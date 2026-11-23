În pragul lunii decembrie, Anamaria Prodan a dat startul pregătirilor pentru sărbătorile de iarnă și și-a transformat reședința într-un adevărat colț de poveste.

Anamaria Prodan și-a decorat vila pentru Crăciun Foto: Instagram

Pentru a obține un rezultat spectaculos, impresara a apelat la o echipă de specialiști în amenajări exterioare, iar la final a publicat pe rețelele de socializare imagini cu decorul festiv, stârnind rapid numeroase reacții din partea urmăritorilor săi.

Cum arată locuința Anamariei Prodan pregătită de Crăciun și reacția entuziastă a impresarei

Spre deosebire de anii trecuți, în acest sezon decorațiunile nu se limitează doar la fațada vilei, ci se extind inclusiv pe gard și pe porțile de acces. Amenajarea exterioară îmbină instalațiile cu lumină caldă, un brad iluminat amplasat chiar la intrare și o fundă roșie de mari dimensiuni, poziționată central pe clădire, care atrage imediat toate privirile.

Partenera lui Ronald Gavril s-a declarat pe deplin încântată de felul în care arată acum locuința sa, lăudând public munca echipei de design care s-a ocupat de întregul proiect:

„Este de vis! Este super! Este fină și minunată!”, a exclamat Anamaria Prodan, vizibil cucerită de rezultatul final.

1/3 Casa din Snagov a Aneimaria Prodan împodobită de Crăciun Foto: tiktok

Cadourile spectaculoase primite la majorat de Bebeto

Dincolo de atmosfera de sărbătoare, Anamaria Prodan a dorit ca acest moment să fie unul cu adevărat memorabil pentru fiul ei, Laurențiu „Bebeto” Reghecampf Jr., gândindu-se în primul rând la viitorul și stabilitatea acestuia. Impresara a subliniat în repetate rânduri cât de important este pentru ea ca cei trei copii ai săi — Sarah, Rebecca și Bebeto — să beneficieze de cele mai bune condiții și să pornească în viață în deplină siguranță, fără grija zilei de mâine.

Atenția și generozitatea cu care a fost pregătit acest moment se reflectă pe deplin în darurile impresionante primite de tânăr: un duplex în cartierul Pipera, un bolid Audi SQ8 și un apartament în Dubai. Cu toate acestea, dincolo de valoarea materială a cadourilor, cea mai mare satisfacție a Anamariei Prodan rămâne faptul că fiul ei a crescut frumos și poate privi cu încredere spre următoarea etapă a vieții sale.