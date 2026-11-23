Tragedia de la Hotelul Alpin din Poiana Brașov a stârnit numeroase reacții de solidaritate, printre cei care au transmis un mesaj public numărându-se și Simona Halep.

Simona Halep, reacție după incendiul devastator de la Hotelul Alpin din Poiana Brașov Foto: Instagram

Fosta campioană de tenis și-a exprimat regretul profund față de cele întâmplate într-o postare publicată pe contul său oficial de Instagram.

Mesajul transmis de Simona Halep pe Instagram pentru cei afectați și pentru pompieri

Într-o postare publicată pe contul său oficial de Instagram, la secțiunea Story, fostul lider WTA a vorbit despre cât de îndrăgit este Hotelul Alpin în Poiana Brașov și și-a exprimat sprijinul față de persoanele afectate de incident, mulțumindu-le totodată salvatorilor pentru eforturile depuse în lupta cu focul.

„Mă întristează profund incendiul de la Hotel Alpin, un loc emblematic și atât de îndrăgit în Poiana Brașov. Gândurile mele sunt alături de toți cei afectați și sper din suflet ca toată lumea să fie în siguranță. Tot respectul și aprecierea mea pentru pompierii care luptă de atâtea ore cu flăcările”, a scris Simona Halep pe Instagram.

Simona Halep, cu gândul la victimele incendiului de la Hotelul Alpin Foto: Instagram

Reacția Simonei Halep este cu atât mai firească cu cât fosta mare jucătoare de tenis este strâns legată de Poiana Brașov și activează, la rândul său, în industria ospitalității din această zonă. Sportiva deține în stațiunea montană o unitate de cazare de patru stele care îi poartă numele — Hotel Simona Halep, situat pe strada Poiana Ruia.

Jumătate de secol de istorie pentru Hotelul Alpin

Incendiul a lovit complexul la scurt timp după un moment aniversar major: pe 20 august 2026, Hotelul Alpin a marcat exact 50 de ani de la deschidere. Unitatea și-a început activitatea în anul 1976, cu 70 de angajați, într-o perioadă în care Poiana Brașov era dezvoltată ca principal pol al turismului montan și al sporturilor de iarnă din România, potrivit Libertatea.

De-a lungul celor cinci decenii, clădirea a trecut prin numeroase modernizări, devenind astăzi un complex de patru stele alcătuit din Hotel Alpin (circa 150 de camere), Alpin Resort Apartments (114 apartamente) și Casa Alpin (25 de camere și șapte apartamente). Destinul modern al resortului este strâns legat de omul de afaceri Claudiu Aron, care a cumpărat proprietatea în anul 2004 și a demarat un amplu proces de extindere și modernizare.