Răzvan Fodor a povestit pe rețelele de socializare o întâmplare care l-a amuzat, dar l-a și întristat. Prezentatorul a mers la piață, unde a ajuns la una dintre vânzătoarele pe care le cunoaște de ani de zile, însă o replică a femeii l-a luat prin surprindere.

Răzvan Fodor, surprins de o întâmplare petrecută în piață Foto: Instagram

Ce experiență a trăit Răzvan Fodor când a mers la piață

Vedeta a observat că bătrânica avea roșii foarte frumoase, unele dintre ele fiind tăiate pentru ca oamenii să poată vedea cum arată în interior. Curios, a întrebat-o de unde provin legumele, iar femeia i-a răspuns că sunt din propriul solar. Când Răzvan Fodor a vrut să se asigure că spune adevărul, aceasta a folosit o expresie care l-a făcut să reacționeze imediat:

„M-am dus până la piață. Am eu combinațiile mele, nu știți voi, cu babele mele, unde mă duc și mai găsesc niște trufandale, niște roșii bune, niște legume bune. Babe pe care le știu, mămăi pe care le știu de ani de zile, cu legume bune.

Ajung la această mămăiță pe care o știu. Bă, eu știu cum arată o mămăiță. Deci știu cum sunt mămăile, da? Alea cu năframă în cap, gârbovite, tot timpul cu o vorbă frumoasă și caldă la ele. Una dintre ele e această mămăiță.

Mă duc la ea, văd că are roșii. Și avea niște roșii foarte frumoase acum, iar câteva, două dintre ele, erau tăiate, ca să vezi cum sunt la interior.

Uite așa mă minunez și zic: «Bre, de unde sunt roșiile astea, care arată tare bine și miros bine?»

Și ea zice: «De la mine din solar».

Dau stop și revin. «De la mine din solar», zice. Mă uit așa și zic: «Bre, sigur sunt de la mata din solar? Arată tare bine».

Și bătrâna zice: «Domnule, mă jur pe puterea mea».”

Cum a continuat dialogul și ce concluzie a tras Răzvan Fodor

Surprins de formularea neobișnuită, prezentatorul a întrebat-o de unde a învățat-o, iar răspunsul femeii l-a întristat. Bătrânica i-a spus că a preluat expresia de la nepoții săi.

Răzvan Fodor a criticat influența pe care limbajul promovat de manele și TikTok o are asupra generațiilor mai tinere, dar și asupra persoanelor în vârstă, mărturisind că întâmplarea l-a afectat.

„Îi zic: «Mamă, mamaie, de unde ai vorbele astea?»

Ea, un pic stânjenită așa, zice: «Eh, de pe la nebunii ăștia ai mei de nepoți».

Din respect pentru ea, că are o vârstă, îmi venea să-i zic: «Mamaie, să-ți iei nepoții...»

Bă, nene, bă, ce v-a făcut, bă, maneaua, bă, băi copii, bă, ce v-a făcut maneaua cu TikTok-ul? Bă, se alege praful de voi, mânca-v-aș gura voastră! I-ați nenorocit și pe ăștia bătrâni. Nu se mai poate face nimic, dar i-a luat puterea la bătrână, bă!

Foarte dureros, dar mă rog, cine sunt eu să judec? Vă pupă Fodor, bă! Aveți grijă de puterea voastră!”