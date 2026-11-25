Real Madrid a avut parte de un deznodământ fericit în Liga Campionilor, acolo unde spaniolii aveau toate motivele să fie îngrijorați. Conduși de PSV Eindhoven cu 1-0, madrilenii au reușit să se remonteze și să întoarcă la 180 de grade cursului jocului, românul Dennis Man (28 de ani) fiind rezervă la olandezi. În cele din urmă, formația de pe „Santiago Bernabéu” s-a impus cu 5-1 în faza ligii, spre mulțumirea portughezului José Mourinho (63 de ani), care a jubilat, după meci.

Jude Bellingham (primplan), lăudat pentru prestația din Liga Campionilor Foto: EPA

Un moment cheie pentru relansarea jocului a fost apariția pe teren a mijlocașului englez Jude Bellingham (23 de ani), în timp ce echipa sa era condusă cu 1-0, după reușita croatului Ivan Perišić (37 de ani), din minutul 32. Ulterior, însă, meciul s-a transformat într-o adevărată demonstrație de forță: după egalarea spaniol-uruguayanului Federico Valverde (27 de ani), din minutul 50, Real a trecut la conducere grație lui Bellingham (60), ca mai apoi Kylian Mbappe să majoreze cu o dublă (64 și 84), iar brazilianul Vinicius Júnior (26 de ani) „să închidă” tabela (87).

Meritele lui Bellingham au fost recunoscute la „scenă deschisă”, Mourinho declarând: „Jude este un jucător absolut extraordinar! Are totul: fizicul, calităţile tehnice, înţelegerea tactică a jocului, ambiţia... Astăzi, desigur că nu singur, a schimbat soarta meciului. Pentru mine, este unul dintre cei mai buni mijlocaşi din lume. Poate juca ca numărul 10, ca numărul opt, în sistemul cu doi mijlocaşi, cu trei... de aceea vă spuneam că este un scandal faptul că nu se află printre primii zece în clasamentul Ballon d'Or”.

L-a depășit pe Zinédine Zidane

La rândul său, Bellingham savurează din plin recunoașterea de care se bucură, declarând că simte că trăiește „cea mai bună perioadă din cariera sa” în fotbal, în continuarea performanţei sale de la Cupa Mondială cu Anglia, acolo unde țara lui a câștigat finala „mică”, în fața Franței, 6-4. „Mă distrez foarte mult pe teren, îmi place foarte mult să lucrez cu acest antrenor. El, staff-ul său şi coechipierii mei mă ajută foarte mult; datorită lor joc bine. Mourinho îmi dă multă încredere. Alături de el am libertatea să mă deplasez cum doresc pentru a contribui la construirea jocului şi să mă avânt puţin mai în faţă pentru a finaliza”, a spus Bellingham, fericit că a depăşit numărul de goluri marcate de „idolii săi”, francezul Zinédine Zidane și englezii David Beckham şi Steve McManaman, în Liga Campionilor cu Real Madrid, mărturisind că este „o onoare” să fie comparat cu „Zizou”, dar punctând că actualul selecţioner al echipei naţionale a Franţei este „mult mai bun şi mult mai elegant” decât el. Bellingham a ajuns la 158 de meciuri în tricoul madrilenilor, pentru care a marcat de 53 de ori, oferind 38 de pase decisive. Estimat la o valoare de 160 de milioane de euro de către Transfermarkt, a sosit pe Bernabéu în urmă cu trei ani, având contract până la începutul verii lui 2029.

Rezultatele de marți din Liga Campionilor

FK Bodø/Glimt-LASK Linz: 1-0

Galatasaray Istanbul-Aston Villa: 1-0

Arsenal Londra-Borussia Dortmund: 1-1

FC Como-AEK Atena: 1-0

Feyenoord Rotterdam-FC Porto: 0-1

Manchester City-SSC Napoli: 2-2

RB Leipzig-RC Lens: 3-1

Real Madrid-PSV Eindhoven: 5-1

Slovan Bratislava-Betis Sevilla: 0-2

Programul de miercuri din Liga Campionilor

Sabah FC-FC Barcelona: 19.45

Slavia Praga-Villarreal CF: 19.45

Atlético Madrid-Viking FK: 22.00

Club Brugge-Liverpool FC: 22.00

Internazionale Milano-VfB Stuttgart: 22.00

Lille OSC-Bayern München: 22.00

Paris Saint-Germain-AS Roma: 22.00

Șahtior Donețk-Fenerbahçe SK: 22.00

Sporting Lisabona-Manchester United: 22.00