Bebeto împlinește 18 ani! Cum a arătat petrecerea de majorat a fiului Anamariei Prodan

Laurențiu Reghecampf Jr., cunoscut publicului și sub numele de Bebeto, a avut parte de o petrecere spectaculoasă înainte de împlinirea vârstei de 18 ani. Fiul Anamariei Prodan a fost sărbătorit în avans, iar printre artiștii care au făcut atmosferă s-a numărat și Tzancă Uraganu. Unul dintre cele mai emoționante momente ale serii a fost dedicat chiar impresarei.

Majorat cu fast pentru Bebeto, fiul Anamariei Prodan Foto: Instagram

Laurențiu Reghecampf Jr. va împlini 18 ani pe 31 august, însă familia și prietenii au început petrecerea mai devreme. Majoratul a fost organizat pe 29 august, iar tânărul a avut alături de el oameni dragi, printre care, bineînțeles, și mama lui.

Anamaria Prodan nu putea lipsi de la un moment atât de important pentru fiul său. Impresara este extrem de apropiată de copiii ei și a făcut ca ziua în care Bebeto își sărbătorește majoratul să fie una de neuitat.

Atmosfera a fost una demnă de un astfel de eveniment, iar invitații s-au bucurat de muzică și distracție până târziu. Printre artiștii care au urcat în centrul atenției s-a aflat și Tzancă Uraganu, unul dintre preferații tinerilor.

Sara, sora lui Bebeto, a fost și ea prezentă la petrecere și a imortalizat câteva dintre momentele speciale ale serii. Tânăra a publicat imaginile pe rețelele sociale și i-a transmis fratelui său o urare cu ocazia majoratului.

„Happy18th birthday!”, a scris Sara, pe Instagram.

Tzancă Uraganu, moment emoționant pentru Anamaria Prodan

Unul dintre cele mai speciale momente ale petrecerii a fost atunci când Tzancă Uraganu a interpretat pentru Laurențiu Reghecampf Jr. și Anamaria Prodan piesa „Zile pentru mama mea”, devenită celebră în interpretarea lui Florin Salam.

Cântecul a avut o puternică încărcătură emoțională pentru impresară, care a ascultat versurile alături de fiul său. Anamaria Prodan a fost vizibil impresionată de momentul pregătit la petrecere.

La un moment dat, vedeta i-a oferit artistului o sumă de bani, fără să îi ceară în schimb să spună vreun cuvânt.

Cum s-a îmbrăcat Anamaria Prodan la majoratul fiului

Relația dintre Anamaria Prodan și copiii ei este una foarte apropiată, iar impresara a vorbit de-a lungul timpului cu multă mândrie despre aceștia. Pentru ea, fericirea copiilor săi rămâne una dintre cele mai importante lucruri.

Pentru evenimentul important din familia sa, Anamaria Prodan a ales o ținută elegantă, dar fără să exagereze. Impresara a purtat un compleu din satin, cu imprimeu albastru pe fond portocaliu, care i-a completat apariția de la petrecerea fiului său.