Paula Seling a reușit să scape de 12 kilograme, iar schimbările prin care a trecut în ultima perioadă au fost dezvăluite chiar de artistă, pe rețelele de socializare. Cântăreața a vorbit despre obiceiurile pe care le-a modificat, despre alimentele la care a renunțat și despre modul în care își organizează mesele, mai ales acum, când se pregătește pentru turneul „Magia Crăciunului”.

Paula Seling Foto: Instagram

Artista spune că rezultatele au venit în urma unei discipline alimentare și a unei atenții mai mari acordate propriului corp. În acest proces, Paula Seling a apelat la ajutorul unui nutriționist și la tratamente corporale, iar cele 12 kilograme pierdute reprezintă, după cum mărturisește, doar o etapă din schimbarea pe care și-o dorește.

Cum a reușit Paula Seling să slăbească 12 kilograme

Cântăreața a povestit că și-a schimbat modul în care își organizează mesele și că a învățat să aleagă preparate mai sănătoase. Printre tentațiile la care a decis să renunțe se numără produsele de patiserie, iar artista a găsit și o modalitate amuzantă de a se motiva atunci când simte că ar putea face o abatere de la regulile alimentare.

Într-o postare publicată online, Paula Seling a vorbit cu entuziasm despre rezultatele obținute și despre felul în care a reușit să își mențină motivația în această perioadă.

„De o vreme sunt suspect de fericită, iar rezultatele se văd: 12 kilograme în minus! Și nu ne oprim aici. Mergem împreună către cea mai frumoasă, sănătoasă și armonioasă formă a mea.”

Artista a povestit și despre relația cu nutriționista sa, Carmen, al cărei sfat pare să o însoțească inclusiv în momentele în care este tentată să mănânce ceva ce nu se încadrează în planul stabilit.

„Am ajuns la performanța de a o vedea pe Carmen (n.r. nutriționista ei) chiar și atunci când nu este lângă mine. De fiecare dată când întind mâna spre ceva ce știu că nu-mi face bine, îi aud vocea blândă: «Paula, eu te iubesc pe tine. Tu te iubești?»”

Paula Seling a relatat cu umor cum acest dialog imaginar o ajută să se răzgândească atunci când apare pofta de produse de patiserie. Cântăreața a făcut referire inclusiv la merdenele, pe care le-a transformat într-un exemplu al tentațiilor de care încearcă să se țină departe.

„Și, în mod miraculos, merdeneaua cade înapoi exact de unde a venit. Gravitația funcționează impecabil în prezența iubirii de sine”, a scris artista.

Cum își organizează mesele în timpul turneului „Magia Crăciunului”

Pe lângă schimbările alimentare, Paula Seling are parte de o perioadă aglomerată, în care repetițiile, studiul și activitatea fizică se îmbină cu pregătirea concertelor. Pentru turneul „Magia Crăciunului”, artista și-a pus la punct inclusiv organizarea meselor, astfel încât să își poată respecta rutina și atunci când este pe drum.

Cântăreața a explicat că își pregătește mâncarea în caserole și că nu pleacă la concerte fără să aibă la îndemână gustările și preparatele pe care le-a planificat. Nucile pecan se numără printre lucrurile pe care le ia cu ea, iar logistica alimentară a devenit o parte importantă a pregătirilor pentru spectacole.

„Așa mă pregătesc eu pentru turneul «Magia Crăciunului». Cu studiu, cu repetiții, cu sport, cu disciplină, cu multă bucurie și cu o logistică alimentară care începe să rivalizeze cu cea a echipamentului de scenă.”

Paula Seling a mărturisit că va porni la drum cu mesele pregătite, cu nucile pecan și cu cele 12 kilograme pe care le-a lăsat în urmă, dar mai ales cu bucuria de a se întâlni cu publicul. Artista a glumit și pe seama relației sale cu merdenelele, despre care spune că a intrat într-o perioadă de distanțare diplomatică.

În ceea ce privește momentele dinaintea concertelor, cântăreața a explicat că emoțiile sunt atât de mari încât nu reușește să mănânce înainte de a urca pe scenă. Pentru a-și păstra energia în timpul turneului, aceasta se bazează însă pe mesele pregătite din timp, astfel încât programul spectacolelor să nu îi dea peste cap rutina alimentară.