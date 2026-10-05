 Sf. Toma, sărbătorit pe 6 octombrie. De unde vine expresia „Toma Necredinciosul”
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Sf. Toma, sărbătorit pe 6 octombrie. De unde vine expresia „Toma Necredinciosul”

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Data de 6 octombrie 2026 este ziua în care este sărbătorit Sfântul Apostol Toma, cunoscut și ca „Toma Necredinciosul”. Acesta a fost unul dintre cei 12 Apostoli ai Domnului Iisus Hristos.

Sfântul Apostol Toma.
Sfântul Apostol Toma. Foto: doxologia.ro/ ziarullumina.ro

Sfântul Apostol Toma, supranumit Geamănul, era din Paneada, cetatea Galileii, martor la minunile și învățăturile Mântuitorului. El e prăznuit de Biserica Ortodoxă pe 6 octombrie. De ce a fost numit „necredincios” și ce tradiții există.

Cine a fost Sf. Toma, sărbătorit pe 6 octombrie

Calendarul ortodox îl sărbătorește pe Sf. Toma pe data de 6 octombrie. Potrivit tradiției creștine, Sfântul Toma a vestit Evanghelia lui Hristos în India. A întemeiat biserici, a sfințit preoți și episcopi și a convertit două surori, Tertiana și Migdonia, soții de mari principi indieni, conform centruldepelerinaj.ro.

Prințul Smideu, soțul Tertianei, l-a condamnat la moarte. A fost ucis cu lancea de cinci soldați. Ulterior, moaștele Sfântului Apostol Toma au fost aduse la Edessa. Cu toate acestea, a ajuns să fie cunoscut și ca „necredinciosul”.

De ce a fost supranumit „necredinciosul”

Supranumele de „necredincios” provine din episodul relatat în Evanghelia după Ioan, în care Toma nu a fost prezent în momentul Învierii Domnului. Atunci, el nu a dat crezare mărturiei apostolilor că Hristos a Înviat și a spus că va crede doar în momentul în care va pune mâinile pe rănile Domnului.

„Dacă nu voi vedea, în mâinile Lui, semnul cuielor, și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, și dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede” (Ioan 20, 25).

Opt zile mai târziu, Iisus S-a arătat din nou, de această dată fiind prezent și Toma, căruia i-a spus: „Adu degetul tău încoace și vezi mâinile Mele și adu mâna ta și o pune în coasta Mea și nu fi necredincios, ci credincios”. Văzându-L, Toma s-a convins pe deplin și a rostit una dintre cele mai puternice mărturisiri de credință din Noul Testament: „Cu adevărat ești Domnul meu și Dumnezeul meu”. 

Deși a primit această poreclă din cauza cererii sale de dovezi palpabile, atitudinea sa a transformat îndoiala într-o certitudine profundă pentru întreaga Biserică, demonstrând realitatea trupească a Învierii.

Tradiții legate de Sf. Toma

Ziua de 6 octombrie este legată și de anumite tradiții. În această zi de sărbătoare nu este bine să te cerți cu nimeni și trebuie să eviți orice conflict. De asemenea, se spune că în această zi nu trebuie să refuzi pomana sau pâinea celor nevoiași, deoarece vei fi sărac.

În plus, nu trebuie să ai gânduri necurate în această zi sfântă la adresa nimănui. De asemenea, trebuie să uiți de vicii, măcar în această zi. Sfântul Apostol Toma este considerat ocrotitorul întârziaților, patronul arhițecţilor, zidarilor și al pietrarilor.

În același timp, ziua Sfântului Toma are o însemnătate mare și în privința agriculturii. În funcție de cum va fi ziua de 6 octombrie, așa va fi iarna și recolta anul viitor. Dacă va fi ceață, se anunță un an roditor, dacă buruienile sunt înalte atunci iarna va fi cu multă zăpadă, iar dacă se găsesc prea puține ciuperci în pădure iarna va fi una grea.

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