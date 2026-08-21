 5 exerciții recomandate de supermodelul Gisele Bündchen pentru un abdomen perfect: „Aș fi vrut să le știu înainte”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

5 exerciții recomandate de supermodelul Gisele Bündchen pentru un abdomen perfect: „Aș fi vrut să le știu înainte”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

În vârstă de 46 de ani, supermodelul Gisele Bündchen a vorbit despre cele cinic exerciții care au ajutat-o să revină în formă după ce a născut pentru a treia oară.

Gisele Bündchen are 46 de ani / foto: Profimedia
Gisele Bündchen are 46 de ani / foto: Profimedia

Forța trunchiului este crucială, mai ales pe măsură ce înaintăm în vârstă. Dacă mușchii abdominali sunt cât mai bine antrenați, ei vor contribui la protejarea coloanei vertebrale, vor îmbunătăți echilibrul și ne vor ajuta să avem o postură mai bună. De acest lucru s-a convins și supermodelul Gisele Bündchen (46 de ani).

Supermodel și activist, ea apelează la cinci exerciții anume pentru a-și susține mușchii abdominali, mai ales după ce a născut al treilea copil anul trecut.

„După ultimul meu copil, am început să fac aceste cinci mișcări lente și controlate, la aproximativ opt săptămâni după naștere. Fără abdomene clasice, ci doar exerciții blânde și conștiente, care m-au ajutat să-mi reconectez musculatura abdominală. Pentru mine, au făcut o diferență uriașă”, a spus Bündchen, conform womenshealthmag.com.

Cinci exerciții i-au fost de mare ajutor

Ea nu a revenit la exercițiile sale obișnuite decât după un an. Iar faptul că a apelat la exerciții mai permisive, spune Gisele Bündchen, a ajutat-o să se recupereze complet.

„Chiar simt că aceste exerciții au fost extraordinare și m-au ajutat să-mi recapăt forța musculaturii abdominale după cea de-a treia sarcină. Mi-aș fi dorit să le fi știut mai devreme, pentru că nu le-am făcut în timpul celorlalte sarcini și simt că acum musculatura abdominală este mult mai puternică”, a mai spus Bündchen.

„Chiar simt că aceste exerciții au fost extraordinare”

Primul exercițiu recomandat de supermodel este ridicarea din poziția de scândură în stil urs. Pentru a efectua exercițiul, pornește în patru labe, cu încheieturile mâinilor aliniate cu umerii și genunchii îndoiți la 90 de grade. Menține spatele drept și împinge palmele în podea.

Apoi, îndoaie degetele de la picioare, sprijină-le pe podea, încordează abdomenul și inspiră. Pe măsură ce expiri, ridică-te pe vârfurile degetelor de la picioare, astfel încât genunchii să rămână la câțiva centimetri deasupra podelei. Inspiră și coboară genunchii înapoi pe podea.

Al doilea exercițiu recomandat este o variantă ceva mai simplă a celui anterior. Trebuie să menții aceeași poziție de „bear plank”, ținând genunchii la câțiva centimetri deasupra podelei și menținând abdomenul încordat.

În timp ce inspiri, apropie genunchii unul de celălalt, astfel încât să se atingă ușor, apoi, în timp ce expiri, revino cu ei în poziția inițială. Coboară ușor genunchii în fiecare poziție, fără să îi lași să atingă podeaua.

Sunt exerciții ușor de făcut și acasă

Pentru al treilea exercițiu, trebuie să rămâi în aceeași poziție de plank „bear”, activând musculatura trunchiului și menținând umerii stabili. Apoi, rotește șoldurile într-o parte în timp ce expiri și coboară ușor genunchii spre podea.

Inspiră în timp ce îți aduci șoldurile înapoi prin poziția centrală, apoi rotește-le spre cealaltă parte în timp ce expiri și repetă mișcarea. Menține mișcarea controlată și evită să lași pieptul să se prăbușească.

Al patrulea exercițiu este și mai simplu. Trebuie să rămâi în poziția de „bear plank”, iar apoi trebuie să încordezi abdomenul. Menține șoldurile cât mai drepte și stabile.

Menținând genunchii îndoiți, în timp ce expiri, du unul dintre picioare în lateral, îndepărtându-l de corp, și atinge ușor podeaua cu vârful piciorului, apoi adu-l înapoi în poziția inițială în timp ce inspiri. Repetă mișcarea și pe partea cealaltă.

Ultimul exercițiu recomandat este chiar și mai simplu. Rămânând în poziția de plank „bear”, menține abdomenul încordat, adu un genunchi înainte, spre piept, în timp ce expiri, atingând ușor podeaua cu vârful piciorului, înainte de a reveni la poziția inițială în timp ce inspiri. Repetă mișcarea cu celălalt picior.

