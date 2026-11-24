Coșmarul lui Laurette nu s-a oprit. Aceasta a fost externată din spital după cea mai recentă operație a sa, deși în urmă cu o lună spera să nu mai ajungă pe mâna medicilor. Aceasta are, la momentul actual, mai multe plăgi deschise. Cum se simte vedeta după cele 31 de intervenții chirurgicale.

Laurette Foto: Instagram

Laurette suferă enorm, la câțiva ani după ce a făcut procedura de Aquafilling. Substanța injectată i-a migrat câțiva ani mai târziu spre picior și îi tot provoacă infecții. Vedeta susține că nu există nicio altă variantă decât cea a intervențiilor chirurgicale.

În ce stare este Laurette după ultima operație

Recent, Laurette a fost din nou operată. Bruneta continuă să revină pe masa de operație din cauza infecțiilor care tot apar la picior. Deși acum o lună spera că se va sfârși coșmarul, nu a fost deloc așa. Vedeta continuă să fie optimistă și se roagă la Dumnezeu să-și poată relua viața de dinainte de aceste complicații.

„Am fost să mă vadă domnul doctor și să-mi schimbe pansamentele. Nici nu știu ce să mai zic, pentru că după fiecare intervenție, nu știu, mă simt bine trei, patru săptămâni și după aia substanța asta iar o ia razna. Acuma ce să zic? Că și data trecută am zis că mă simt bine și uite că iar am ajuns pe la operație.

Sper să fie bine și cred cu credință în Dumnezeu că o să depășesc perioada asta dificilă din viața mea și, așa cum ți-am zis și data trecută, stau pozitivă, stau cu speranță. Am niște oameni minunați lângă mine, medicii care, nu știu, mi i-a dat Dumnezeu, sunt mai mult decât, nu știu, ne-am și împrietenit atât de tare că îți dai seama că de acolo din martie sunt, chiar mă întreba domnul doctor cât timp a trecut de când ne cunoaștem și i-am zis că din martie. Suntem ca o familie”, a spus Laurette pentru Spynews.ro.

Singura variantă este intervenția chirurgicală

Din păcate, Laurette nu are de ales. Singura variantă de a putea elimina substanța toxică ce tot îi provoacă infecții este intervenția chirurgicală. Doar așa medicii îi pot scoate lichidul care ar putea provoca și mai mari complicații.

„Substanța asta e foarte imprevizibilă, e foarte toxică pentru organism și ea se infectează foarte repede și ca să n-ajungi, Doamne ferește, la altele, trebuie să te duci ca să se o scoată și nu poate fi scoasă decât prin operație, adică nu există un antidot, nu există un medicament. Nu există o ceva care să extragă...”, a mai zis ea pentru sursa citată.

Bruneta are mai multe plăgi deschise la picior

De asemenea, vedeta a mărturisit că lucrurile nu arată prea bine, iar medicii i-au lăsat mai multe plăgi deschise la nivelul piciorului. Data trecută dimensiunea uneia era de zece centimetri, însă, acum, are câteva plăgi mult mai mici, menite să ajute în eliminarea lichidului.

„Am în continuare plăgi deschise, dar niște găurele mult mai mici. Data trecută aveam mai mare, acuma mi-a lăsat domnul doctor trei incizii mai micuțe, tot la fel, ca să se elimine substanța pe acolo”, a mai mărturisit ea.

Când va putea merge din nou

La începutu acestei luni, Laurette a dezvăluit și când va fi momentul în care preconizează că își va putea recăpăta mobilitatea. Atunci, ea spunea că se deplasează greu prin casă, în timp ce face treburi casnice, dar spera ca prim primăvară să poată duce o viață normală.

„Mie mi se pare că am mai luat câteva kilograme în plus, nu mult (...) Nu mai am dureri foarte mari la picior, sunt în perioada de recuperare, nu am făcut infecție la picior de aproape două luni și jumătate-trei (...) E o perioadă mai dificilă, încă nu pot să merg, încă nu mi-am recuperat mersul 100%. Din punctul meu de vedere, cred că voi merge 90% undeva prin primăvară, când nu o să mai am dureri absolut deloc, dar acum sunt în perioada de recuperare. Mușchiul se reface, țesuturile se refac”, a povestit Laurette, pe TikTok în urmă cu câteva săptămâni.