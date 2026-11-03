 Paula Seling și Alexandru Gorgos s-au logodit! Mesajul emoționant transmis de artistă: „Armonia poate exista și dincolo de portativ”
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Paula Seling și Alexandru Gorgos s-au logodit! Mesajul emoționant transmis de artistă: „Armonia poate exista și dincolo de portativ”

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 Îndrăgita artistă și partenerul ei, cunoscutul producător muzical, compozitor și manager Alexandru Gorgos, au dezvăluit oficial că s-au logodit, făcând pasul cel mare la patru ani de la divorțul cântăreței.

Paula Seling, în pragul unei noi etape în viața personală
Paula Seling, în pragul unei noi etape în viața personală Foto: Instagram

Cei doi au ales să își asume public povestea de dragoste pe coperta ediției de noiembrie a revistei VIVA!, mărturisind cum o relație profesională menținută ani de zile strict la distanță s-a transformat, într-un mod organic și fără grabă, într-o legătură de cuplu solidă.

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Deși au colaborat de-a lungul anilor la multiple proiecte muzicale de studio, legătura dintre cei doi a fost una atipică pentru lumea artistică, desfășurându-se o lungă perioadă exclusiv în mediul online, fără vreo întrevedere fizică.

Momentul de cotitură s-a produs odată cu pregătirile pentru concertul aniversar „Paula 25”, când lucrul direct în sala de repetiții a scos la iveală o chimie mult mai profundă decât cea profesională.

„Cred că cele mai frumoase lucruri din viață sunt, uneori, cele pe care nu le planificăm. Eu și Alexandru colaboraserăm de multe ori de-a lungul anilor, dar, curios, comunicarea noastră se desfășurase exclusiv online. Ne cunoșteam prin muzică, prin idei, prin proiecte, fără să fi avut ocazia să ne cunoaștem cu adevărat. Lucrurile au început să se schimbe în preajma concertului meu aniversar Paula 25.

Atunci am descoperit că între noi există o chimie muzicală aparte. Aveam un mod surprinzător de firesc de a comunica prin muzică, de a ne completa ideile și de a construi împreună. Și cred că este foarte frumos când descoperi un om cu care vorbești aceeași limbă, chiar și atunci când nu folosești cuvinte. Ce a urmat a venit firesc, fără să fie nevoie să forțăm lucrurile. La vârsta noastră, nu mai cauți neapărat fluturii care îți dau lumea peste cap. Începi să prețuiești și omul care îți aduce liniște în mijlocul furtunii”, a mărturisit Paula Seling pentru revista Viva

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Diferențele de temperament s-au dovedit a fi liantul perfect în relația celor doi. În timp ce solista este recunoscută pentru exuberanța creativă și deciziile ghidate de intuiție, Alexandru Gorgos este cel care oferă ancorarea în realitate, structura tehnică și rigoarea de producție.

„Înainte să ne întâlnim, știam deja că putem lucra bine împreună. Dar, odată cu pregătirea concertului aniversar, am realizat cât de mult ne completăm. Paula are o energie creativă extraordinară. Uneori vine cu zece idei într-un minut, iar eu încerc să le așez într-o ordine în care să le putem realiza”, a precizat producătorul muzical, Alexandru Gorgos. 

La rândul său, artista a completat că armonia dintre ei a depășit granițele scenei: „Pe mine m-au impresionat profesionalismul lui Alexandru, felul în care înțelege muzica și capacitatea de a transforma o idee într-o construcție artistică amplă. Eu sunt un om al emoției și al intuiției, Alexandru are o gândire foarte structurată. Așa că, într-un fel, noi am început prin a face muzică împreună. Și am descoperit că armonia poate exista și dincolo de portativ”.

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