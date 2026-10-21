 Florin Ristei, imagini tandre alături de iubita sa. Ce schimbare a făcut artistul de când este într-o relație cu Ramona
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FotoFlorin Ristei, imagini tandre alături de iubita sa. Ce schimbare a făcut artistul de când este într-o relație cu Ramona

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Florin Ristei și Andreea Ramona își trăiesc povestea de dragoste departe de lumina reflectoarelor, însă artistul le-a oferit recent fanilor imagini pline de tandrețe cu noua sa parteneră, făcute cu ocazia participării la un eveniment privat.

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Foto: instagram

Melodia care a atras atenția fanilor

Postarea a atras atenția nu doar prin imaginile romantice, ci și prin alegerea coloanei sonore. Florin Ristei a folosit propria piesă, „Beluga”, iar mulți dintre urmăritorii săi au interpretat gestul ca pe o declarație subtilă de dragoste adresată iubitei sale.

Andreea Ramona a redistribuit fotografiile în mediul online, semn că relația dintre cei doi continuă să evolueze frumos, departe de expunerea excesivă.

Câteva dintre versurile melodiei alese sunt: „Dar tu emani în jurul tău acel ceva și jur că/ Jur că/Îmi dă de furcă/Părul ăla al tău care se tot încurcă/Vocea ta mă-mbată, sângele la cap mi-l urcă/ Și mintea mi-o inundă”.

Fanii nu au ezitat să comenteze imaginile. „Te-ai îndrăgostit din nou?”; „În sfârșit o femeie frumoasă, finuță tare!”; „Sunteți foarte frumoși împreună!”.

Ce interdicție a primit Florin Ristei de la noua sa iubită

Deși cei doi preferă discreția, artistul a făcut recent câteva dezvăluiri surprinzătoare despre regulile din cuplu. În cadrul podcastului „Sold Out Media”, unde a stat de vorbă cu Speak, prietenul său apropiat, Ristei a povestit că iubita lui i-a interzis un obicei pe care îl avea înainte.

Cântărețul trăiește o nouă poveste de dragoste după despărțirea de Yasmin Awad, iar relația cu Andreea Ramona pare să fie una serioasă. Chiar dacă nu sunt genul de cuplu care să își expună viața personală, discuția din podcast a scos la iveală câteva detalii din dinamica lor.

Speak a fost curios să afle cât de profundă este relația și cum se înțeleg cei doi, iar Ristei nu s-a ferit să recunoască faptul că partenera lui i-a impus o limită clară, semn că lucrurile sunt cât se poate de stabile între ei.

„Și tu dai follow la 2000 de femei”, i-a spus cineva lui Florin Ristei.

„Nu mai dau, nu dau, n-am voie, nu dau follow”, a răspuns el.

Răspunsul lui Florin Ristei la întrebarea dacă relația este una pe termen lung

Speak a încercat să-l „descoasă” pe Florin Ristei în legătură cu noua lui poveste de dragoste, însă artistul a rămas la fel de rezervat ca întotdeauna. Invitat în podcastul „Sold Out Media”, Ristei nu a vrut să ofere detalii intime și, mai ales, a evitat să spună direct dacă relația cu Andreea Ramona este una pe termen lung.

Chiar și așa, cântărețul a lăsat să se înțeleagă că tratează lucrurile cu seriozitate. El a explicat că nu toate relațiile merită efortul de a fi îmbunătățite, ci doar cele în care simți că vrei să investești cu adevărat.

„Nu toate relațiile merită să îmbunătățești, adică nu vrei să îmbunătățești în toate, decât în alea în care chiar vrei să investești. Sau pe care le vezi pe termen lung. (…) Nu știu la ce te referi”, a spus Florin Ristei, atunci când Speak l-a întrebat dacă actuala relație este una de durată.

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