 Dan Negru revine de la Nibiru cu o ediție aniversară „Jocul Cuvintelor”! „Puțini se așteptau să aibă succes”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
America ExpressRomânii au talentSurvivor RomâniaChefi la cuțiteEurovison
scroll right

Dan Negru revine de la Nibiru cu o ediție aniversară „Jocul Cuvintelor”! „Puțini se așteptau să aibă succes”

#Exclusiv Click!
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Dan Negru a ajuns la 400 de ediții cu „Jocul cuvintelor”! Cunoscutul prezentator TV a dezvăluit, în exclusivitate pentru Click!, care este de fapt secretul quiz-show-ului care a prins atât de bine la publicul din România?!

Dan Negru a ajuns la 400 de ediții cu Jocul cuvintelor foto: Kanal D
Dan Negru a ajuns la 400 de ediții cu Jocul cuvintelor foto: Kanal D

A dat divertismentul pe guiz-show și iată că nu a dat greș! Dan Negru sărbătorește, duminica aceasta, 400 de ediții ale emisiunii „Jocul cuvintelor”!

Dan Negru: „Nu există un stereotip al concurentului”

Difuzat de peste patru ani, formatul se bucură încă de un succes foarte mare în rândul publicului, fiind constant lider de audiență. Dincolo de rating, cuvinte și câștiguri, show-ul a devenit un prilej perfect de a strânge familia în jurul televizorului pentru un moment de relaxare și bună dispoziție.

Venit bronzat de pe scena de la Nibiru, Dan Negru a explicat, pentru Click!, de ce crede el că acest format TV a fost atât de bine primit de publicul din România. 

„Jocul cuvintelor este <<altceva>>e diferit,  e o emisiune care pune mintea în mișcare. Puțini se așteptau la început ca un quiz show să aibă succes în prime-time. Și iată că ajungem la ediția 400! 

Dan Negru prezintă Jocul cuvintelor de 4 ani foto: Kanal D
Dan Negru prezintă Jocul cuvintelor de 4 ani foto: Kanal D

Patru sute de ediții și mergem mai departe spre mie! Nu există un stereotip al concurentului.  Dacă ar fi un stereotip, atunci concursul n-ar mai avea succesul acesta. Oamenii care vin la Jocul cuvintelor sunt foarte diferiți, foarte inteligenți, descurcăreți, cu vârste, preocupări și profesii diferite, din diverse regiuni ale țării”, a dezvăluit Dan Negru, în exclusivitate pentru Click!

Ediția cu numărul 400, care va fi difuzată duminică, de la 21:00, la Kanal D, marchează un moment important în parcursul emisiunii „Jocul cuvintelor cu Dan Negru” și continuă povestea concurenților dornici să-și testeze cunoștințele într-o cursă contracronometru și să câștige premii în bani. 

De peste patru ani, cel mai ușor de înțeles quiz show aduce în fața telespectatorilor oameni cu vârste, profesii și pasiuni diferite, uniți însă de dorința de a-și testa vocabularul și viteza minții sub presiunea timpului. 

De la elevi și studenți la pensionari, de la ucenici la specialiști, de la visători la pragmatici, de la creativi la oameni ai cifrelor, „Jocul cuvintelor” continuă să aducă în același platou o diversitate de concurenți care ies din zona de confort și demonstrează că spontaneitatea și perspicacitatea pot face diferența când vine vorba despre găsirea răspunsului corect.

image

Cine sunt concurenții ediției aniversare?

În cadrul ediției aniversare, publicul va cunoaște cinci concurenți strașnici, cu mintea brici și vorbele la purtător: Bianca, Cornel, Cristina, Gabriela și Răzvan. 

Bianca, 32 de ani, specialist derulare contracte, deschide ediția aniversară „Jocul cuvintelor” cu gândul la bunicile sale. 

„Îmi permiți să le salut? Datorită lor sunt aici! Nu știe nimeni că sunt aici! Doar că ele, de fiecare dată când mă duc pe la ele, și se uită la tine, sunt obsedate, îmi spun <Ar trebui să te duci și tu!> Și uite că sunt aici! (...) Mamaie Roza tocmai ce a împlinit 71, iar mamaie Leana cred că face 77”, îi spune Bianca lui Dan Negru.

Cornel, 68 de ani, bunic, pensionar, absolvent al Facultății de Drept, a lucrat la Combinatul de Oțeluri Speciale și a activat și în zona asigurărilor. Dincolo de competiție, concurentul aduce cu el în platou și o poveste emoționantă de viață.

Cristina, 48 de ani, a absolvit Conservatorul, a lucrat în învățământ și în companii multinaționale, iar în prezent este consultant în alăptare, ajutând atât mamele, cât și bebelușii în primele etape ale vieții împreună. Povestea sa îi atrage atenția prezentatorului Dan Negru.

 „Din ce nu-ți iese ție, poate să se nască ceva foarte bun pentru ceilalți”, a constatat Cristina.

Gabriela, 21 de ani, studentă, vrea să devină procuror. Ea urmărește cu plăcere meciuri de tenis și îi plac filmele, inclusiv cele vechi.

Răzvan, 28 de ani, inginer software, povestește despre viitorul inteligenței artificiale. Concurentul navighează printre cuvinte fără AI și demonstrează că propria minte rămâne esențială în găsirea soluțiilor. 

