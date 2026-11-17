Gabi Torje a revenit în România după o călătorie în Statele Unite ale Americii, însă adaptarea la programul de acasă îi dă bătăi de cap. Fostul fotbalist a povestit pe Instagram că nu reușește să se odihnească așa cum trebuie și că, deși adoarme în jurul miezului nopții, se trezește în fiecare dimineață la primele ore. După cinci zile în care situația s-a repetat, câștigătorul „Asia Express” le-a cerut ajutorul celor care au trecut prin experiențe asemănătoare.

Gabi Torje, probleme după întoarcerea din America Foto: Instagram

Gabi Torje este unul dintre foștii fotbaliști cunoscuți din România, cu o carieră importantă în sportul de performanță. Participarea la „Asia Express” i-a oferit ocazia să fie descoperit de public și într-o altă ipostază decât cea de pe terenul de fotbal. Alături de colegul său, acesta a câștigat competiția, iar experiența i-a adus un plus de popularitate.

După încheierea filmărilor, desfășurate în primăvara acestui an, sportivul și-a reluat activitățile obișnuite și timpul petrecut alături de iubita sa. A continuat să călătorească, iar una dintre cele mai recente destinații a fost Statele Unite.

De ce nu mai poate dormi fostul fotbalist

Revenirea din America a venit însă cu o problemă la care Gabi Torje nu se aștepta. Diferența de fus orar dintre Los Angeles și România este de aproximativ 10 ore, iar organismul său nu s-a adaptat încă la noul program.

Fenomenul poartă numele de jet lag și apare atunci când ceasul biologic nu reușește să se sincronizeze imediat cu ora locală. Printre efectele sale se numără tulburările de somn, oboseala și trezirile la ore neobișnuite.

Fostul fotbalist a explicat că, deși au trecut deja cinci zile de la întoarcerea în țară, continuă să se trezească în jurul orei 4-5 dimineața. Pentru că situația începe să îl afecteze serios, acesta a apelat la comunitatea sa online, în speranța că va primi câteva recomandări utile.

„Am venit de cinci zile din America. În fiecare seară, adorm la 23:30-00:00 și mă trezesc exact la 4-5 dimineața. Cei care ați călătorit mai mult peste Ocean, poate îmi dați și mie un sfat, ce să fac, pentru că simt că sunt zombie. Poate mă ajutați cu un sfat, ceva, cum să fac să îmi revin mai repede cu fusul ăsta orar, că de la Los Angeles până aici, 10 ore diferență, cam asta s-a întâmplat. Numai invers dorm”, a transmis Gabi Torje, pe Instagram.