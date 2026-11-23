Edi Iordănescu (48 de ani) e la un pas de fotbalul englez, acolo unde fostul selecționer al naționalei României se pregătește să bată palma cu Watford FC. Gruparea s-a despărțit, recent, de italianul Alessio Dionisi (46 de ani) și l-a ofertat pe antrenorul român, care a spus „da”. În situația dată, doar o chestiune de timp îl mai desparte de oficializarea înțelegerii care ar însemna o „lovitură” în cariera sa.

Edi Iordănescu ar putea face pasul în liga secundă engleză Foto: Sportpictures

Dacă înțelegerea se va concretiza, pe Edi Iordănescu îl așteaptă o misiune interesantă în Championship, Watford fiind o echipă cu o suită de probleme - după 16 etape disputate în eșalonul secund din Anglia, gruparea este pe locul 21, cu 15 puncte, la patru lungimi deasupra liniei roșii. Practic, Iordănescu Jr. ar prelua o echipă aflată în lupta pentru evitarea retrogradării. Totuși, chiar dacă vorbim despre o ligă secundă, Championship nu duce lipsă deloc de bani, nivelul competiției fiind comparabil cu multe prime divizii din Europa. Considerând că vor pica de acord, primul meci pentru Edi Iordănescu ar putea fi pe teren propriu, cu Blackburn Rovers FC, miercuri, formație pe locul 13 în eșalonul secund din Anglia.

„Pe bară” de mai bine de un an în „sportul rege”

Edi Iordănescu este liber, după despărțirea de Legia Varșovia, în octombrie 2025 - cu toate că a fost vehiculată o eventuală revenire la națională, FRF a ales să bată palma cu Gheorghe Hagi (61 de ani), în primăvara acestui an. Totuși, de numele lui Edi Iordănescu se leagă parcursul lăudabil la EURO 2024, unde „tricolorii” au ajuns până în optimile de finală. În cele din urmă, în urmă cu doi ani, Iordănescu Jr. și-a anunțat plecarea, zvonurile indicând unele disensiuni de ordin financiar, mai ales în privința staff-ului său. Cert este că, în iulie 2024, cele două părți au încheiat colaborarea, pentru ca trei săptămâni mai târziu să vină Mircea Lucescu, iar ulterior să preia frâiele cel supranumit „Regele”.