Finalul serii de duminică se anunță exploziv, căci o secundă decide câștigătorul.

„Ai câștigat seara! Fabulos! Fabulos! (…) Ați câștigat la o secundă! Fantastic!”, spune Dan Negru.

Cu entuziasmul specific, o mimică expresivă și indicii plasate cu precizie, amfitrionul îi ghidează pe concurenți spre răspunsul corect.

 „Purtător de buline în povestea lui Walt Disney”, „A pune bobițe în castronul pisicului”, „Junior în Familia Regală” și „Oameni care pot trăi în fiecare zi o altă viață”, sunt doar câteva dintre definițiile savuroase ale serii.

Ghid de cumpărături

parinti marina almasan jpg
#Exclusiv Click!
Secretul longevității părinților Marinei Almășan, la peste 90 de ani: „În casă miroase ca la Plafar!”. Ce alimente-otravă evită total Vedete românești
horoscop, foto shutterstock jpg
Horoscop 21-27 august. Săptămână decisivă pentru 3 zodii: bani, schimbări și oportunități neașteptate Horoscop
image
Măsuri disperate la Moscova: Rusia reintroduce combustibilul ieftin interzis și impune șoferilor limite la pompă adevarul.ro
image
Cum încearcă Italia să oprească invazia crabului albastru cu ajutorul caracatițelor. Crustaceele provoacă pagube enorme pescarilor adevarul.ro

Parteneri

image
Andrei Nicolescu a anunțat noul transfer al lui Dinamo. „A semnat!”. Urmează și un atacant! Exclusiv www.fanatik.ro
image
Afacerea cu care o britanică a dat lovitura. Chloe a renunţat la job şi acum câştigă peste 100.000 euro pe an observatornews.ro
image
Ungaria și-a drenat apele generații la rând. Acum, seceta scoate la iveală prețul plătit GALERIE FOTO www.antena3.ro
image
Dosarul Oxy Residence 2. Cum au profitat dezvoltatorii de explozia blocului din Rahova pentru a-și păcăli cumpărătorii www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Cine suportă costurile tratamentului Alinei Pușcău din America. Dan Alexa, dezvăluiri despre starea modelului: „Costă undeva la jumătate de milion. Situația e gravă” www.wowbiz.ro
image
Mathilde Favier, directoarea de relații publice a Dior, s-a stins din viață la 57 de ani www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Veste tragică despre Ion Crăciunescu. Mitică Dragomir: „Păcat!” Ce s-a aflat acum despre boala care l-a lovit as.ro
image
Cod portocaliu de caniculă în mai mult de jumătate din țară. Județele în care temperaturile ajung la 40 de grade playtech.ro
image
Marius Șumudică a anunțat despărțirea de căpitan înainte de CFR – FCSB: „A plecat deja din oraș!”. Exclusiv www.fanatik.ro
Cum arată viața celei mai bogate românce de pe OnlyFans. Câștigă 100.000 € lunar www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
Mirabela Dauer, decizie neașteptată privind averea ei, după ce va muri. Artista nu și-a mai văzut băiatul în ultimii 24 de ani! Ce a hotărât acum www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Se culca cu Liz Taylor și ieșea la băut cu soțul acesteia. Toate voiau să cadă la așternut cu el, a avut cele mai dorite dive, inclusiv o prințesă okmagazine.ro
image
Cei controversați pantofi Chanel au fost purtați de diva brunetă la o premieră importantă. Actrița a făcut furori cu acest outfit okmagazine.ro
image
#Istoria Modei
Top 6 cele mai periculoase tendințe în modă din istorie historia.ro
image
#Istoria Filmului
Filmul românesc scos de la cinema Scala chiar în dimineața premierei. Povestea lui „Dincolo de nisipuri” historia.ro
Ema Viziru și Lucian Viziru Sorin Stana, OK România (4) jpg
#MasterChef România
Soția lui Lucian Viziru, apariție surpriză la Pro TV. În ce emisiune va apărea PrimeTime
image jpeg
#Exclusiv Click!
Cum a ajuns Andu „O guriță mică” de la Masterchef patron de restaurant: „Le place burgerul meu!” PrimeTime
image jpeg
#Exclusiv Click!
Cum i-a încurajat Sorin Bontea pe concurenții de la MasterChef: „Nu mușcăm pe nimeni” PrimeTime
banner daniela Gyorfi png
VideoDaniela Gyorfi, umilită la începutul carierei: „Ești prea urâtă, nu te putem filma” PrimeTime
image jpeg
#Exclusiv Click!
VideoCătălin Scărlătescu, primele declarații despre noua iubită: „Femeia o cucerești doar dacă vrea” PrimeTime
image png
VideoGillian Anderson, mărturisire neașteptată despre „Dosarele X”. Ce i-a ajutat pe actori să rămână „puțin mai sănătoși la cap” în timpul filmărilor PrimeTime
image png
#Insula iubirii
Ce operații estetice are Maria Avram? Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” a dezvăluit intervențiile la care a apelat PrimeTime
banner bucatar scarlatescu png
#Exclusiv Click!
VideoCătălin Scărlătescu a făcut furori la brațul iubitei, la lansarea noului sezon MasterChef: „Nu rămân burlac” PrimeTime
image
Ce a făcut mai exact Nicușor Dan la Făgăraș. A lipsit de la Ziua Marinei fix pentru asta actualitate.net
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat actualitate.net