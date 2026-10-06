 Florin Ristei, apariție surpriză alături de fiul Andreei Ramona. Relația lor pare să fi trecut la un alt nivel. „Mi-ai arătat ce e iubirea adevărată”
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Florin Ristei, apariție surpriză alături de fiul Andreei Ramona. Relația lor pare să fi trecut la un alt nivel. „Mi-ai arătat ce e iubirea adevărată”

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Florin Ristei și Andreea Ramona își țin povestea de dragoste departe de agitația din lumea mondenă, însă în ultima perioadă au început să apară tot mai des împreună. De această dată, artistul a fost surprins într-o ipostază care spune multe despre apropierea dintre cei doi: a petrecut timp alături de iubita sa și de fiul acesteia.

Florin Ristei și Andreea Ramona
Florin Ristei și Andreea Ramona Foto: Instagram

Cei trei au mers împreună la meciul dintre România și Suedia, disputat pe Arena Națională. Îmbrăcați în tricouri în culorile echipei naționale, Florin Ristei, Andreea Ramona și băiețelul ei au urmărit partida din tribune și au susținut România.

Imaginea în care artistul apare alături de partenera sa și de copilul acesteia a atras atenția, mai ales în contextul în care relația dintre Florin Ristei și Andreea Ramona este una relativ nouă.

Florin Ristei și Andreea Ramona, tot mai apropiați

Florin Ristei, iubita și fiul acesteia.
Florin Ristei, iubita și fiul acesteia. Foto: arhiva

Cei doi formează un cuplu de câteva luni, iar relația lor pare să fi ajuns într-un punct important. Florin Ristei a avut astfel ocazia să îl cunoască pe fiul partenerei sale, iar timpul petrecut împreună la Arena Națională reprezintă una dintre aparițiile care arată apropierea dintre artist și familia Andreei.

Prezența lui Ristei alături de Andreea Ramona și de băiețelul acesteia este cu atât mai interesantă cu cât artistul a fost, de-a lungul timpului, destul de rezervat atunci când a venit vorba despre viața sa sentimentală.

În ultimele luni, însă, Florin Ristei a început să lase să se vadă mai multe momente din relația sa cu Andreea Ramona.

Cum au fost surprinși Florin Ristei, Andreea Ramona și fiul ei

Seara petrecută pe Arena Națională i-a găsit pe cei trei în tribune, urmărind meciul România – Suedia. Florin Ristei și Andreea Ramona au fost alături de băiețelul acesteia, iar toți trei au purtat tricouri în culorile naționalei.

Momentul a fost imortalizat într-o fotografie în care artistul apare alături de iubita sa și de fiul acesteia.

Apariția este una dintre cele mai clare dovezi publice ale faptului că relația dintre Florin Ristei și Andreea Ramona a evoluat. Dincolo de întâlnirile în doi, artistul a ajuns să petreacă timp și în compania copilului partenerei sale.

Cine este Andreea Ramona, iubita lui Florin Ristei

Andreea Ramona activează în industria fitnessului și este prezentă pe Instagram, unde are o comunitate numeroasă și vorbește atât despre activitatea sa, cât și despre viața personală.

Andreea este și mamă. Fiul ei s-a născut în 2016, iar aceasta a vorbit în trecut pe rețelele sociale despre relația apropiată pe care o are cu băiețelul său.

Cu ocazia unei aniversări, Andreea i-a transmis fiului său un mesaj emoționant:

Ai apărut în viața mea, fix când aveam cea mai mare nevoie de tine. Mi-ai arătat ce e iubirea adevărată și necondiționată, mi-ai luminat fiecare zi cu zâmbetul tău și mi-ai liniștit, seară de seară, privindu-mă cu ochii ăia mari și negri, cei mai frumoși din lumea întreagă. Ești toată inima mea, ești bărbățelul meu perfect și te iubesc de nu mai pot. Mândră și recunoscătoare”.

Relația lui Florin Ristei cu Andreea Ramona, tot mai vizibilă

Deși cei doi au preferat să își trăiască povestea discret, aparițiile publice din ultima perioadă indică o apropiere tot mai mare.

Faptul că Florin Ristei a fost prezent alături de Andreea Ramona și de fiul ei la un eveniment public reprezintă un pas diferit față de aparițiile în care cei doi au fost surprinși doar împreună.

Pentru moment, Florin Ristei și Andreea Ramona continuă să fie discreți în privința relației lor, însă imaginile recente oferă o perspectivă asupra modului în care aceasta a evoluat în ultimele luni.

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