Filmul „I Play Rocky” a intrat în cinematografele din România pe 20 noiembrie. Luni seară, actorul român Florian Munteanu a participat la o proiecție specială, alături de Codin Maticiuc și producătorul Eduard Irimia. Printre invitații de marcă s-a numărat și cunoscutul regizor Mick Davis (Modigliani).

1/5 Florian Munteanu, Mick Davis și Eduard Irimia, la protecția de gală a filmului I play Rocky Foto: Instagram

Actorul român Florian Munteanu este cunoscut publicului din franciza Creed (unde s-a făcut remarcat în rolul lui Viktor Drago), iar prezența sa la proiecția specială de luni seară de la Cineplexx Băneasa a marcat o întâlnire cu fanii la lansarea filmului biografic dedicat universului Rocky.

La proiecția de gală au fost prezente mai multe vedete, precum actrița Mădălina Bellariu, Daniel Pavel, dar și luptătorii Andrei Stoica, Benny Adegbuyi, Bogdan Lățescu etc.

Filmul „I Play Rocky: Povestea din spatele legendei”, regizat de Peter Farrelly, a avut premiera în cinematografele din România pe 20 noiembrie 2026. Anthony Ippolito îl interpretează pe Sylvester Stallone și reconstituie lupta pe care actorul a dus-o în anii ’70 pentru a-și transforma scenariul despre boxerul Rocky Balboa într-un film în care să joace chiar el rolul principal.

Filmul a avut premiera la Festivalul de Film de la Toronto (septembrie 2026) și lansarea în SUA pe 6 noiembrie 2026.

Bignasty, dezvăluiri despre audiția cu Sylvester Stallone

Florian Munteanu a devenit celebru la nivel mondial în franciza Rocky, interpretând rolul pugilistului Viktor Drago în filmele „Creed II” (2018) și „Creed III” (2023).

Personajul său, Viktor Drago, este fiul celebrului pugilist rus Ivan Drago (Dolph Lundgren), principalul antagonist din Rocky IV (1985).

Florian Munteanu a jucat în Creed II Foto: Instagram

Munteanu a obținut rolul în „Creed II”după o audiție pe Skype cu Sylvester Stallone (creatorul seriei Rocky), jucând alături de acesta pe marele ecran.

La proiecția de gală de luni seară, Florian Munteanu a vorbit pe scenă, alături de Codin Maticiuc și Eduard Irimia despre audiția pe care a avut-o cu Sylvester Stallone prin Skype pentru rolul din Creed II, dar și despre noul film pe care-l va produce în România alături de Eduard Irimia, sub egida Bod Productions.

Foto: Click!

„Eu am avut mereu visul acesta cu actoria. De fapt, eu am vrut să fac combinația între actorie şi sport şi am crezut cǎ, dacă fac un număr cu lupte, drumul meu în actorie va fi mai uşor.

De aceea am ajuns, acum aproape 10 ani, la Eduard Irimia în Academia Superkombat. El era promoter și, când m-a văzut atunci, a zis: <<lasǎ-te cu luptele, mai bine te focusezi direct pe actorie>>. Un an mai târziu, am avut castingul prin Skype cu Stallone. Totul s-a desfășurat foarte repede.

Noi acum vrem să dăm ceva înapoi cu filmul acesta. De aceea vreau să-l fac în România”, a spus Florian Munteanu, pe scenă, la Gala filmului „I Play Rocky”.

Sylvester Stallone a creat și interpretat personajul Rocky Balboa în șase filme principale din seria Rocky (1976–2006) și în două filme din seria Creed (2015–2018), unde l-a avut alături și pe Florian Munteanu.

Florian Munteanu și Eduard Irimia, film de 5 milioane de euro în România

Florian Munteanu pregătește un film internațional în România, cu un buget estimat la aproximativ 5 milioane de euro, programat pentru producție și filmări în 2027. Proiectul este dezvoltat alături de producătorul Eduard Irimia, prin firma lor de producție BOD Productions.

Florian Munteanu a explicat de ce și-a dorit atât de mult să facă un film în România.

„Eu sunt român, chiar dacă nu m-am născut în România părinții mei vin des aici, toată familia e de aici, originea mea, sângele meu e românesc. Stau de vreo trei luni aici și ușor-ușor limba mea română s-a îmbunătățit. Eu vreau să dau ceva înapoi României, nu am uitat de unde vin, părinții mei mi-au oferit foarte mult și acum vreau să dau ceva înapoi în țară”, a declarat Florian Munteanu, într-un interviu video acordat pentru click.ro.

Primele filmări pentru trailer-ul filmului au avut loc la Cascada Gârbea, iar la pregătiri au participat trupe de comando din Italia.