 Alimentul antic care poate face minuni pentru sănătate. Are mai mulți nutrienți decât quinoa și orezul brun
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Alimentul antic care poate face minuni pentru sănătate. Are mai mulți nutrienți decât quinoa și orezul brun

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Este un aliment pe care foarte puțini oameni îl cunosc dar care poate avea un impact major asupra stării noastre generale de sănătate. Această pseudocereală este mult mai importantă decât pare la prima vedere, motiv pentru care este deja recomandată de nutriționiști în întreaga lume.

Amarantul poate fi un aliment crucial în dietă
Amarantul poate fi un aliment crucial în dietă Foto: IStock

Mai precis, este vorba despre amarant, o pseudocereală ale cărei semințe sunt consumate de mii de ani. În plus, acest aliment conține mai mulți nutrienți decât quinoa și orezul brun, ambele fiind recunoscute pentru rolul important pe care îl au într-o dietă sănătoasă.

Cultivat pentru prima oară de azteci, numai 100 de grame de amarant pot să ne ofere doza zilnică recomandată de mangan și aproximativ jumătate din cea de fier. Iar, potrivit experților, consumul de amarant poate contribui la reducerea nivelului de colesterol și ar putea chiar să ajute în lupta împotriva kilogramelor în plus.

Nu mulți oameni cunosc acest aliment

Desigur, este important ca amarantul să fie integrat într-o dietă echilibrată și sănătoasă.

„Amarantul este o sursă bună de fibre, fier, magneziu și antioxidanți. Este, de asemenea, cunoscut pentru conținutul său de proteine de calitate, fibre și pentru faptul că nu conține gluten. Furnizează toți cei nouă aminoacizi esențiali, ceea ce îl face o cereală excelentă pentru mesele bazate în principal pe alimente vegetale sau pentru mesele vegetariene”, spune medicul nutriționist Lindsay Schoenfeld, conform Daily Mail.

Este un aliment fără gluten

De asemenea, în 100 de grame de amarant vom găsi aproximativ 100 de calorii, două grame de fibre, 3,6 grame de proteine și, un detaliu foarte important pentru multe persoane, semințele nu conțin nici gluten. 

Iar, pentru a beneficia din plin de efectele pozitive ale alimentului, este important să ne menținem o dietă cu adevărat echilibrată.

„Dacă punem un singur aliment pe un piedestal, oamenii ajung adesea să consume doar acel aliment, iar apoi se satură de el. De asemenea, pierd beneficiile nutriționale ale consumului unei varietăți de cereale integrale și pseudocereale, care susțin sănătatea intestinală și sunt mult mai ușor de integrat într-un stil de alimentație plăcut și realist”, a mai spus Schoenfeld.

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