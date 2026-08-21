Dan Negru revine de la Nibiru cu o ediție aniversară „Jocul Cuvintelor”! „Puțini se așteptau să aibă succes”

Dan Negru a ajuns la 400 de ediții cu „Jocul cuvintelor”! Cunoscutul prezentator TV a dezvăluit, în exclusivitate pentru Click!, care este de fapt secretul quiz-show-ului care a prins atât de bine la publicul din România?!

A dat divertismentul pe guiz-show și iată că nu a dat greș! Dan Negru sărbătorește, duminica aceasta, 400 de ediții ale emisiunii „Jocul cuvintelor”!

Dan Negru: „Nu există un stereotip al concurentului”

Difuzat de peste patru ani, formatul se bucură încă de un succes foarte mare în rândul publicului, fiind constant lider de audiență. Dincolo de rating, cuvinte și câștiguri, show-ul a devenit un prilej perfect de a strânge familia în jurul televizorului pentru un moment de relaxare și bună dispoziție.

Venit bronzat de pe scena de la Nibiru, Dan Negru a explicat, pentru Click!, de ce crede el că acest format TV a fost atât de bine primit de publicul din România.

„Jocul cuvintelor este <<altceva>>e diferit, e o emisiune care pune mintea în mișcare. Puțini se așteptau la început ca un quiz show să aibă succes în prime-time. Și iată că ajungem la ediția 400!

Patru sute de ediții și mergem mai departe spre mie! Nu există un stereotip al concurentului. Dacă ar fi un stereotip, atunci concursul n-ar mai avea succesul acesta. Oamenii care vin la Jocul cuvintelor sunt foarte diferiți, foarte inteligenți, descurcăreți, cu vârste, preocupări și profesii diferite, din diverse regiuni ale țării”, a dezvăluit Dan Negru, în exclusivitate pentru Click!

Ediția cu numărul 400, care va fi difuzată duminică, de la 21:00, la Kanal D, marchează un moment important în parcursul emisiunii „Jocul cuvintelor cu Dan Negru” și continuă povestea concurenților dornici să-și testeze cunoștințele într-o cursă contracronometru și să câștige premii în bani.

De peste patru ani, cel mai ușor de înțeles quiz show aduce în fața telespectatorilor oameni cu vârste, profesii și pasiuni diferite, uniți însă de dorința de a-și testa vocabularul și viteza minții sub presiunea timpului.

De la elevi și studenți la pensionari, de la ucenici la specialiști, de la visători la pragmatici, de la creativi la oameni ai cifrelor, „Jocul cuvintelor” continuă să aducă în același platou o diversitate de concurenți care ies din zona de confort și demonstrează că spontaneitatea și perspicacitatea pot face diferența când vine vorba despre găsirea răspunsului corect.

Cine sunt concurenții ediției aniversare?

În cadrul ediției aniversare, publicul va cunoaște cinci concurenți strașnici, cu mintea brici și vorbele la purtător: Bianca, Cornel, Cristina, Gabriela și Răzvan.

Bianca, 32 de ani, specialist derulare contracte, deschide ediția aniversară „Jocul cuvintelor” cu gândul la bunicile sale.

„Îmi permiți să le salut? Datorită lor sunt aici! Nu știe nimeni că sunt aici! Doar că ele, de fiecare dată când mă duc pe la ele, și se uită la tine, sunt obsedate, îmi spun <Ar trebui să te duci și tu!> Și uite că sunt aici! (...) Mamaie Roza tocmai ce a împlinit 71, iar mamaie Leana cred că face 77”, îi spune Bianca lui Dan Negru.

Cornel, 68 de ani, bunic, pensionar, absolvent al Facultății de Drept, a lucrat la Combinatul de Oțeluri Speciale și a activat și în zona asigurărilor. Dincolo de competiție, concurentul aduce cu el în platou și o poveste emoționantă de viață.

Cristina, 48 de ani, a absolvit Conservatorul, a lucrat în învățământ și în companii multinaționale, iar în prezent este consultant în alăptare, ajutând atât mamele, cât și bebelușii în primele etape ale vieții împreună. Povestea sa îi atrage atenția prezentatorului Dan Negru.

„Din ce nu-ți iese ție, poate să se nască ceva foarte bun pentru ceilalți”, a constatat Cristina.

Gabriela, 21 de ani, studentă, vrea să devină procuror. Ea urmărește cu plăcere meciuri de tenis și îi plac filmele, inclusiv cele vechi.

Răzvan, 28 de ani, inginer software, povestește despre viitorul inteligenței artificiale. Concurentul navighează printre cuvinte fără AI și demonstrează că propria minte rămâne esențială în găsirea soluțiilor.

Finalul serii de duminică se anunță exploziv, căci o secundă decide câștigătorul.

„Ai câștigat seara! Fabulos! Fabulos! (…) Ați câștigat la o secundă! Fantastic!”, spune Dan Negru.



Cu entuziasmul specific, o mimică expresivă și indicii plasate cu precizie, amfitrionul îi ghidează pe concurenți spre răspunsul corect.

„Purtător de buline în povestea lui Walt Disney”, „A pune bobițe în castronul pisicului”, „Junior în Familia Regală” și „Oameni care pot trăi în fiecare zi o altă viață”, sunt doar câteva dintre definițiile savuroase ale serii.