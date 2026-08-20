 Doi bărbați s-au dat drept polițiști și au oprit o mașină în trafic. Cei doi au furat 90.000 de lire sterline
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Doi bărbați s-au dat drept polițiști și au oprit o mașină în trafic. Cei doi au furat 90.000 de lire sterline

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Un incident șocant a avut loc în zona localității Orțișoara, în județul Timiș. Doi bărbați care pretindeau că sunt polițiști antidrog au oprit o mașină în trafic, de la care au furat suma de 90.000 de lire sterline. Potrivit informațiilor autorităților, cei doi bărbați implicați în acest caz ar mai fi avut încă doi complici.

Incidentul s-a produs în județul Timiș
Incidentul s-a produs în județul Timiș

Incidentul s-a produs pe data de 17 august, iar în jurul orei 05:40, autoritățile au fost informate despre ce s-a întâmplat. Totul s-a produs în apropiere de localitatea Orțișoara, unde doi bărbați ar fi oprit o utilitară în care se aflau alte două persoane. Cei doi bărbați au susținut că sunt polițiști, însă au sustras suma de 90.000 de lire sterline din vehicul, după care au părăsit locul faptei.

Adevărații polițiști au pornit rapid în căutarea autorilor faptei, iar mașina lor a fost identificată în localitatea Periam.

Incidentul s-a produs în județul Timiș

Mașina autorilor faptei a fost găsită, iar la bord au fost găsite sume de bani, o insignă, o legitimație, o pereche de cătușe și chiar și o armă scurtă neletală. Potrivit informațiilor, obiectele au fost folosite de cei doi pentru a pretinde că sunt polițiști.

„La data de 17 august 2026, în jurul orei 05:40, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Sânandrei au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul că, în timp ce se deplasau pe raza localității Orțișoara, două persoane aflate într-un autoturism ar fi oprit o autoutilitară în care se aflau două persoane, simulând calitatea oficială de lucrători de poliție din cadrul unei structuri antidrog. În acest context, cele două persoane ar fi efectuat un control aparent al autovehiculului, ocazie cu care ar fi sustras suma de 90.000 de lire sterline, ulterior părăsind locul comiterii faptei”, a transmis IPJ Timiș în cursul zilei de miercuri, potrivit news.ro.

Cei doi bărbați au fost identificați

Falșii polițiști au fost identificați, fiind vorba despre doi bărbați în vârstă de 47, respectiv 45 de ani. Acum, cei doi sunt acuzați de tâlhărie calificată, în timp ce bărbatul de 47 de ani este acuzat și de nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Cei doi au fost reținuți preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, iar în acest caz au mai fost identificate și alte două persoane.

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