Ghid de cumpărături

Ben Affleck jpg
Ben Affleck este de nerecunoscut după divorțul de Jennifer Lopez. Cum a fost surprins actorul Vedete internaționale
ioana tufaru captura youtube jpg
Ioana Tufaru, de urgență pe mâinile medicilor. Vedeta a ajuns în sala de operație: „Aveam dureri mari” Vedete românești
image
Măsuri disperate la Moscova: Rusia reintroduce combustibilul ieftin interzis și impune șoferilor limite la pompă adevarul.ro
image
Cum încearcă Italia să oprească invazia crabului albastru cu ajutorul caracatițelor. Crustaceele provoacă pagube enorme pescarilor adevarul.ro

Parteneri

image
Ce se întâmplă cu coeficientul UEFA al României după Universitatea Craiova – Ararat Armenia 1-1. Situația din acest sezon este dezastruoasă www.fanatik.ro
image
40 de apartamente, construite în plus ilegal la Dynamic Residence. Clienţii au plătit, dar nu sunt proprietari observatornews.ro
image
DOCUMENT. Ce scrie în forma finală a legii salarizării, primită de lideri la Cotroceni. Punctul de referință a scăzut cu 100 de lei www.antena3.ro
image
Pîslaru a măcelărit legea salarizării. A scăzut valoarea de referință de la 4.320 de lei la 4.100 și într-un final, la 4.000. Gândul prezintă proiectul de lege și efectele în lanț pentru veniturile bugetarilor www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Cine suportă costurile tratamentului Alinei Pușcău din America. Dan Alexa, dezvăluiri despre starea modelului: „Costă undeva la jumătate de milion. Situația e gravă” www.wowbiz.ro
image
Mathilde Favier, directoarea de relații publice a Dior, s-a stins din viață la 57 de ani www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Câţi bani face fosta iubită milionară a lui Gabi Torje! Cifre incredibile realizate de cunoscuta influenceriţă as.ro
image
Meseria pentru care se fac cele mai multe angajări în România. Sunt disponibile peste 3.000 de posturi playtech.ro
image
Toate transferurile din Liga Naţională de handbal feminin! Cele mai tari mutări făcute de CSM Bucureşti, Gloria Bistriţa, Rapid şi SCM Râmnicu Vâlcea www.fanatik.ro
Cum arată viața celei mai bogate românce de pe OnlyFans. Câștigă 100.000 € lunar www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
Gata cu viața monahală! Tatăl Deliei și-a dat jos barba, s-a tuns modern și se bucură din plin de viață! Cum arată acum Ion Matache. Asta da schimbare! www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Se culca cu Liz Taylor și ieșea la băut cu soțul acesteia. Toate voiau să cadă la așternut cu el, a avut cele mai dorite dive, inclusiv o prințesă okmagazine.ro
image
Iată că profeția ”noului Nostradamus” se împlinește! Adio (în 2020), dar rămân cu tine (în 2026). L-a luat durerea de cap pe Prințul William? okmagazine.ro
image
#Istoria Modei
Top 6 cele mai periculoase tendințe în modă din istorie historia.ro
image
#Istoria Filmului
Filmul românesc scos de la cinema Scala chiar în dimineața premierei. Povestea lui „Dincolo de nisipuri” historia.ro
Actorul Toma Caragiu (5) jpg
Câți copii a avut Toma Caragiu. Astăzi se implinesc 101 ani de la nașterea regretatului actor Vedete românești
alexandra capitanescu instagram jpg
O recunoști? A câștigat două concursuri importante și a devenit una dintre cele mai iubite artiste din România Vedete românești
image png
În ce relații a rămas Maximilian, fiul lui Marcel Toader, cu Gabriela Cristea și Maria Constantin: „E vorba de respect” Vedete românești
FotoJet (24) jpg
Diana, fiica lui Adrian Enache, dezvăluiri despre coșmarul trăit în 2014: „M-am luptat pentru viața mea” Vedete românești
FotoJet (23) jpg
Prima reacție a soției lui Marian Godină, după demisia lui din Poliție. Cum a primit Georgiana vestea Vedete românești
ioana tufaru captura youtube jpg
Ioana Tufaru, de urgență pe mâinile medicilor. Vedeta a ajuns în sala de operație: „Aveam dureri mari” Vedete românești
Ben Affleck jpg
Ben Affleck este de nerecunoscut după divorțul de Jennifer Lopez. Cum a fost surprins actorul Vedete internaționale
image png
FotoAndreea Marin, apariție spectaculoasă în costum de baie la 51 de ani. Vedeta și-a etalat silueta Vedete românești
image
Ce a făcut mai exact Nicușor Dan la Făgăraș. A lipsit de la Ziua Marinei fix pentru asta actualitate.net
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat actualitate.net