 Situație halucinantă în Satu Mare. Un pacient a fost trimis acasă, deși avea bucăți de lemn în obraz
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Situație halucinantă în Satu Mare. Un pacient a fost trimis acasă, deși avea bucăți de lemn în obraz

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Un coșmar șocant a avut loc în Satu Mare, unde un bărbat acuză medicii de la Spitalul Negrești-Oaș că i-ar fi lăsat o bucată de lemn în obraz. Doctorul care s-ar fi ocupat de caz ar fi ginecolog și nu ar fi văzut corpul străin din obrazul sătmăreanului. Pacientul ar fi fost trimis acasă iar, după câteva săptămâni, a ajuns în stare gravă la un alt spital.

Pacientul avea bucăți de lemn în obraz
Pacientul avea bucăți de lemn în obraz

Starea de sănătate a sătmăreanului s-a degradat rapid, iar bărbatul a ajuns de urgență la un spital din Baia Mare. Acolo, el a fost operat, iar bucata de lemn din obraz a fost, în cele din urmă, înlăturată. Pacientul dorește să dea spitalul în judecată, după calvarul prin care a fost nevoit să treacă.

Inițial, sătmăreanul a suferit un accident, iar o așchie i-a rămas înfiptă în obraz. În acel moment, de gardă la Spitalul Negrești-Oaș nu se afla decât un medic ginecolog, care i-a și cusut rana. Însă, doctorul nu a observat și bucata de lemn, care rămăsese în obrazul pacientului.

A fost trimis acasă cu bucăți de lemn în obraz

„M-a trimis acasă cu o singură rețetă de antibiotic”, a povestit victima acestui incident terifiant, Gheorghe Roman. Pe parcursul lunii următoare, bucata de lemn s-a infectat, iar bărbatul a ajuns de urgență la un spital din Baia Mare. Așchiile rămase în obraz i-au provocat pacientului și probleme de vedere.

„Ăsta era sub ochi și astea celelalte în partea maxilară. Se vedea că era hemoragie foarte puternică și n-avea de unde să știe doctorul de acolo ce am, că eu eram cusut, aproape vindecat, deci cu lemnul în față... Apoi a început să puroieze și apoi și-a dat doctorul seama că ceva nu-i în regulă”, a mai spus Roman, potrivit Digi24.

Starea victimei era una gravă

Despre starea în care s-a aflat pacientul a vorbit și doctorul Mihai Chertif, din Baia Mare. Potrivit acestuia, starea în care ajunsese victima era una severă.

„A avut niște resturi de lemn, iar aceste resturi se pare că au rămas înăuntru. A fost preluat într-un serviciu de primiri urgențe din alt județ. A fost suturat, a avut o sutură extrem de neatractivă, cu niște fire foarte groase. Ceea ce la față este inacceptabil”, a spus dr. Chertif, potrivit obiectiv-sm.ro.

„Am extras de la pacient, ireal așa ceva, două bucăți de lemn. Una era introdusă sub ochiul orbitei, prin sinusul maxilar, care comunica mai departe cu fosele nazale. Și cealaltă era în loja parotidei. Până la nivelul mandibulei”, a mai spus medicul, conform sursei citate.

Spitalul Negrești-Oaș a început, de asemenea, o anchetă în acest caz.

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