Ciumă în Siberia? Moartea unei femei provoacă panică în Rusia. Ce se știe până acum

O moarte suspectă în regiunea Irkuțk a declanșat temeri privind o posibilă infecție cu ciumă și a dus la monitorizarea a aproape 200 de persoane. În centrul controversei se află o angajată a unui institut specializat în cercetarea bolilor infecțioase și o presupusă expunere accidentală la un agent patogen. Autoritățile ruse transmit însă un mesaj diferit și susțin că situația epidemiologică este stabilă.

Ciumă în Siberia? Moartea unei femei provoacă panică în Rusia Foto: arhivă

Moartea unei femei de 28 de ani, angajată a Institutului de Cercetare Anticiu­mă din Irkuțk, a provocat îngrijorare în Siberia și un val de speculații pe rețelele sociale. Daria Șipilova a murit în primele ore ale zilei de 2 octombrie, după ce fusese internată la spitalul raional din Șelehov cu o formă severă de pneumonie, conform Euronews.

Mai multe publicații au relatat că femeia ar fi fost expusă la bacteria Yersinia pestis după ce ar fi spart accidental o eprubetă în laborator. Informația nu a fost însă confirmată oficial de autoritățile sanitare ruse. Mai mult, Rospotrebnadzor afirmă că în institut nu a fost identificat niciun incident cu microorganisme patogene și că probele recoltate de la pacientă nu au indicat un agent infecțios asociat activității sale profesionale.

Cum a început alarma din Șelehov

Cazul a devenit public după ce femeia a ajuns la spital cu simptome severe. Potrivit relatărilor din presa locală, starea sa s-a deteriorat rapid, iar medicii au luat în calcul inclusiv infecții deosebit de periculoase.

În paralel, o parte a presei și a canalelor de social media au prezentat scenariul unei infectări cu ciumă. Una dintre versiunile vehiculate susține că, pe 25 septembrie, angajata institutului ar fi spart o eprubetă care conținea material biologic viu, posibil Yersinia pestis. Această variantă a devenit rapid una dintre principalele explicații distribuite online.

Totuși, existența unui astfel de accident de laborator nu este confirmată oficial.

La câteva zile după presupusul incident, femeia a fost internată în Șelehov. Starea ei s-a agravat, iar medicii au recurs la ventilație mecanică. Ea a murit în noaptea de 1 spre 2 octombrie.

De ce a apărut suspiciunea de ciumă

Ciuma este provocată de bacteria Yersinia pestis, iar forma pulmonară este una dintre cele mai severe forme ale bolii. Spre deosebire de forma bubonică, ciuma pulmonară poate fi transmisă între oameni prin picături respiratorii și necesită tratament antibiotic rapid.

În cazul de față, suspiciunile au fost alimentate de locul de muncă al femeii și de evoluția rapidă a bolii. Ea lucra într-o instituție specializată în studiul agenților patogeni periculoși, ceea ce a făcut ca orice caz sever de pneumonie să atragă imediat atenția autorităților și a publicului.

Au existat, de asemenea, relatări potrivit cărora femeia ar fi spus medicilor că a avut loc un incident cu o eprubetă. Aceste informații provin însă din relatări media și nu au fost confirmate printr-un comunicat oficial care să stabilească faptul că ea s-a infectat cu Yersinia pestis în laborator.

Aproape 200 de persoane, puse sub supraveghere medicală

În urma cazului, autoritățile au identificat persoane care intraseră în contact cu pacienta și le-au plasat sub monitorizare medicală. Unele relatări indică un număr de aproximativ 197-200 de persoane.

Spitalul din Șelehov a fost supus unor măsuri de carantină, iar activitatea anumitor secții a fost temporar restricționată. Autoritățile au efectuat investigații epidemiologice și teste pentru a determina dacă există alte cazuri.

Potrivit declarațiilor autorităților regionale citate de presă, persoanele aflate sub supraveghere nu prezentau simptome și rezultatele testelor disponibile erau negative.

La uzina de aluminiu din Șelehov a fost introdus, de asemenea, un regim de purtare a măștilor, măsură care a alimentat și mai mult îngrijorarea localnicilor.

Ce spun autoritățile despre o posibilă epidemie de ciumă

În timp ce unele relatări au vorbit despre un caz de ciumă pulmonară, autoritățile ruse au adoptat un ton mult mai prudent.

Rospotrebnadzor a anunțat că situația sanitară și epidemiologică din regiunea Irkuțk, inclusiv în Irkuțk și Șelehov, este stabilă. Potrivit agenției, femeia a fost diagnosticată cu „pneumonie de etiologie necunoscută”.

Instituția susține, de asemenea, că nu a fost înregistrat niciun accident la Institutul Anticiu­mă care să implice microorganisme patogene și că, în perioada analizată, niciun alt angajat al institutului nu a solicitat îngrijiri medicale pentru o boală infecțioasă.

Prin urmare, la acest moment, existența unei epidemii de ciumă în Siberia nu este confirmată oficial.

De ce au apărut atât de multe zvonuri

Informațiile contradictorii au contribuit la răspândirea rapidă a zvonurilor.

În primele ore de după apariția cazului, oficialii locali au vorbit despre o „infecție deosebit de periculoasă”, fără să precizeze despre ce boală este vorba. Ulterior, au apărut informații publice care făceau referire explicită la ciumă. Unele declarații au fost apoi reformulate sau retrase, ceea ce a alimentat și mai mult speculațiile.

Pe rețelele sociale au circulat rapid informații despre carantină, persoane izolate și presupusa contaminare a laboratorului. În același timp, mesajul oficial privind o „pneumonie de etiologie necunoscută” a creat un contrast puternic cu relatările despre ciumă.

Această diferență între informațiile vehiculate în spațiul public și cele comunicate de autorități explică, în parte, de ce cazul a căpătat o asemenea amploare.

Cât de periculoasă este ciuma pulmonară

Ciuma nu este doar o boală a trecutului. Yersinia pestis continuă să circule în anumite regiuni ale lumii, iar boala poate fi tratată cu antibiotice dacă este identificată și tratată rapid.

Forma pulmonară este însă deosebit de gravă deoarece afectează plămânii și poate evolua rapid. În plus, spre deosebire de ciuma bubonică, aceasta poate fi transmisă de la o persoană la alta prin secreții respiratorii.

Tocmai din acest motiv, suspiciunea unei asemenea infecții determină autoritățile să reacționeze rapid, chiar și înainte ca diagnosticul să fie definitiv confirmat.

Există sau nu risc pentru populația din Siberia?

La momentul actual, datele disponibile nu susțin existența unei epidemii confirmate de ciumă în regiunea Irkuțk.

Rospotrebnadzor spune că situația este stabilă, iar testele efectuate asupra persoanelor monitorizate nu au indicat până acum o răspândire a unei infecții periculoase.

În același timp, autoritățile continuă să aplice măsuri epidemiologice tocmai pentru a exclude posibilitatea unei transmiteri și pentru a identifica rapid eventuale cazuri noi.