Cosmina Păsărin, din nou la PRO TV! Anunțul făcut de vedetă despre proiectul din 2027: „Experiență specială”

Serialul polițist „Băieți Buni” revine pe PRO TV și VOYO cu o nouă formulă, „Băieți Buni: Pe Viață”. Marea surpriză este revenirea Cosminei Păsărin, care reia rolul iconic al personajului Guvida.

După două decenii, Cosmina Păsărin se întoarce la PRO TV. Foto: arhivă

Producția aduce laolaltă nucleul original al seriei, din care fac parte Dragoș Bucur și Cabral Ibacka, dar și figuri noi, printre care se remarcă apariția actorului Cosmin Dominte într-un rol-cheie.

Cosmina Păsărin: „E un lucru pe care nu-ți mai imaginai că o să-l trăiești”

Pentru Cosmina Păsărin, revenirea pe platourile de filmare în pielea personajului care a consacrat-o reprezintă o călătorie profundă atât pe plan profesional, cât și personal. Actrița subliniază că personajul său a evoluat odată cu trecerea timpului, păstrându-și însă trăsăturile de caracter care au cucerit publicul:

„Să mă întorc la personajul meu după mai bine de 20 de ani a fost o experiență foarte specială pentru mine. E unul dintre acele lucruri pe care nu-ți imaginezi că o să le mai trăiești și tocmai de aceea m-a bucurat enorm propunerea de a reveni în acest proiect. Guvida s-a schimbat, evident, așa cum ne-am schimbat și noi în toți anii aceștia, dar și-a păstrat esența. Este în continuare curajoasă, calculată și capabilă să surprindă, însă experiențele prin care a trecut și-au pus amprenta asupra ei”, a dezvăluit Cosmina Păsărin, potrivit Libertatea.

Actrița a explicat că noul sezon mizează pe dinamica dintre vechea gardă și noile intrări în scenariu: „A fost o bucurie să mă reîntâlnesc pe platourile de filmare cu colegi din primul sezon, dar la fel de mare a fost bucuria să cunosc și personajele noi care intră în poveste. Cred că tocmai această combinație între personaje pe care publicul le cunoaște deja și cele noi dă un aer foarte fresh sezonului [...] Rolul meu contribuie și el la câteva dintre surprizele noului sezon”.

Cosmin Dominte este „Neamțu’”: antrenamente militare, traume ascunse și pufuleți

Unul dintre punctele de atracție ale noii serii este partenerul Guvidei, un personaj bizar și periculos botezat „Neamțu’”, interpretat de Cosmin Dominte, actor cu o vastă experiență pe scenele de teatru și în producții internaționale. Personajul său are o poveste de viață fracturată: născut în România, a plecat la vârsta de 8 ani în Germania, a crescut singur după despărțirea de mamă și revine vorbind românește după mai bine de două decenii, deși mecanismul său de gândire a rămas cel din limba germană.

Pentru a contura profilul unui personaj marcat de traume, dar cu pregătire militară de elită, Dominte a trecut printr-un proces intens de adaptare fizică și psihologică:

„Pe lângă deslușirea mecanismului psihologic, pregătirea pentru rol a implicat și antrenamente fizice. Este un personaj abil și în formă, care poate să facă multe lucruri ce nu sunt la îndemână pentru un om obișnuit. Are și pregătire militară. De asemenea, are un mers anume, cu o poziție corporală specifică și cu un grad ridicat de motricitate. Mi-a fost destul de greu să echilibrez micile lui ciudățenii fizice cu gradul ridicat de motricitate, dar cred că am reușit să îl duc unde am vrut”, a explicat Cosmin Dominte, adăugând că personajul are mici detalii surprinzătoare: o pasiune aparte pentru pufuleți și obiceiul de a fredona melodii pentru a-și gestiona trăirile emoționale.