Răzvan Vasile pregătește un eveniment de gală la Londra. Aristocrați, vedete și filantropi, reuniți pentru o cauză nobilă

Elita europeană s-a strâns anul trecut la Londra, chiar pe 6 decembrie la The Winter Banquet, gazdele fastuosului eveniment fiind: Baronessa Nicoleta Scarlat, împreună cu soțul său, Honorary Lord of Brattleby, Răzvan Vasile.

1/6 Unde au fost în luna de miere după nunta lor aristocrată Honorary Lord of Brattleby Răzvan Vasile și Nicoleta Scarlat, Baronessa de Brattleby

Se pare că cele două vedete se organizează deja pentru a patra ediție a acestui bal care se anunță a fi și mai extraordinară. Practic, povestea unei seri în care aristocrația, celebritatea, puterea și speranța se vor așează la aceeași masă.

„Pe 2 decembrie 2026, împreună cu soția mea, Nicoleta Vasile, The 12th Baroness of Brattleby, vom deschide la Londra cea de-a patra ediție The Winter Banquet. Evenimentul este fondat de ea și organizat de The Noble House of Brattleby. Accesul este pe bază de invitație, dress code-ul este white-tie, iar locul ales pare desprins dintr-o altă epocă: Goldsmiths’ Hall în City of London”, ne-a declarat pentru Click! Răzvan Vasile.

În aceeași sală sunt așteptați oameni care, în viața obișnuită, aparțin unor lumi ce se întâlnesc rar – aristocrație britanică și europeană, personalități ale industriei, figuri ale vieții publice și culturale, celebrități, filantropi. Iar dincolo de toate acestea se află motivul pentru care seara vrea să însemne mai mult decât eleganță: sprijinul acordat fundației Healing the Wounded Child.

„Există seri la care mergi pentru că ai primit o invitație și există seri la care, odată ajuns, înțelegi de ce invitația nu putea fi trimisă oricui. The Winter Banquet pare să fi crescut în spațiul dintre aceste două idei.

Lista invitaților este construită deliberat și păstrată la dimensiunea unei singure săli, astfel încât întâlnirea să rămână o conversație, nu să devină o mulțime. Participarea se face pe bază de invitație, iar cei care doresc să fie luați în considerare pot solicita acest lucru organizatorilor.

Continuitatea evenimentului este asumată de The Noble House of Brattleby. Această Casă nobiliară își așază istoria publică într-o cronologie care pornește din anii de după cucerirea normandă, cu Brattleby consemnat în Domesday Book din 1086, și urmărește peste nouă secole de istorie legată de Lincolnshire. Prințesa Katerina va fi Ambasadorul pentru Marea Britanie și invitată specială, iar atmosfera va fi una de poveste. Deja avem review-uri bune și am fost lăudați pentru evenimentul organizat în decembrie, anul trecut”, ne-a mai declarat speakerul motivațional Răzvan Vasile.

„The Winter Banquet a ales să lege spectacolul unei seri de fragilitatea unor oameni pentru care viața nu a fost deloc spectaculoasă”

Aceasta este imaginea care definește cel mai bine The Winter Banquet: o singură sală, lumi care rareori se întâlnesc. Nu este doar o promisiune pentru 2026.

„Ediția din anul trecut a oferit deja imaginea acestei întâlniri neobișnuite. În decembrie 2025, printre invitații de onoare s-a aflat Princess Katarina of Yugoslavia, membră a Casei Karađorđević și descendentă a Reginei Victoria; pe linie paternă, familia sa coboară și din Regele Ferdinand I și Regina Maria ai României. Alături de ea, presa a consemnat prezența marchizului de Roma, Gianluca Marino Cosentino, a unor reprezentanți ai mediului diplomatic, a unor personalități din film și business și a unor nume cunoscute publicului român.

Și anul acesta este a patra ediție. Așa începe tradiția. Nu atunci când cineva o proclamă, ci atunci când oamenii încep să o aștepte. Dincolo de aristocrație, celebrități, companii, muzică și recunoaștere, The Winter Banquet a ales să lege spectacolul unei seri de fragilitatea unor oameni pentru care viața nu a fost deloc spectaculoasă.

Ideea cea mai frumoasă a întregii seri: oamenii care au construit ceva în propria lor viață se întâlnesc pentru a ajuta alți oameni să se reconstruiască”, ne-a mai declarat Răzvan Vasile, care este fericit pentru că evenimentele sale au scop umanitar și ajută mai departe prin strângerea de fonduri.