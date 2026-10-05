 Magneții de pe frigider îți pot crește factura la curent? Detaliul la care puțini români sunt atenți
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Magneții de pe frigider îți pot crește factura la curent? Detaliul la care puțini români sunt atenți

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Magneții colorați, suvenirurile din vacanțe și micile decorațiuni sunt nelipsite de pe ușa multor frigidere. Deși simpla lor prezență nu înseamnă un consum suplimentar de energie, anumite obiecte montate în locuri nepotrivite pot afecta modul în care se închide ușa frigiderului. Iar de aici poate apărea o creștere a consumului de electricitate.

Magneții de pe frigider îți pot crește factura la curent?
Magneții de pe frigider îți pot crește factura la curent? Foto: arhiva

Frigiderul este unul dintre aparatele electrocasnice care funcționează aproape permanent, motiv pentru care orice problemă care îl obligă să lucreze mai mult se poate reflecta, în timp, în factura la energie.

În jurul magneților de frigider circulă însă și un mit: acela că forța magnetică ar putea perturba compresorul sau componentele electronice ale aparatului. În cazul magneților decorativi obișnuiți, acest lucru nu reprezintă cauza unui consum mai mare.

Problema poate apărea, mai degrabă, dintr-un motiv mult mai simplu: ușa frigiderului nu mai este perfect etanșă.

Magneții nu consumă electricitate, dar anumite obiecte pot crea o problemă

Un magnet decorativ nu are nevoie de energie electrică pentru a funcționa și nu „fură” curent din frigider. Nici simpla prezență a mai multor magneți mici pe ușă nu înseamnă automat că aparatul va consuma mai mult.

Situația se poate schimba atunci când pe ușa frigiderului sunt puse obiecte voluminoase, groase sau foarte apropiate de marginea unde se află garnitura.

Dacă un astfel de obiect împiedică închiderea corectă a ușii, garnitura de cauciuc poate să nu mai atingă uniform cadrul frigiderului. În acest caz, aerul cald din încăpere poate pătrunde în interior.

Aparatul trebuie atunci să lucreze mai mult pentru a readuce temperatura la nivelul setat, iar compresorul poate porni mai des sau poate funcționa pentru perioade mai lungi.

Cu alte cuvinte, nu magnetul în sine este problema, ci efectul pe care un obiect voluminos îl poate avea asupra etanșării ușii.

Cum îți dai seama dacă ușa frigiderului nu mai este etanșă

Există un test foarte simplu pe care îl poți face acasă, fără niciun instrument special.

Ai nevoie doar de o coală de hârtie. Introdu-o între garnitura frigiderului și rama aparatului, apoi închide ușa.

Dacă hârtia este prinsă ferm și întâmpini rezistență atunci când încerci să o scoți, etanșarea este, în principiu, bună în zona respectivă.

Dacă foaia alunecă foarte ușor, este posibil ca garnitura să nu preseze suficient pe cadru.

Testul poate fi făcut în mai multe puncte de jur împrejurul ușii, deoarece problema nu apare neapărat pe întreaga suprafață.

Este importantă și verificarea zonei în care sunt amplasate obiectele magnetice mai mari. Dacă un suvenir sau un suport este suficient de gros încât să împiedice închiderea completă a ușii, acesta ar trebui mutat.

Ce semne arată că frigiderul pierde frig

O ușă care nu se închide corect nu este singurul lucru care poate duce la un consum mai mare de energie.

Printre semnele care pot indica o problemă se numără apariția excesivă a condensului, formarea unei cantități mari de gheață în congelator sau situația în care compresorul pare să funcționeze aproape fără pauză.

În mod normal, frigiderul trebuie să pornească și să se oprească pentru a menține temperatura dorită. Dacă funcționarea compresorului devine neobișnuit de frecventă sau prelungită, merită verificată mai întâi etanșarea ușii.

Și curățarea garniturii este importantă. Praful, resturile alimentare sau alte impurități depuse pe aceasta pot împiedica un contact corespunzător cu rama aparatului.

De ce deschiderea frecventă a frigiderului poate crește consumul

Un alt factor care influențează consumul este cât de des este deschisă ușa.

De fiecare dată când ușa este deschisă, aerul rece din interior este înlocuit parțial cu aer mai cald din încăpere. Frigiderul trebuie apoi să elimine această căldură pentru a reveni la temperatura setată.

Dacă ușa este deschisă foarte des sau rămâne deschisă perioade mai lungi, aparatul poate avea nevoie de mai mult timp pentru a-și restabili temperatura.

De aceea, obiectele magnetice care încurajează folosirea frecventă a ușii ca suport pentru liste, fotografii, meniuri sau diverse notițe nu cresc direct consumul, însă obiceiul de a deschide frigiderul repetat poate avea un efect asupra acestuia.

Ce poți face pentru a evita un consum inutil de energie

Dacă ai frigiderul plin de magneți și suveniruri, nu este nevoie să îi dai jos pe toți.

În primul rând, verifică dacă obiectele mai mari nu ating garnitura sau nu împiedică închiderea ușii. Cele care creează presiune în zona de etanșare pot fi mutate într-un alt loc.

Apoi verifică garnitura cu testul foii de hârtie și curăț-o dacă observi murdărie sau depuneri.

De asemenea, evită să lași ușa deschisă inutil și verifică dacă în interior se formează în mod neobișnuit de multă gheață sau condens.

Așadar, magneții de frigider nu sunt, în sine, vinovații pentru o factură mai mare la electricitate. Atenția trebuie îndreptată către etanșarea ușii și modul în care este folosit aparatul. Un mic suvenir prins în locul nepotrivit poate deveni o problemă doar dacă împiedică frigiderul să se închidă corect.

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