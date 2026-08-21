5 exerciții recomandate de supermodelul Gisele Bündchen pentru un abdomen perfect: „Aș fi vrut să le știu înainte”

În vârstă de 46 de ani, supermodelul Gisele Bündchen a vorbit despre cele cinic exerciții care au ajutat-o să revină în formă după ce a născut pentru a treia oară.

Forța trunchiului este crucială, mai ales pe măsură ce înaintăm în vârstă. Dacă mușchii abdominali sunt cât mai bine antrenați, ei vor contribui la protejarea coloanei vertebrale, vor îmbunătăți echilibrul și ne vor ajuta să avem o postură mai bună. De acest lucru s-a convins și supermodelul Gisele Bündchen (46 de ani).

Supermodel și activist, ea apelează la cinci exerciții anume pentru a-și susține mușchii abdominali, mai ales după ce a născut al treilea copil anul trecut.

„După ultimul meu copil, am început să fac aceste cinci mișcări lente și controlate, la aproximativ opt săptămâni după naștere. Fără abdomene clasice, ci doar exerciții blânde și conștiente, care m-au ajutat să-mi reconectez musculatura abdominală. Pentru mine, au făcut o diferență uriașă”, a spus Bündchen, conform womenshealthmag.com.

Cinci exerciții i-au fost de mare ajutor

Ea nu a revenit la exercițiile sale obișnuite decât după un an. Iar faptul că a apelat la exerciții mai permisive, spune Gisele Bündchen, a ajutat-o să se recupereze complet.

„Chiar simt că aceste exerciții au fost extraordinare și m-au ajutat să-mi recapăt forța musculaturii abdominale după cea de-a treia sarcină. Mi-aș fi dorit să le fi știut mai devreme, pentru că nu le-am făcut în timpul celorlalte sarcini și simt că acum musculatura abdominală este mult mai puternică”, a mai spus Bündchen.

„Chiar simt că aceste exerciții au fost extraordinare”

Primul exercițiu recomandat de supermodel este ridicarea din poziția de scândură în stil urs. Pentru a efectua exercițiul, pornește în patru labe, cu încheieturile mâinilor aliniate cu umerii și genunchii îndoiți la 90 de grade. Menține spatele drept și împinge palmele în podea.

Apoi, îndoaie degetele de la picioare, sprijină-le pe podea, încordează abdomenul și inspiră. Pe măsură ce expiri, ridică-te pe vârfurile degetelor de la picioare, astfel încât genunchii să rămână la câțiva centimetri deasupra podelei. Inspiră și coboară genunchii înapoi pe podea.

Al doilea exercițiu recomandat este o variantă ceva mai simplă a celui anterior. Trebuie să menții aceeași poziție de „bear plank”, ținând genunchii la câțiva centimetri deasupra podelei și menținând abdomenul încordat.

În timp ce inspiri, apropie genunchii unul de celălalt, astfel încât să se atingă ușor, apoi, în timp ce expiri, revino cu ei în poziția inițială. Coboară ușor genunchii în fiecare poziție, fără să îi lași să atingă podeaua.

Sunt exerciții ușor de făcut și acasă

Pentru al treilea exercițiu, trebuie să rămâi în aceeași poziție de plank „bear”, activând musculatura trunchiului și menținând umerii stabili. Apoi, rotește șoldurile într-o parte în timp ce expiri și coboară ușor genunchii spre podea.

Inspiră în timp ce îți aduci șoldurile înapoi prin poziția centrală, apoi rotește-le spre cealaltă parte în timp ce expiri și repetă mișcarea. Menține mișcarea controlată și evită să lași pieptul să se prăbușească.

Al patrulea exercițiu este și mai simplu. Trebuie să rămâi în poziția de „bear plank”, iar apoi trebuie să încordezi abdomenul. Menține șoldurile cât mai drepte și stabile.

Menținând genunchii îndoiți, în timp ce expiri, du unul dintre picioare în lateral, îndepărtându-l de corp, și atinge ușor podeaua cu vârful piciorului, apoi adu-l înapoi în poziția inițială în timp ce inspiri. Repetă mișcarea și pe partea cealaltă.

Ultimul exercițiu recomandat este chiar și mai simplu. Rămânând în poziția de plank „bear”, menține abdomenul încordat, adu un genunchi înainte, spre piept, în timp ce expiri, atingând ușor podeaua cu vârful piciorului, înainte de a reveni la poziția inițială în timp ce inspiri. Repetă mișcarea cu celălalt picior.