetele lui: „E un subiect sensibil”. Ce ajutor și-a luat? „Ne mai ciondănim la teme” Interviurile Click!
banner diana matei png
#Exclusiv Click!
VideoDecizia luată de Diana Matei după concertul de la Sala Palatului. Ce și-a propus anul acesta, de Sărbători: „Voi fi foarte selectivă” Interviurile Click!
image
Marcel Ciolacu a spus adevărul despre diploma de BAC. Ce s-a întâmplat, de fapt, la examenul maturității actualitate.net
image
Cât de verișoare sunt Mirabela Grădinaru, partenera președintelui României, și Cristina Chiriac, procurorul general, acuzată de Ovidiu Vanghele că a ținut la sertar probele din cazul fostului episcop de Huși? actualitate.net