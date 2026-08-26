 Paula Seling, reacție neașteptată după ce relația ei a ajuns în centrul atenției: „Mă încearcă, dincolo de bucuria acestor zile, și o tristețe”
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Paula Seling, reacție neașteptată după ce relația ei a ajuns în centrul atenției: „Mă încearcă, dincolo de bucuria acestor zile, și o tristețe”

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Paula Seling a transmis un mesaj amplu după ce viața sa personală a ajuns să fie mai discutată decât succesul obținut la Festivalul Mamaia. Artista a mărturisit că, deși se bucură enorm pentru câștigarea trofeului, este tristă că atenția publică s-a mutat de la realizarea profesională la întrebarea „cu cine este acel om?”.

Paula Seling, mesaj tranșant după ce relația ei a ajuns în centrul atenției
Paula Seling, mesaj tranșant după ce relația ei a ajuns în centrul atenției Foto: Instagram

Paula Seling, Alexandru Gorgos și Olga Gorcinschi au câștigat Trofeul Festivalului Mamaia cu piesa „Ești mai mult”. Pentru artistă, reușita reprezintă un moment important, mai ales că în spatele unui asemenea succes se află ani de muncă și numeroase ore dedicate muzicii.

Cu toate acestea, Paula Seling spune că o parte din societate a ales să pună mai mult accent pe viața sa sentimentală decât pe performanța artistică. Artista a explicat că nu și-a dorit niciodată să își ascundă partenerul și că este mândră de acesta.

Artista a vorbit deschis despre această situație într-o postare publicată pe rețelele sociale.

„Mi-aș fi dorit ca o țară întreagă să vorbească despre ceea ce am reușit împreună”

Mă încearcă, dincolo de bucuria acestor zile, și o tristețe. Tristețea de a vedea cât de ușor reușește o parte din societatea noastră să mute lumina de pe ce a făcut un om pe întrebarea «cu cine este acel om?».

Nu am avut nicio clipă intenția de a-l «ține ascuns» pe omul meu. Dimpotrivă. Sunt atât de mândră de el, încât mi-aș fi dorit ca o țară întreagă să vorbească despre ceea ce am reușit împreună. Alexandru Gorgos și cu mine, alături de extraordinara Olga Gorcinschi, cea care a dat glas cântecului nostru, am câștigat Trofeul Festivalului Mamaia cu piesa «Ești mai mult»”, a scris Paula Seling pe Facebook.

Cântăreața a explicat și de ce consideră atât de important acest trofeu pentru un compozitor, subliniind că în spatele unei asemenea performanțe se află multă muncă.

Pentru un compozitor, un asemenea trofeu înseamnă enorm. În spatele lui sunt ani de muncă, nopți de creație, îndoieli, căutări, sute de alegeri muzicale, emoție, disciplină și dorința aproape încăpățânată de a face ceva care să rămână.

Mi-aș fi dorit să se vorbească despre asta. Despre muzică, despre piesă, despre interpretarea magistrală a Olgăi.

Despre doi oameni care au construit împreună un cântec și au avut bucuria uriașă ca el să fie ales dintre atâtea creații valoroase”, a continuat artista.

„O bună parte din poveste s-a redus brusc la viața noastră personală”

Paula Seling este deranjată de faptul că succesul muzical a ajuns, în opinia sa, în plan secund, în timp ce relația sa a devenit subiectul principal al discuțiilor.

În schimb, o bună parte din poveste s-a redus brusc la viața noastră personală. Și mă întreb: de ce? De ce ne interesează atât de tare cu cine se ține de mână un om și atât de puțin ce construiește acel om?

De ce iubirea devine mai repede titlu decât munca? De ce o relație stârnește mai multă curiozitate decât o realizare? De ce biografia sentimentală pare uneori mai importantă decât opera?”, a mai transmis Paula Seling.

Artista a ținut să precizeze că nu are nicio problemă în a vorbi despre relația sa și că nu încearcă să ascundă această parte a vieții sale.

Nu mă rușinez cu iubirea mea. Nu o ascund. Nu o neg. Din contră, sunt fericită și recunoscătoare pentru ea. Dar refuz să cred că aceasta este singura poveste care merită spusă despre noi.

Pentru că, înainte de orice titlu spectaculos, există doi oameni care muncesc împreună, creează împreună, se provoacă, se sprijină și încearcă să lase în urma lor ceva frumos. Iar zilele acestea am reușit ceva extraordinar: am câștigat împreună Trofeul Mamaia”, a mai scris Paula Seling.

În final, artista a făcut trimitere la mesajul piesei care i-a adus trofeul și a transmis că și-ar dori ca realizările oamenilor să primească mai multă atenție decât aspectele din viața lor personală.

Aș vrea să nu lăsăm zgomotul curiozității să acopere muzica. Poate că și acesta este unul dintre sensurile cântecului nostru: «suntem mai mult decât ceea ce se vede la suprafață».

Suntem mai mult decât un titlu, mai mult decât o fotografie sau întrebarea «cu cine?». Uneori, întrebarea care merită cu adevărat pusă este: «Ce ai lăsat frumos în urma ta?»”, a încheiat Paula Seling.

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