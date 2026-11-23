Miley Cyrus și-a unit destinul cu muzicianul Maxx Morando în cadrul unei ceremonii romantice organizate în Palm Springs, California. Evenimentul, desfășurat pe 21 noiembrie, a reunit numeroase nume cunoscute, iar printre invitați s-au aflat și tatăl artistei, Billy Ray Cyrus, împreună cu partenera sa, actrița Elizabeth Hurley.

Tatăl lui Miley a venit la nuntă cu partenera Foto: Instagram/People

Familia Cyrus, reunită la marele eveniment

Tatăl lui Miley și partenera acestuia au fost surprinși la petrecerea de după ceremonie, unde au pozat alături de proaspeții însurăței. Lor li s-a alăturat și Damian Hurley, fiul în vârstă de 24 de ani al actriței britanice. Potrivit imaginilor publicate de presa internațională, invitații au optat pentru ținute elegante în nuanțe de negru, respectând tema aleasă pentru eveniment.

Elizabeth Hurley a atras atenția într-o rochie neagră cu umerii goi și șliț amplu pe picior, în timp ce Billy Ray Cyrus a ales o ținută clasică, formată din sacou și pantaloni eleganți. La rândul său, Damian Hurley a purtat un sacou brodat și pantaloni evazați.

Nunta a reprezentat și un moment important pentru familia Cyrus. Tish Cyrus, mama artistei și fosta soție a lui Billy Ray Cyrus, a participat la eveniment alături de actualul său soț, actorul Dominic Purcell. De asemenea, printre invitați s-a numărat și sora mai mică a cântăreței, Noah Cyrus, potrivit People.

Ceremonia a avut loc lângă piscină, într-un decor decorat cu flori albe. Pentru ziua cea mare, Miley Cyrus a ales o rochie albă din mătase, cu mâneci lungi și spatele gol, creație Saint Laurent semnată de Anthony Vaccarello. Mirele, Maxx Morando, a purtat un costum negru elegant, completat de o corsajă albă.

O poveste de dragoste începută în urmă cu patru ani

Relația dintre Miley Cyrus și Maxx Morando a devenit publică în urmă cu câțiva ani, iar la finalul lui 2025 cei doi s-au logodit în Kyoto, Japonia. La acel moment, Billy Ray Cyrus și-a exprimat public bucuria pentru fiica sa, felicitând cuplul printr-un mesaj postat pe rețelele sociale.

Mai recent, artistul le-a dedicat chiar și una dintre piesele sale, „You Are My Everything”, transmițându-le cele mai bune gânduri înainte de marele pas.

Cum a început relația dintre Billy Ray Cyrus și Elizabeth Hurley

Povestea de dragoste dintre Billy Ray Cyrus și Elizabeth Hurley a început după ce cei doi s-au cunoscut pe platourile de filmare ale producției „Christmas in Paradise”, în 2022. Deși au păstrat discreția o perioadă, cei doi și-au oficializat relația în aprilie 2025, printr-o fotografie publicată pe Instagram.

De atunci, apar frecvent împreună la evenimente mondene și nu ezită să își declare public afecțiunea. Actrița a vorbit în repetate rânduri despre relația apropiată pe care partenerul ei o are cu fiul său, Damian Hurley, și despre bucuria de a-i cunoaște pe copiii artistului.

Într-un interviu acordat în trecut, Elizabeth Hurley a mărturisit că o simpatiza pe Miley Cyrus cu mult înainte de a-l cunoaște pe tatăl acesteia, deoarece fiul ei era un mare fan al serialului „Hannah Montana” și al muzicii cântăreței.