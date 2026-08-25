Câți bani cash trebuie să ai la îndemână pentru situații de urgență. Suma optimă pentru 72 de ore

În ziua de astăzi, tot mai mulți oameni preferă să plătească cu cardul. Însă, banii cash rămân mereu utili, mai ales în situații de urgență. Din acest motiv, experții recomandă oamenilor să aibă mereu o rezervă de bani cash pe care să o poată folosi atunci când apar situații neprevăzute.

O rezervă de bani cash poate fi foarte importantă Foto: Shutterstock

Într-o situație de urgență, banii cash pot rămâne mult mai utili și mai rapizi decât plata cu cardul. Iar cum experții ne recomandă mereu să avem o sumă de rezervă la îndemână, poate că mulți dintre noi ne-am întrebat cât ar trebui, de fapt, să pregătim ca fond de urgență.

În Țările de Jos, De Nederlandsche Bank (DNB), alături de organizațiile reunite în cadrul Forumului Național pentru Sistemul de Plăți, recomanda în anul 2025 păstrarea sumei de 70 de euro pentru fiecare adult și 30 de euro pentru fiecare copil, sume care ar trebui să acopere cheltuielile esențiale pentru 72 de ore ale unei familii formate din doi adulți și doi copii.

Câți bani cash trebuie să păstrezi la îndemână

În Austria, inițiativa „Cash for all cases” („Bani cash pentru orice situație”), recomandă păstrarea la îndemână a 100 de euro pentru fiecare membru al gospodăriei. Desigur, aceste sfaturi sunt numai recomandări, iar sumele pot fi ajustate în funcție de sumele pe care știm că le cheltuim de obicei.

În iulie 2026, Banca Națională a României (BNR) a transmis publicului faptul că banii cash pot deveni importanți în timpul unei situații de criză, mai ales în contextul riscurilor cibernetice tot mai mari, potrivit Antena 3 CNN.

Care este suma optimă pentru 72 de ore

Practic, băncile din întreaga lume spun că este important să avem o rezervă de bani cash la îndemână, pentru a putea efectua plăți atunci când ne lovim de situații neprevăzute. Cu toate acestea, BNR mai avertiza că deținerea unor sume mari în numerar poate expune banii unor riscuri precum furtul sau distrugerea acestora.

Pentru un adult, undeva în jur de 70-100 de euro poate fi îndeajuns pentru cheltuieli neprevăzute de-a lungul a 72 de ore.