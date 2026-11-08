Lecție de fotbal: FCSB, umilită de Corvinul Hunedoara pe Arena Națională

FCSB a avut parte de un „duș rece”, sâmbătă, când a asistat neputincioasă la înfrângerea suferită în fața celor de la Corvinul Hunedoara. Oaspeții s-au impus cu 1-0 pe Arena Națională, în etapa cu numărul XV din Superliga României, grație autorului golului, slovacul Andrej Fábry (29 de ani), în minutul 41, care a punctat cu un șut de la distanță, amuțind audiența.

Andrej Fábry (stânga) a adus o victorie prețioasă Corvinului Foto: Sportpictures

În ciuda încercărilor grupării de lângă Capitală de a înscrie măcar o dată, tot ce a reușit FCSB a fost doar să se întreacă în ocazii irosite. „Ratangiul” de serviciu au fost Denis Drăguș (27 de ani), care a trecut de trei ori pe lângă ocazii de a marca.

FCSB, trei înfrângeri la rând fără gol marcat

După meci, Laurențiu Reghecampf (51 de ani) s-a văzut nevoit să dea explicații pentru o înfrângere dureroasă, antrenorul lui FCSB socotindu-și cuvintele. „Ar fi foarte multe de discutat... În primul rând, trebuie să recunoaștem că am jucat foarte slab! Ne-am creat anumite situații, dar prea puține pentru nivelul nostru. Sunt foarte dezamăgit de atitudine, am pierdut foarte multe contacte cu jucătorii adverși, lucru la care noi lucrăm zi de zi. Altfel arată echipa la antrenamente... Trebuie să recunoaștem că am jucat slab, chiar așa cred că puteam câștiga un punct dacă eram puțin mai concentrați, în anumite momente. Aștept mai mult de la jucători, în special de la jucătorii importanți. Și eu am aceeași vină pe care o au și ei. Câștigăm împreună, pierdem împreună”, a spus tehnicianul, adăugând că, totuși, nu se teme de ratarea play-off-ului: „Nu, nu mă tem. Vom munci până în ultimul moment. Va fi greu, pentru că pierdem puncte importante, dar în continuare am încredere în jucători. Jucătorii trebuie să înțeleagă că într-un meci de fotbal cel mai important lucru este să-ți câștigi contactul cu adversarul. Este foarte important să te pregătești zi de zi pentru asta. Trebuie să faci sacrificii. În multe momente vedem foarte multă delăsare și multe alte lucruri, care n-ar trebui să apară la echipa noastră”. De când a preluat-o pe FCSB, Reghecampf a adunat șase meciuri, dintre care trei au fost victorii și trei înfrângeri. De altfel, ultimele trei meciuri, sunt eșecuri pe linie și chiar fără gol marcat. „Luăm din nou gol la primul șut pe poartă... E un moment mai complicat, trebuie să ridicăm capul. Nu avem altă variantă, trebuie să mergem înainte! Trebuie să trecem peste, nu trebuie să ne plângem de milă. Trebuie să vedem cum putem înscrie mai mult, e deja al treilea meci fără gol. Așa e fotbalul, trebuie să profităm de această pauză și să ne pregătim bine”, s-a căit Drăguș.

Emoții mari pentru hunedoreni: a părăsit terenul, în minutul 22

De cealaltă parte, antrenorul hunedorenilor, Florin Maxim (45 de ani), a vorbit despre cum a reușit echipa sa să învingă FCSB, care după golul înscris de Corvinul, s-a înghesuit la poarta adversă. „E bine că am absorbit presiunea FCSB-ului. Nu e ușor să câștigi și fără gol primit! Mă bucură că am obținut această victorie și e binevenită acum, în pauza asta. Ne așteptam să joace Drăguș, s-a și văzut astăzi - jucători care pot schimba soarta unei partide în orice moment. Am fost inspirați, am stat foarte bine grupați, distanța între linii foarte mică, mijlocașii laterali au făcut un efort extraordinar toți. Cam așa se obțin victoriile în Liga 1 și cu un adversar de talia FCSB-ului”, a punctat Maxim, care a avut de gestionat și un moment delicat – accidentarea lui Albu, în prima repriză, acesta părăsint terenul, în minutul 22, după un duel cu Drăguș. Mijlocașul s-a lovit la genunchi, iar Maxim lămurind situația: „Lui Albu i-a rămas gheata înfiptă în gazon și singur s-a lovit, s-a răsucit puțin și a auzit o trosnitură în genunchi. Sper să nu fie nimic grav. Acum, după meci, e «la cald», nu știm”. Fabry a ajuns la al doilea gol în sezonul curent de Superligă, având totodată și două assist-uri, cea mai nouă reușită a sa urcând Corvinul pe locul șapte, depășind-o chiar pe FCSB.

Urmează două săptămâni de pauză

Superliga pune pauză două săptămâni, răstimp în care naționala României va disputa cele două partide din Liga Națiunilor: vizita Poloniei și deplasarea la Bosnia-Herțegovina. Selecționerul Gheorghe Hagi (61 de ani) încă este în căutarea primei sale victorii oficiale în noul mandat, deocamdată România având patru înfrângeri la rând în Liga Națiunilor. În situația dată, echipa națională se află într-o situație delicată, dat fiind că este pe ultimul loc în grupa sa, fără vreun punct acumulat. „Tricolorii” vor primi vizita celor de la Polonia, pe 14 noiembrie, de la 21.45, ca mai apoi să facă deplasarea la Bosnia-Herţegovina, trei zile mai târziu, de la aceeași oră. În vederea acestor dueluri, Hagi a ales 18 fotbaliști de dincolo de granițe, iar opt au fost selectați din campionatul intern.