Cosmin Olăroiu (57 de ani) a avut parte de o situație ilară în Liga Campionilor Asiei 2, acolo unde, miercuri, la meciul dintre echipa românului din Emiratele Arabe Unite Al-Jazira şi formaţia iraniană Gol Gohar, arbitrul sirian Hanna Hattab a fost înlocuit de pe teren, suspectat că ar fi fost beat. Practic, victoria echipei antrenorului român, care s-a impus cu 1-0 pe teren propriu, a trecut în plan secund, după scandalul izbucnit în urma deciziilor luate la centrul terenului.

Cosmin Olăroiu antrenează în Emiratele Arabe Unite Foto: EPA

În minutul 32, arbitrul sirian Hanna Hattab a întrerupt jocul, în urma unui fault comis lângă linia de tuşă, episod în care s-a comportat ieșit din comun, având decizii care au ridicat semne de întrebare, în cele din urmă anulând un cartonaș galben acordat. Momentul care a provocat cea mai mare nedumerire în rândul fotbaliștilor s-a petrecut în minutul 32, când, după un fault comis de un fundaș al gazdelor, arbitrul sirian i-a arătat inexplicabil cartonașul galben portarului echipei lui Olăroiu, care nu fusese implicat în faza respectivă.

Oaspeții au amenințat că nu revin pe teren, dacă arbitrul nu este schimbat

Apoi, la pauză, antrenorul echipei Gol Gohar a declarat pentru presa iraniană că arbitrul „nu era în starea lui normală”, existând suspiciuni că s-ar fi aflat sub influența băuturilor alcoolice. După ce meciul a fost oprit aproximativ patru minute, în cele din urmă, arbitrul de centru a fost înlocuit și nu şi-a mai continuat atribuţiile în repriza a doua, fără a se reveni cu vreo explicație oficială în urma acestei întâmplări bizare. Înaintea acestei decizii, oficialii formației iraniene Gol Gohar au sesizat Confederația Asiatică de Fotbal (AFC) și au amenințat că nu vor reveni pe teren dacă arbitrul nu este schimbat.

Olăroiu a preluat actuala echipă în această vară, având un contract pe doi ani. În răstimp, antrenorul român a strâns 15 meciuri, reușind ca pe 10 să le câștige, iar patru fiind egaluri și unul singur o înfrângere.