Zi specială pentru Gabi Torje! Fostul fotbalist și-a sărbătorit ziua de naștere duminică, 22 noiembrie, când a împlinit 37 de ani. Acesta a petrecut alături de familie și de persoanele dragi, însă unul dintre cele mai frumoase mesaje a venit din partea iubitei sale, Larisa, femeia alături de care trăiește o poveste de dragoste de aproximativ cinci ani.

Larisa, iubita lui Gabi Torje Foto: Instagram/Facebook

Larisa, iubita lui Gabi Torje, mesaj emoționant

Cei doi preferă să își țină relația departe de ochii curioșilor și apar destul de rar împreună în mediul online. Cu toate acestea, cu ocazia aniversării fostului fotbalist, Larisa a făcut o excepție și i-a transmis o declarație de dragoste în mediul online. Mesajul scurt, dar plin de emoție, a fost însoțit de o fotografie în care apare alături de partenerul său.

„Te iubesc, sufletul meu”, a scris Larisa, pe Instagram, în dreptul imaginii alături de Gabi Torje.

Mesajul transmis de Larisa. Foto: Instagram

Gabi Torje și Larisa au mers împreună în America

În urmă cu ceva timp, cei doi au avut parte de o experiență specială peste Ocean. Aceștia au ajuns în Statele Unite ale Americii, unde Larisa a avut ocazia să își îndeplinească una dintre dorințele pe care le avea încă din copilărie: să urmărească un meci al echipei Los Angeles Lakers.

Vizibil încântată de experiență, iubita fostului fotbalist a împărtășit momentul cu urmăritorii săi de pe rețelele de socializare și a povestit cât de mult și-a dorit să ajungă la un astfel de eveniment.

„Să ajung la un meci al Lakers a fost unul dintre lucrurile pe care mi le-am dorit de când eram mică (...) Și uite-mă acum, în Los Angeles, la un meci al Lakers. Cu locuri foarte bune”, scria ea, la acel moment.

Cu ce probleme s-a confruntat Gabi Torje după întoarcerea din America

Experiența din Statele Unite a fost una frumoasă, însă întoarcerea acasă i-a dat ceva bătăi de cap lui Gabi Torje. Diferența de fus orar dintre Los Angeles și România și-a spus cuvântul, iar fostul fotbalist a mărturisit că nu reușea să își regleze programul de somn.

Acesta le-a cerut ajutorul urmăritorilor săi de pe Instagram, povestind că se trezea în fiecare dimineață la primele ore, deși se culca la o oră rezonabilă.

„Am venit de cinci zile din America. În fiecare seară, adorm la 23:30-00:00 și mă trezesc exact la 4-5 dimineața. Cei care ați călătorit mai mult peste Ocean, poate îmi dați și mie un sfat, ce să fac, pentru că simt că sunt zombie. Poate mă ajutați cu un sfat, ceva, cum să fac să îmi revin mai repede cu fusul ăsta orar, că de la Los Angeles până aici, 10 ore diferență, cam asta s-a întâmplat. Numai invers dorm”, a transmis Gabi Torje, pe Instagram.