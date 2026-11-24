Transformare spectaculoasă pentru Paula Seling! Cum a dat jos 12 kilograme
Paula Seling a reușit să scape de 12 kilograme, iar schimbările prin care a trecut în ultima perioadă au fost dezvăluite chiar de artistă, pe rețelele de socializare. Cântăreața a vorbit despre obiceiurile pe care le-a modificat, despre alimentele la care a renunțat și despre modul în care își organizează mesele, mai ales acum, când se pregătește pentru turneul „Magia Crăciunului”.
Artista spune că rezultatele au venit în urma unei discipline alimentare și a unei atenții mai mari acordate propriului corp. În acest proces, Paula Seling a apelat la ajutorul unui nutriționist și la tratamente corporale, iar cele 12 kilograme pierdute reprezintă, după cum mărturisește, doar o etapă din schimbarea pe care și-o dorește.
Cum a reușit Paula Seling să slăbească 12 kilograme
Cântăreața a povestit că și-a schimbat modul în care își organizează mesele și că a învățat să aleagă preparate mai sănătoase. Printre tentațiile la care a decis să renunțe se numără produsele de patiserie, iar artista a găsit și o modalitate amuzantă de a se motiva atunci când simte că ar putea face o abatere de la regulile alimentare.
Într-o postare publicată online, Paula Seling a vorbit cu entuziasm despre rezultatele obținute și despre felul în care a reușit să își mențină motivația în această perioadă.
„De o vreme sunt suspect de fericită, iar rezultatele se văd: 12 kilograme în minus! Și nu ne oprim aici. Mergem împreună către cea mai frumoasă, sănătoasă și armonioasă formă a mea.”
Artista a povestit și despre relația cu nutriționista sa, Carmen, al cărei sfat pare să o însoțească inclusiv în momentele în care este tentată să mănânce ceva ce nu se încadrează în planul stabilit.
„Am ajuns la performanța de a o vedea pe Carmen (n.r. nutriționista ei) chiar și atunci când nu este lângă mine. De fiecare dată când întind mâna spre ceva ce știu că nu-mi face bine, îi aud vocea blândă: «Paula, eu te iubesc pe tine. Tu te iubești?»”
Paula Seling a relatat cu umor cum acest dialog imaginar o ajută să se răzgândească atunci când apare pofta de produse de patiserie. Cântăreața a făcut referire inclusiv la merdenele, pe care le-a transformat într-un exemplu al tentațiilor de care încearcă să se țină departe.
„Și, în mod miraculos, merdeneaua cade înapoi exact de unde a venit. Gravitația funcționează impecabil în prezența iubirii de sine”, a scris artista.
Cum își organizează mesele în timpul turneului „Magia Crăciunului”
Pe lângă schimbările alimentare, Paula Seling are parte de o perioadă aglomerată, în care repetițiile, studiul și activitatea fizică se îmbină cu pregătirea concertelor. Pentru turneul „Magia Crăciunului”, artista și-a pus la punct inclusiv organizarea meselor, astfel încât să își poată respecta rutina și atunci când este pe drum.
Cântăreața a explicat că își pregătește mâncarea în caserole și că nu pleacă la concerte fără să aibă la îndemână gustările și preparatele pe care le-a planificat. Nucile pecan se numără printre lucrurile pe care le ia cu ea, iar logistica alimentară a devenit o parte importantă a pregătirilor pentru spectacole.
„Așa mă pregătesc eu pentru turneul «Magia Crăciunului». Cu studiu, cu repetiții, cu sport, cu disciplină, cu multă bucurie și cu o logistică alimentară care începe să rivalizeze cu cea a echipamentului de scenă.”
Paula Seling a mărturisit că va porni la drum cu mesele pregătite, cu nucile pecan și cu cele 12 kilograme pe care le-a lăsat în urmă, dar mai ales cu bucuria de a se întâlni cu publicul. Artista a glumit și pe seama relației sale cu merdenelele, despre care spune că a intrat într-o perioadă de distanțare diplomatică.
În ceea ce privește momentele dinaintea concertelor, cântăreața a explicat că emoțiile sunt atât de mari încât nu reușește să mănânce înainte de a urca pe scenă. Pentru a-și păstra energia în timpul turneului, aceasta se bazează însă pe mesele pregătite din timp, astfel încât programul spectacolelor să nu îi dea peste cap rutina alimentară.