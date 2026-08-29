Florin Dumitrescu, imagini rare din vila în care locuiește cu familia! Cum arată noua bucătărie a celebrului chef

Florin Dumitrescu își ține, de regulă, viața de familie departe de lumina reflectoarelor, însă de această dată a făcut o excepție. Chef-ul le-a arătat urmăritorilor câteva imagini din locuința în care trăiește alături de soția sa, Cristina, și cele două fiice, Ava și Mia.

Florin Dumitrescu, imagini din propria casă Foto: Arhiva Click!

Vila este amenajată pe două niveluri, iar renovarea a adus mai multe modificări în interior. Cea mai importantă transformare a avut loc în bucătărie, spațiul în care Florin Dumitrescu își petrece mult timp și care a fost adaptat pasiunii sale pentru gastronomie.

Chef-ul a mărturisit că vechea bucătărie devenise prea mică pentru nevoile sale și că acum are acasă un spațiu aproape profesionist.

„Încep să vă arăt câte puțin din bucătăria mea nouă! Am făcut câteva schimbări pentru că deja mi se părea prea mică pentru mine… sincer, cred că am o bucătărie semiprofesională chiar la mine acasă. Acum chiar nu mai am nicio scuză când mă întreabă Cristina când mai gătesc și pe acasă”, a spus Florin Dumitrescu.

Printre elementele care ies în evidență se află hota integrată în blat. Soluția a fost aleasă pentru ca deasupra insulei să nu fie montată o hotă suspendată.

„Are un design foarte interesant, absoarbe imediat aburii și mirosurile și are funcția Breeze care se poate activa înainte și după ce gătiți, pentru a reîmprospăta aerul din bucătărie”, a explicat chef-ul.

Tapetul a schimbat complet atmosfera

1/5 Cum și-a amenajat locuința Foto: Instagram

Renovarea nu s-a oprit la bucătărie. Familia a ales să schimbe și aspectul mai multor camere, inclusiv prin folosirea tapetului.

Camera celor două fete este luminoasă și spațioasă, fiind decorată în nuanțe de roz. Și dormitorul cuplului a primit un aspect nou, alegerea tapetului fiind una dintre schimbările care l-au impresionat cel mai mult pe Florin Dumitrescu.

„Viața e mai mișto cu tapet. La modul cel mai serios, a schimbat total aspectul. Și tapetul din dormitor… eram plecat când l-au pus și când am ajuns acasă, am zis: Mamă! Mie îmi place cel mai mult, mă relaxează. Dacă stai și te uiți pe el, descoperi chestii noi mereu”, a povestit Florin Dumitrescu.

La amenajarea casei a contribuit și Cristina Dumitrescu, care spune că are o afinitate mai veche pentru acest tip de decor.

„Mie îmi place foarte mult tapetul. Eu când eram micuță… nu știu cum au reușit ai mei pe vremea aceea – și toată casa era plină cu tapet. Mie mi-a plăcut întotdeauna tapetul. Deoarece casa noastră era cu totul diferită față de casele celorlalți copii. Aducea așa un vibe elegant, luminos. Era altceva”, a completat Cristina.

Grădina este îngrijită chiar de Cristina

Și curtea vilei este atent amenajată. Cristina Dumitrescu se ocupă personal de grădină, unde familia are flori, legume și ierburi aromatice.

Pentru lucrările de renovare și montarea tapetului, Florin și Cristina au apelat și la ajutorul unei firme specializate. Rezultatul final pare să fie pe placul întregii familii, iar locuința a căpătat un aspect modern, luminos și, mai ales, adaptat stilului lor de viață.