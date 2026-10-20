„Dacă ești aici, dă-mi un semn!” Mesajul pe care Dolly Parton i l-a transmis lui Miley Cyrus după moarte

Miley Cyrus a trăit un moment plin de emoție în timpul concertelor susținute la Hollywood Bowl, unde i-a adus un omagiu nașei sale, legenda muzicii country Dolly Parton. Ce le-a povestit fanilor ei?

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Vedeta a povestit cum, într-un moment de singurătate și dor, a cerut un semn care să-i confirme că legătura dintre ele continuă să existe și dincolo de moarte. Ceea ce s-a întâmplat apoi a făcut-o să simtă că Dolly era mereu aproape de ea.

În fața a aproape 18.000 de spectatori, Miley Cyrus a vorbit despre relația specială pe care a avut-o cu cea pe care o numea cu afecțiune „mătușa Dolly”. Cu puțin timp înainte de a interpreta celebra piesă „Jolene”, cântăreața a dezvăluit că păstrează în dormitor un manechin care o înfățișează pe regretata artistă. Statueta, îmbrăcată exact cum obișnuia Dolly să se îmbrace, i-a oferit lui Miley un moment unic, memorabil. Sau poate că divinitatea a făcut posibil asemenea moment...

Miley a povestit că, într-o zi când era singură prin casă, a pus melodia „Jolene” pe telefon și a îndreptat ecranul către manechin. A aprins o lumânare, a așezat o floare în memoria nașei sale și i-a adresat o rugăminte simplă, dar profundă: „Dolly, dacă ești aici chiar acum, fă luminile să pâlpâie!”

Potrivit mărturiei sale, toate luminile de pe hol au început să pâlpâie în acel moment. Miley a subliniat că logodnicul ei, Maxx Morando, se afla în apropiere, fără să știe ce îi ceruse ea lui Dolly. Pentru cântăreață, întâmplarea a avut o puternică încărcătură emoțională și a făcut-o să simtă că legătura cu nașa ei nu s-a pierdut nici măcar după moarte.

„Știu că Dolly este aici cu mine în această seară”, le-a mărturisit artista fanilor ei, cu vocea încărcată de emoție. „Așa că, indiferent de ce se va întâmpla, acest spectacol este pentru voi. Și pentru Dolly”, a spus Miley înainte de a începe interpretarea piesei „Jolene”, unul dintre cele mai cunoscute cântece din repertoriul nașei sale.

Cu doar câteva zile înainte, în timpul unui alt concert, Miley vorbise despre legătura lor într-un mod la fel de emoționant. „Eu și Dolly suntem eterne. Nimic nu ne-ar putea despărți vreodată”, le-a spus ea celor prezenți, mărturisind că abia așteaptă să o revadă pentru că îi este foarte dor de ea. Până atunci, a primit mesajul special de la Parton, conform căruia Dolly va rămâne alături de Miley pentru totdeauna, chiar dacă va fi numai în sufletul lui Cyrus...