Cum poți scăpa rapid și ușor de mirosul din bucătărie după ce ai gătit. Metoda la care vei apela tot timpul

Cu toții gătim ocazional o friptură delicioasă însă, pe lângă gătitul în sine și spălatul vaselor este important să știm precis cum să scăpăm cât mai rapid de mirosul care s-a acumulat în bucătărie. Din fericire, acest lucru este mult mai simplu decât am crezut!

Mirosurile pot fi eliminate foarte ușor din bucătărie Foto: Shutterstock

Tuturor ni s-a întâmplat să gătim o friptură delicioasă iar apoi, peste câteva ore, să revenim în bucătărie și încă să mai simțim mirosul de mâncare. Această problemă este una comună, pe care mulți oameni o lasă să se rezolve de la sine de fiecare dată când gătesc.

Însă, există și metode care ne pot ajuta să scăpăm mult mai rapid și mai ușor de mirosul persistent din bucătărie. Cele mai multe mirosuri vor dispărea în cel mult două ore după ce am gătit. Însă, atunci când este vorba despre un preparat greu, cu multă grăsime, problema poate persista pentru 24 sau chiar și 48 de ore.

Cum poți scăpa ușor de mirosurile din bucătărie

Din fericire, există câteva metode simple care ne vor ajuta să scăpăm de această problemă! Iar primul astfel de truc este să fierbem într-o oală apă cu oțet. Aceasta trebuie lăsată pe foc vreme de 15-30 de minute, iar, în mod normal, va neutraliza mirosurile puternice rămase în bucătărie.

O metodă și mai simplă este să lăsăm boluri mici cu bicarbonat de sodiu în bucătărie și în alte camere unde simțim un miros neplăcut. În mod normal, bicarbonatul ar trebui să absoarbă mirosul, conform Southern Living.

Este un truc simplu și ieftin

La fel de important este să spălăm rapid și cât mai bine urmele de ulei care au sărit pe aragaz și pe blaturi în timp ce am gătit. Acestea pot să întrețină mirosul neplăcut, motiv pentru care trebuie curățate cât mai repede cu putință.

Desigur, este important să aerisim bine bucătăria în timp ce gătim. Iar dacă avem hotă, ea va trebui pornită și folosită, mai ales atunci când pregătim alimente atât de grele precum friptura.