Anamaria Prodan ar fi dat o avere pentru majoratul lui Bebeto. Cât a costat petrecerea de 18 ani

Laurențiu Reghecampf Jr, cunoscut și ca Bebeto, și-a sărbătorit majoratul cu o petrecere luxoasă în Snagov, alături de 100 de invitați. Ana Maria Prodan nu a stat pe gânduri când a venit vorba de cheltuieli, dorind ca fiul ei să aibă parte de o zi de neuitat.

Cât a costat majoratul lui Bebeto Foto: arhivă

Cât a plătit Ana Maria Prodan pentru petrecere

Majoratul lui Bebeto, fiul Anei Maria Prodan și Laurențiu Reghecampf, a reprezentat unul dintre cele mai spectaculoase evenimente ale verii, cu peste 100 de invitați și cadouri de mii de euro. Cheltuielile pentru petrecere nu au fost mai prejos, suma finală ajungând la 100.000 euro, potrivit SpyNews. Ziua lui Laurențiu Reghecampf Jr a fost pe 31 august, însă a serbat pe 29 august, în avans.

Atmosfera a fost animată de artiști cunoscuți, precum Tzancă Uraganu, George Talent, Piți Talent și Costel Biju. Distracția s-a prelungit până spre dimineață, iar după petrecerea de pe proprietatea din Snagov, Bebeto și o parte dintre prietenii săi ar fi continuat sărbătoarea pe lac, marcând astfel într-un mod de neuitat intrarea în lumea adulților.

Cadourile primite de Bebeto

Anamaria Prodan a vrut ca momentul să fie unul special pentru fiul ei și, dincolo de petrecere, s-a gândit și la viitorul acestuia. Impresara a vorbit în repetate rânduri despre cât de important este pentru ea ca cei trei copii ai săi, Sarah, Rebecca și Laurențiu „Bebeto” Reghecampf Jr, să aibă parte de cele mai bune condiții și să poată porni în viață cu siguranță și fără grija zilei de mâine.

De altfel, darurile pregătite pentru Bebeto demonstrează că Anamaria Prodan a pus mare preț pe acest moment. Printre cadourile primite de tânăr se numără un duplex în cartierul Pipera, un Audi SQ8 și un apartament în Dubai. Pentru impresară, însă, cel mai important lucru rămâne faptul că fiul ei a crescut frumos și că poate privi cu încredere spre următoarea etapă a vieții sale.

Legătura specială mamă-fiu

Anamaria Prodan a vorbit cu multă emoție despre Bebeto și despre legătura specială pe care o are cu acesta. Impresara spune că și-a dorit să îi ofere măcar o parte din ceea ce a primit ea, la rândul său, de la mama sa și consideră că fiul ei este unul dintre pilonii familiei.

„Este prințul meu și, după evenimentele din viața mea, mi-am făcut o promisiune: să ofer copiilor mei măcar jumătate din ce mi-a oferit mama mie. M-a ajutat Dumnezeu enorm. Așa își va începe Laurențiu Jr. viața, fără grija zilei de mâine. Este un copil minunat, care nu mi-a făcut niciodată nici cea mai mică problemă.

A terminat școala perfect, a intrat la facultate fără probleme. Este stâlpul familiei noastre. Rebecca și Sarah îl iubesc fără limite, Nuți și Victor la fel. Este prințul nostru și îl iubim fără margini”, a declarat Anamaria Prodan, în exclusivitate pentru Spynews.

Pe rețelele de socializare, impresara a publicat un videoclip emoționant de la petrecere, alături de un mesaj dedicat fiului său. Anamaria Prodan i-a transmis lui Bebeto câteva dintre cele mai importante gânduri la începutul unei noi etape din viața lui și i-a promis că, indiferent de drumul pe care îl va alege, mama îi va fi mereu alături.

„18 ani. Și toată viața înainte.

Astăzi nu sărbătoresc doar ziua în care ai devenit major. Sărbătoresc începutul vieții tale de bărbat. Începutul unui drum pe care, de acum, îl vei construi singur, cu alegerile, ambiția, caracterul și puterea ta. Pleacă în viață cu aripile larg deschise și nu te uita înapoi. Țintește sus. Mai sus decât îndrăznești astăzi să visezi.

Go, prințul meu! Cucerește viața! Cucerește lumea! Urcă pe cele mai înalte trepte și, când ajungi acolo, muncește să rămâi sus. Arată lumii cine ești, cât poți și cât de puternic ai fost crescut să fii. Să nu uiți niciodată cine ești și de unde ai plecat. Să ai demnitate când câștigi, putere când pierzi și curajul de a o lua de la capăt ori de câte ori viața te va pune la încercare. Iar dacă vreodată vei obosi, întoarce doar puțin capul. Mama va fi acolo. Mereu. Nu ca să-ți trăiască viața, ci ca să-ți amintească faptul că poți cuceri orice”.