Paula Seling traversează o perioadă frumoasă pe plan sentimental, după ce a dezvăluit că s-a logodit cu Alexandru Gorgos. Dincolo de povestea de iubire, cei doi au descoperit că formează și o echipă foarte bună din punct de vedere profesional, muzica fiind una dintre pasiunile care îi apropie. Într-un interviu pentru Viva!, artista a vorbit despre calitățile care au făcut-o să se îndrăgostească de partenerul său, despre felul în care reușesc să îmbine relația cu proiectele muzicale, dar și despre visurile pe care le au pentru viitor.

Paula Seling, dezvăluiri despre bărbatul care i-a cucerit inima. Ce o fascinează la logodnicul ei Foto: Facebook

Relația dintre Paula Seling și Alexandru Gorgos se construiește pe admirație, încredere și dorința de a evolua împreună. Cei doi nu sunt doar parteneri de viață, ci și colaboratori, iar timpul petrecut în studio, concertele și proiectele comune fac parte din rutina lor. Chiar dacă nu este întotdeauna simplu să delimiteze viața profesională de cea personală, artista spune că există câteva lucruri esențiale care îi ajută să păstreze armonia în cuplu.

Ce a făcut-o pe Paula Seling să se îndrăgostească de Alexandru Gorgos

Întrebată ce a descoperit cel mai frumos la logodnicul ei și ce anume a impresionat-o încă de la început, Paula Seling a vorbit despre felul în care Alexandru reușește să găsească soluții chiar și atunci când lucrurile par imposibile. Artista apreciază pragmatismul și determinarea lui, dar mai ales faptul că nu renunță ușor la ideile și planurile lor.

„Frumusețea unei relații stă și în faptul că omul de lângă tine continuă să te surprindă. La Alexandru apreciez capacitatea de a găsi soluții, de a construi și de a rămâne concentrat în situații complicate. Eu pot să vin cu o idee care pare imposibilă, iar el începe să caute cum am putea să o realizăm. Deși, uneori, primul lui răspuns este «Nu se poate».”

Alexandru Gorgos a intervenit cu umor în discuție, confirmând că unele dintre propunerile partenerei sale îi dau, într-adevăr, bătăi de cap.

„Pentru că, uneori, chiar nu se poate!”

Replica lui nu a rămas însă fără răspuns. Paula a dezvăluit că, de cele mai multe ori, logodnicul ei găsește până la urmă o cale de rezolvare și a subliniat cât de important este să păstrezi admirația pentru persoana iubită, indiferent de cât timp a trecut de când v-ați cunoscut.

„Da, dar după două zile găsește o soluție! (râde) Și este foarte important să nu încetezi să îl privești pe omul de lângă tine cu admirație.”

Cum reușesc Paula Seling și Alexandru Gorgos să îmbine iubirea cu munca

Faptul că împărtășesc aceeași pasiune pentru muzică reprezintă un punct important al relației lor, însă colaborarea profesională vine și cu provocări. Studio, concerte, călătorii și proiecte noi – toate acestea le ocupă o mare parte din timp. Artista recunoaște că uneori discuțiile despre muncă ajung să se strecoare chiar și în momentele care ar trebui să fie dedicate exclusiv vieții de cuplu.

„Nu sunt sigură că reușim întotdeauna! (râde) Când doi oameni iubesc muzica, granița dintre profesie și pasiune devine subțire. Uneori o discuție despre cină devine una despre orchestrație. Dar trebuie să învățăm și să ne oprim, să ne bucurăm de o masă, de o plimbare, de o conversație care nu trebuie să producă nimic. Poate că adevăratul lux este să poți fi alături de cineva fără să ai nimic de rezolvat.”

Pentru Paula Seling, momentele simple, în care cei doi se pot bucura unul de celălalt fără să se gândească la următorul proiect, au o valoare aparte. Dincolo de pasiunea comună și de planurile profesionale, artista își dorește să păstreze acea apropiere care face ca relația lor să fie specială.

Paula Seling, despre planurile de viitor alături de Alexandru Gorgos: „Peste 20 de ani sper să avem încă motive să râdem împreună”

Odată cu logodna, Paula Seling și Alexandru Gorgos au început un nou capitol al poveștii lor. Cei doi privesc cu optimism spre anii următori și își doresc să continue să construiască atât pe plan personal, cât și profesional. Întrebată ce speră să le aducă viitorul, artista a mărturisit că își dorește să nu-și piardă niciodată curiozitatea, pofta de a descoperi lucruri noi și bucuria de a fi împreună.

„Îmi doresc să nu ne pierdem curiozitatea. Să avem proiecte, să călătorim, să descoperim, să învățăm și să nu trăim doar din amintirile a ceea ce am fost. Îmi doresc să ne păstrăm bucuria de a fi împreună. La tinerețe te întrebi «Cât de mult mă iubește omul acesta?». Mai târziu întrebarea devine «Cât de frumos putem construi împreună?». Nu caut perfecțiunea, ci adevărul, liniștea, râsul, admirația și libertatea de a fi eu însămi.”

La rândul său, Alexandru Gorgos a mărturisit că își dorește ca amândoi să găsească echilibrul între ambițiile profesionale și timpul dedicat lucrurilor frumoase pe care le realizează împreună: „Îmi doresc să avem lucruri frumoase de construit, dar și timp să ne bucurăm de ele. Suntem uneori atât de ocupați cu următorul proiect, încât uităm să sărbătorim ce am realizat deja.”

În încheiere, Paula Seling a oferit și o perspectivă emoționantă, dar cu o notă de umor, asupra viitorului lor în doi. Artista speră ca peste două decenii să se bucure de aceeași complicitate și să găsească în continuare motive să râdă împreună.

„Iar peste 20 de ani sper să avem încă motive să râdem împreună. Și, dacă se poate, să nu ne certăm pentru tonalitatea pieselor! (râde)”.